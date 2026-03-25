Estos son los contenidos que estudiarán los alumnos de Alicante en la nueva asignatura de la Unión Europea

La Generalitat está ultimando los trámites para la aprobación de la incorporación de la asignatura ‘Unión Europea’ en el currículo de Bachillerato para el próximo curso 2026-27. Así lo ha anunciado la consellera Carmen Ortí, después de haber hecho pública hace semanas la reforma que planea el Consell para este nivel educativo y que incluye la eliminación de los autores catalanes y baleares en Valenciano (dejando en manos de los centros si se estudian o no), así como la obligatoriedad de impartir contenidos sobre la banda ETA y sus víctimas en la asignatura de Historia.

Respecto a la nueva optativa de la UE, la Administración autonómica quiere "ofrecer una visión global y multidisciplinar del proyecto europeo, acercar a nuestro alumnado a sus instituciones y valores, y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica”, ha explicado Ortí.

Tendrá "un enfoque competencial y práctico, -ha añadido-, la asignatura abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y normativa, las políticas comunes, los derechos y deberes de la ciudadanía, y las oportunidades que Europa ofrece a los jóvenes”.

Carmen Ortí ha realizó estas declaraciones durante el acto de clausura del I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Comunitat Valenciana, organizado por la Secretaría Autonómica de Representación ante la Unión Europea y la oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, en colaboración con Europe Direct de la Diputación de Castellón.

El encuentro, celebrado en el Teatro Principal de València, reunió a más de 300 alumnos y alumnas procedentes de las 18 EPAS de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

“En un tiempo en el que los valores que nos definen se ven a menudo tensionados, la educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática. Por eso, Programas como Escuelas Embajadoras nos ayudan a preservar aquello que sostiene nuestras libertades: la paz, el pluralismo y la dignidad humana”, señaló la consellera.

Francisco Javier, superviviente del atentado de ETA, en el IES Figueras Pacheco de Alicante / Alex Domínguez

Escuelas embajadoras

La iniciativa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo acerca a estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional a la Unión Europea y a su democracia parlamentaria, no solo mediante contenidos, sino mediante experiencias significativas como campañas, celebraciones del Día de Europa o proyectos colaborativos entre centros, entre otras iniciativas.

“Es un proyecto que transforma la información en ciudadanía activa, y el conocimiento en capacidad de comprender, deliberar y participar”, destacó Ortí en su intervención y señaló que la red EPAS “suma ya miles de centros en el ámbito europeo y continúa creciendo, incluso en tiempos complejos, demostrando que la democracia se fortalece cuando se cultiva en las aulas”.

Por este motivo, la consellera aseguró que el Consell mantiene su compromiso con el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en la Comunitat Valenciana, en el que participa desde hace más de una década, por su carácter formativo y enriquecedor.

La consellera de Educación, junto a los representantes educativos de la Generalitat / INFORMACIÓN

Por su parte, la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea, Ruth Merino, destacó que el éxito del programa radica en su capacidad para “acercar Europa a los jóvenes, transmitir lo que significa formar parte de la Unión Europea y reforzar su implicación en una democracia basada en sus valores y principios”.

Durante el acto de clausura, Ortí hizo mención al trabajo realizado por Miguel Tafalla, coordinador del programa EPAS en la Comunidad Valenciana, por su compromiso y liderazgo; y a la profesora Laia Fos, encargada de la organización de la Jornada, así como al profesorado en su conjunto (embajadores sénior) y al alumnado (embajadores júnior) y a la representante de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Bárbara Quilez.