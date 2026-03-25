El nuevo subdelegado del Gobierno se reúne con los mandos de la Policía Nacional en Alicante
Manuel Pineda realiza una visita institucional a la Comisaría Provincial para conocer la organización del Cuerpo y sus líneas de actuación en la provincia
El nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha realizado hoy una visita institucional a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Alicante, donde ha mantenido un encuentro con los principales mandos policiales con el objetivo de conocer de primera mano la organización, funcionamiento y principales líneas de actuación del Cuerpo en la provincia.
El subdelegado ha podido intercambiar en la visita impresiones con los responsables policiales sobre distintos asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la coordinación institucional, así como los principales retos y necesidades en materia de seguridad en la provincia de Alicante.
Colaboración
Manuel Pineda ha destacado la importancia de mantener una colaboración fluida y permanente entre la Administración General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha reconocido la labor que desempeña la Policía Nacional en la protección de la ciudadanía y en la garantía de la convivencia.
La visita se enmarca dentro de la ronda de contactos institucionales que el nuevo subdelegado del Gobierno está llevando a cabo desde su toma de posesión.
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