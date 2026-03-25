Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante
Este 2026 ha habido récord de participación, con treinta obradores que han ofrecido sus propuestas en la categoría "tradicional" y "freestyle"
La Pascua de Alicante 2026 ya tiene las mejores monas tanto en categoría tradicional (con gluten y sin gluten) como de innovación. Este miércoles se ha celebrado el certamen con la participación de 30 obradores que han rendido homenaje a este tradicional dulce de la Semana Santa de la provincia. Desde el Ayuntamiento de Alicante han señalado que uno de los objetivos del concurso ha sido el de "reafirmar que la artesanía, la calidad y la tradición son valores fundamentales del comercio local y seña de identidad de nuestra gastronomía".
La concejala de Hostelería, Lidia López, ha formado parte del jurado y destacado “el récord de participación en esta edición con treinta obradores, siete de ellos de la ciudad de Alicante”, al tiempo puso en valor “la creatividad, innovación, calidad pero sobre todo la tradición y el respeto por lo artesanal de todos nuestros obradores y panaderos”.
En esta edición el jurado formado por la concejala de Comercio, Lidia López, junto con representantes de asociaciones, profesionales y del sector han señalando que "este año ha sido muy difícil elegir la mejor mona porque las propuestas tenían mucha calidad, nivel y sabor lo que ha dificultado seleccionar entre treinta las mejores”. En los próximos días se entregarán los premios a las ganadoras para reconocer con unos diplomas a las pastelerías que han sido seleccionadas como las mejores monas del 2026.
Las monas ganadoras
Las panaderías Forn Mariu (de Ibi) y J.M García (de Alicante) han ganado el concurso de monas de Pascua de Alicante 2026 en la categoría tradicional y sin gluten, y el jurado ha seleccionado a Mudopan y J.M García como las más innovadoras en la categoría "Freestyle".
El segundo premio de la categoría de mona tradicional ha sido para J.M las maestras del bollo Alicante, y el tercero para la panadería J. Zaragoza de Alicante. En la categoría de mona innovadora freestyle el segundo ganador ha sido la pastelería Rico y el tercero para J.M las maestras del bollo Alicante. El jurado ha premiado el sabor, la textura, calidad de la masa, la originalidad, la creatividad y el respeto a la tradición, utilizando ingredientes y técnicas tradicionales.
Categoría Mona Tradicional (con gluten):
- Primer premio: Forn Mariu de Ibi (Avinguda Riu de les Caixes, 61)
- Segundo premio: JM las maestras del bollo de Alicante (Avenida Santander, 25 Local 26)
- Tercer premio: Panadería J.Zaragoza de Alicante (Calle Liria, 20)
Categoría Mona Tradicional (sin gluten)
• Ganador: J. M García de Alicante (Avda. Novelda, 46)
Categoría Mona Innovadora / Freestyle (con gluten)
- Ganador: Mudopan de Torrevieja (Avda. Diego Ramírez, 152)
- Pastelería Rico de Ibi (Plaza de la Palla, 19)
- J.M las maestras del bollo de Alicante (Avenida Santander, 25 Local 26)
Categoría Mona Innovadora / Freestyle (sin gluten)
- Ganador: J.M Garcia de Alicante (Avda. Novelda, 46)
La edil Lidia López agradeció a todos los participantes que “sigan apostando por la tradición artesana pero a su vez innovando, es para nosotros un honor celebrar en Alicante este concurso que pone una vez más de relieve la excelencia de nuestros panaderos y pasteleros con estas monas que son seña de identidad y un emblema de nuestra provincia por su calidad y sabor”.
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