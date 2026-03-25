Las líneas nocturnas de los autobuses de Alicante se amplían en Semana Santa: horarios y frecuencias

Por primera vez el servicio de las líneas nocturnas de autobús urbano de Alicante se ampliarán hasta la madrugada durante toda la Semana Santa. El ayuntamiento ha realizado este anuncio destinado a facilitar los desplazamientos de los alicantinos debido al gran número de calles que quedan cortadas por el paso de las procesiones.

Los servicios extraordinarios serán el Lunes, Martes y Miércoles Santo hasta las 02.00 horas y el resto de días hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril) se mantendrá hasta las 06.30 horas. Las salidas serán cada hora desde la Plaza Puerta del Mar en dirección Playa San Juan (22N), Villafranqueza (13N) y Ciudad de Asís-Plaza de la Luna (3N).

Hermandad Penitencial de Santa Cruz de Alicante / Rafa Arjones / Jose Navarro

Los servicios nocturnos extraordinarios se configuran para los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril (Lunes, Martes y Miércoles Santo) con cuatro salidas desde Puerta del Mar, una por hora, entre las 23.00 y las 02.00 horas, en las líneas 03N hasta la Plaza de la Luna y 13N hasta Villafranqueza; y entre las 22.50 y las 2.20 horas en la 22N que conecta con Playa San Juan.

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En este sentido, del Lunes al Miércoles Santo la línea 3N realizará cuatro salidas desde Puerta del Mar a las 23.00, 00.00, 01.00 y 02.00 horas en dirección a la Plaza de la Luna; la 13N hará lo propio en los mismos horarios; mientras que la 22N que conecta con Playa San Juan ampliará sus salidas a las 22.50, 00.00, 01.10 y 02.20 horas.