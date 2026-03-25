Sanidad realiza 23.000 pruebas contra el cáncer de cérvix en poco más de un año

La Conselleria de Sanidad ha reforzado la implantación del programa de prevención de cáncer de cérvix, que ha alcanzado ya más de 23.000 estudios de detección del virus del papiloma humano (VPH) desde su puesta en marcha. Este avance se conoce en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Cérvix, que se celebra este 26 de marzo.

El programa, dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años, tiene como objetivo detectar lesiones en fases iniciales para prevenir su evolución a cáncer, y facilitar tratamientos menos agresivos y mejorar el pronóstico de la enfermedad.

“La prevención es clave, contamos con herramientas eficaces como la vacunación frente al VPH y los programas de cribado que permiten detectar precozmente lesiones antes de que evolucionen a cáncer”, ha señalado la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador.

En este sentido, Comendador ha añadido también que “la progresiva implantación del programa y la participación de la ciudadanía son fundamentales para avanzar hacia la eliminación del cáncer de cérvix como problema de salud pública”.

La participación supera el 26 % entre las mujeres invitadas al programa de detección precoz

Nuevos casos

Según las estimaciones del Sistema de Información sobre el Cáncer de la Comunidad Valenciana, en 2022 se diagnosticaron 203 nuevos casos de cáncer de cérvix, con una tasa de incidencia ajustada de 7,2 casos por cada 100.000 mujeres. Además, se observa una tendencia descendente en la incidencia desde 2019, lo que refleja el impacto de las estrategias de prevención y detección precoz.

En cuanto a la mortalidad, en 2024 se registraron 79 fallecimientos, con una tasa de 2,55 muertes por cada 100.000 mujeres, mientras que la supervivencia a cinco años alcanza el 68 %.

El programa comenzó a finales de 2024 en centros piloto de seis departamentos de salud, entre ellos Alicante y Elda, y se está extendiendo de manera progresiva a toda la Comunidad Valenciana.

La invitación a la población diana se realizará de forma escalonada, con el objetivo de completar la primera ronda antes de 2029.

Cartel de la campaña del cribado contra el cáncer de cuello de útero / INFORMACIÓN

Por edades

El programa establece un modelo de detección precoz adaptado a la edad y al perfil de riesgo de las mujeres. Así, en el caso de las mujeres de entre 25 y 29 años que no fueron vacunadas frente al VPH antes de los 15 años, se realiza una citología cada tres años en su centro de Atención Primaria. Por su parte, las mujeres de entre 30 y 65 años acceden a una prueba de detección del virus del papiloma humano cada cinco años, que pueden realizar mediante un sistema de autotoma desde su propio domicilio.

Una de las principales innovaciones del programa es, precisamente, la incorporación de dicha autotoma, que permite a las mujeres recoger la muestra en su domicilio mediante un kit recibido por correo, lo que mejora la accesibilidad y facilita la participación.

Durante el pasado año 2025, el programa ha registrado una tasa de participación del 26,3% entre las mujeres invitadas, con una tasa de positividad del VPH del 7,94 %, datos que permitirán evaluar su evolución conforme se amplíe a toda la población.

Estrategias nacionales y europeas

El programa valenciano está alineado con la Red de Programas de Cribado de Cáncer de España, que reúne a las comunidades autónomas para coordinar estrategias, compartir resultados y mejorar la calidad de los programas poblacionales de detección precoz.

Asimismo, participa en los grupos de trabajo impulsados por el Ministerio de Sanidad en el marco de la ponencia de cribado poblacional, donde se establecen criterios comunes y recomendaciones basadas en la evidencia científica.

Estas iniciativas están alineadas con las políticas europeas de lucha contra el cáncer, que promueven reforzar los programas de cribado y avanzar hacia el objetivo de eliminar el cáncer de cuello de útero como problema de salud pública en las próximas décadas.

Además, la Conselleria de Sanidad pondrá en marcha próximamente una campaña informativa en redes sociales para dar a conocer el funcionamiento del programa, el uso del kit de autotoma y la importancia de la participación.

Desde Sanidad se recuerda que la combinación de la vacunación frente al VPH y la participación en los programas de cribado constituye la estrategia más eficaz para prevenir el cáncer de cuello de útero, enfermedad evitable y detectable de forma precoz gracias a los recursos del sistema sanitario.