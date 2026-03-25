El nuevo subdelegado del Gobierno se reúne con los mandos de la Policía Nacional en Alicante

El nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha realizado hoy una visita institucional a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Alicante, donde ha mantenido un encuentro con los principales mandos policiales con el objetivo de conocer de primera mano la organización, funcionamiento y principales líneas de actuación del Cuerpo en la provincia.

Manuel Pineda junto al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente. / INFORMACIÓN

El subdelegado ha podido intercambiar en la visita impresiones con los responsables policiales sobre distintos asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la coordinación institucional, así como los principales retos y necesidades en materia de seguridad en la provincia de Alicante.

Colaboración

Manuel Pineda ha destacado la importancia de mantener una colaboración fluida y permanente entre la Administración General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha reconocido la labor que desempeña la Policía Nacional en la protección de la ciudadanía y en la garantía de la convivencia.

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La visita se enmarca dentro de la ronda de contactos institucionales que el nuevo subdelegado del Gobierno está llevando a cabo desde su toma de posesión.