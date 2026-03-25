Explosión verde en Tabarca: la primavera sorprende a vecinos y turistas

La isla de Tabarca luce esta primavera un aspecto que pocos visitantes esperan. Las lluvias de los últimos meses, junto a las elevadas temperaturas de las últimas semanas han transformado sus playas, paseos y calas en un mosaico verde que se extiende desde la arena hasta los rincones más inesperados. Un fenómeno que no es nuevo, pero que este año resulta especialmente visible y deja escenas que sorprenden tanto a visitantes como a quienes conocen bien la isla alicantina.

Quienes desembarcan en la isla perciben de inmediato la diferencia. Uno de los puntos donde más llama la atención es la playa de Levante, la principal de la isla. Allí, las flores crecen entre las pasarelas de madera y la vegetación se aproxima a la orilla, alterando la imagen habitual del arenal. No se trata de un caso aislado, en diferentes calas, las paredes de roca presentan acumulaciones de flores de distintos colores, mientras que en las zonas de arena han aparecido manchas verdes que cubren amplias superficies.

Es diferente a lo que esperas cuando visitas una isla del Mediterráneo como esta. Es raro, pero te sorprende lo verde que está todo Nati Valencia — Visitante

"Es la primera vez que venimos y es diferente a lo que esperas cuando visitas una isla del Mediterráneo como esta. Es raro, pero te sorprende lo verde que está todo", explica Nati Valencia, quien se encontraba visitando la isla junto a un grupo de turistas.

Explosión de verde en Tabarca: la primavera sorprende a vecinos y turistas / Áxel Álvarez

El fenómeno se mantiene más allá de la franja litoral. A medida que se avanza hacia el faro, la presencia de vegetación aumenta, con arbustos y flores que ocupan espacios donde habitualmente apenas crecen plantas. Incluso el cementerio de la isla refleja este cambio, con hierbas y flores que han brotado entre las tumbas, dejando una imagen poco frecuente.

Parece que la arena tenga césped y hay zonas que parecen campos de pastos. En verano no tiene nada que ver Bernardo Fernández — Visitante

Una imagen más propia de un parque

Quienes ya conocían la isla de Tabarca destacan el contraste respecto a otros años. "Está muy diferente a como la recordaba", señala Bernardo Fernández quien destaca que la playa "parece que la arena tenga césped y hay zonas que parecen campos de pastos. En verano no tiene nada que ver".

Hemos venido otras veces en esta época, pero nunca la habíamos visto tan verde ni con tantas flores. Está preciosa, muy primaveral Ramona Agulló — Visitante

Como este visitante se encontraba Ramona Agulló, una turista habitual de la isla por su residencia en Santa Pola, quien destaca la singularidad de este año en las playas de Tabarca. "Hemos venido otras veces en esta época, pero nunca la habíamos visto tan verde ni con tantas flores. Está preciosa, muy primaveral", afirma Agulló.

Para otros turistas, la situación encaja dentro de la lógica del clima propio de la primavera y se corresponde a las lluvias que ha vivido la ciudad en los últimos meses. "Nunca la había visto con tantas flores, pero ha llovido bastante este invierno y es normal que florezca la isla. Hay que aprovecharlo ahora porque luego en verano todo estará más seco y lo echaremos de menos", apunta Pepe Martínez.

Un proceso natural en las playas

Este tipo de imágenes, aunque llamativas, tienen una explicación científica. Episodios similares ya se produjeron en el mes de enero la playa de San Gabriel, en Alicante, donde la vegetación también ganó terreno sobre la arena. El catedrático de Botánica de la Universidad de Alicante, Manuel Crespo, señaló ya en el mes de enero que la presencia de plantas en las playas forma parte de su dinámica natural. Durante años, sin embargo, se ha tendido a eliminar esta vegetación para mantener una imagen más uniforme vinculada al uso turístico. "Las playas no son desiertos donde no crece nada", señaló Crespo.

La evolución de este paisaje dependerá en parte de la meteorología de las próximas semanas. Desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante apuntan a un inicio de Semana Santa con temperaturas más frías de lo habitual. En la costa, las máximas se situarían en torno a los 20 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, aunque la previsión podría variar.

Además, la posible llegada de una dana durante el Domingo de Ramos podría dejar algunos chubascos. Unas lluvias que podrían contribuir a mantener este aspecto inusual en Tabarca, donde la primavera ha dejado, por ahora, una imagen diferente a la habitual.