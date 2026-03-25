Un centro de salud nuevo que se queda corto: Benalúa pide más servicios

El centro de salud de Benalúa, uno de los más recientes del departamento sanitario de Alicante-Hospital General (se inauguró en marzo de 2017), se ha consolidado como un recurso clave para aliviar la carga asistencial del ambulatorio de Florida-Babel, al que anteriormente pertenecían muchos de sus pacientes. A pesar de ser un centro de tamaño reducido y con menor número de tarjetas sanitarias, su carácter moderno y su reciente construcción lo sitúan como una infraestructura con potencial para ofrecer una atención más completa de la que actualmente presta.

Entre su cartera de servicios, cuenta con una Unidad de Salud Mental Infantil que atiende a los niños de Florida, Babel, San Gabriel, Rebolledo, San Blas y Monforte. El centro también dispone de un servicio de rehabilitación, además de retinografía, odontopediatría y matrona, entre otros.

Inaugurado en 2017, cuenta con salud mental infantil, rehabilitación, retinografía, odontopediatría y matrona, entre otros servicios

En términos generales, muchos usuarios valoran positivamente la atención recibida, destacando el trato cercano y la dedicación de algunos profesionales que priorizan la calidad asistencial frente a los prolongados tiempos de consulta. Sin embargo, esta percepción convive con una crítica recurrente: tratándose de un centro relativamente nuevo, los pacientes consideran que podría haberse diseñado con mayor ambición, incorporando más servicios y especialidades que evitaran desplazamientos a otros centros.

La ausencia de recursos como pruebas diagnósticas básicas o determinadas consultas especializadas es vista como una oportunidad desaprovechada, especialmente teniendo en cuenta que el edificio es de reciente construcción y podría haber contemplado una ampliación en altura o una mayor dotación desde su origen.

Pacientes en el centro de salud de Benalúa en Alicante / Alex Domínguez

Pocos pisos

Es lo que piensa María José. "Le falta algún servicio para el paciente. Para mi gusto tenían que haber levantado dos o tres pisos más, para tener odontología y evitar tener que desplazar para hacerte una radiografía o cualquier prueba. Ya que el edificio porque es relativamente nuevo tendría que dar más servicio, que fuera más completo", ha señalado.

Por su parte, la joven Fátima está contenta. "Aunque siempre espero más de los 10 minutos estipulados, me atiende muy bien. Si tiene que estar 30 minutos con un paciente para atenderlo bien lo hace, no tengo ninguna queja". Ella está contenta con su médico pero señala que hay otros que tienen puesto en las puertas de las consultas carteles "subrayados en fosforito" con un tiempo de atención máxima por paciente de 10 minutos, "que te da para dos o tres preguntas máximo por paciente aunque tengan más dudas o más problemas, pero el mío no tiene ese límite máximo".

Muy contento salía del ambulatorio Pedro Joaquín Bas, que apenas esperó diez minutos. "Es todo perfecto, no mejoraría nada, vengo, me atienden y en un momento", aseguraba.

El personal acude los sábados a visitar pacientes en sus casas transportando en sus coches particulares material clínico y residuos biológicos

Aumento de población

A esta cuestión se suma el aumento progresivo de la población en la zona, impulsado por nuevas promociones residenciales que han atraído tanto a población joven como a personas mayores dependientes. Este crecimiento ha incrementado la demanda asistencial, reforzando aún más la percepción de que el centro, pese a su modernidad, se ha quedado corto en previsión de necesidades futuras.

No obstante, el centro también afronta problemáticas relevantes. Entre ellas, destaca un episodio reciente de agresión al personal de Enfermería, en el que un paciente y su acompañante intentaron agredir a un profesional, obligándolo a refugiarse en una consulta cerrada con llave. Este incidente derivó en un juicio rápido y en una orden de alejamiento de los agresores respecto al centro.

Además, el personal denuncia la existencia de una zona especialmente conflictiva, el barrio Miguel Hernández, donde son frecuentes las agresiones verbales. La presencia de una unidad de salud mental y conductas adictivas incrementa la complejidad asistencial, sin que existan suficientes medidas de seguridad, ya que solo se dispone de vigilancia en horario de mañana, quedando el turno de tarde más expuesto.

Atención en la comisaría y en los juzgados Las profesionales de Enfermería y otros sanitarios del centro de salud de Benalúa asumen funciones añadidas, como es la atención sanitaria en los calabozos de la Comisaría de Policía Nacional de Isabel La Católica y en los juzgados cuando es necesario.

Enfermeras con mochilas

En cuanto a las condiciones laborales del personal, se evidencian importantes dificultades, especialmente en la atención domiciliaria. Las enfermeras realizan habitualmente los desplazamientos a pie en un entorno con población muy envejecida y edificios antiguos sin ascensor, lo que les obliga a transportar material sanitario pesado —entre 10 y 15 kilos—, incluso utilizando mochilas adaptadas con ruedas que, sin embargo, deben cargar manualmente en tramos de escaleras.

También realizan jornadas en el centro de salud de Babel los sábados, cubriendo zonas como Agua Amarga y Urbanova, lo que implica el uso de sus vehículos particulares para desplazarse a domicilios, transportando material clínico y residuos biológicos. Como ejemplo, gasas, líquido antiséptico, pomadas para curas e inyectables, aparatos de tomas de tensión, glucemias capilares, etc. Llevar contenedores de residuos biológicos en sus propios coches supone "una sobrecarga logística y un riesgo añadido", afirma el sindicato de Enfermería Satse.

A pesar de todo, desde CC OO inciden en el desahogo que ha supuesto para el centro de salud de Babel y en que en sí mismo no tiene demasiadas cartillas, por lo que no está saturado.

Tiempos de espera

Por otra parte, algunos pacientes señalan aspectos mejorables como los tiempos de espera, que en ocasiones pueden alcanzar los 15 días para cita médica, o la limitación de las consultas a intervalos de diez minutos en determinados casos, lo que restringe la atención a varias problemáticas en una misma visita.

El centro de salud Benalúa combina una valoración positiva en el trato profesional con una sensación generalizada de infraaprovechamiento de sus posibilidades. Su condición de centro moderno contrasta con una cartera de servicios limitada, lo que refuerza la idea de que, con una planificación más ambiciosa podría haberse convertido en un referente asistencial más completo para la zona.