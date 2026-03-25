Una Sentencia a plena luz del día

Cuando el Viernes Santo despierta en Alicante, lo hace con una imagen distinta a la del resto de la semana. No hay penumbra ni recogimiento nocturno, sino luz, amplitud y un paso que avanza con firmeza. La Cofradía de la Sentencia de Jesús convierte esas primeras horas del día en un escenario único donde la Pasión se proclama en voz alta.

Desde la calle Haroldo Parres, junto a la parroquia de la Inmaculada del Pla, la jornada comienza con un acto que define la identidad de la cofradía: la lectura pública de la sentencia de Jesús. Un momento que no solo abre la procesión, sino que da sentido a todo el recorrido posterior, en el que el mensaje se repite en dos puntos distintos de la ciudad. "Nuestro recorrido comienza en la parroquia de la Inmaculada del Pla donde se lee la sentencia de Jesús, como el nombre de la cofradía indica", explica el presidente de la cofradía, Javier Madrid.

Disfrutar de Alicante, su sol, y de este paso en cualquier rincón del recorrido es impresionante Javier Madrid — Presidente de la cofradía

Una procesión única

A las 10:15 horas, el cortejo inicia su marcha por las calles del barrio del Pla, llevando consigo un conjunto escultórico que representa el momento en el que Poncio Pilato condena a muerte al Cristo Nazareno. No se trata de una imagen aislada, sino de una escena completa que recrea el pasaje bíblico con gran fuerza narrativa. El itinerario continúa hacia la parroquia de la Misericordia, en el entorno de Las Cigarreras, donde la sentencia vuelve a ser proclamada. "Después de la segunda lectura de la sentencia continuamos hasta llegar a Carrera Oficial, donde se lee por tercera vez", detalla Madrid.

La cofradía se distingue por ser la única que procesiona en la mañana del Viernes Santo, lo que le otorga un carácter singular dentro de la Semana Santa alicantina. "Disfrutar de Alicante, su sol, y de este paso en cualquier rincón del recorrido es impresionante", subraya su presidente.

Entre los momentos más destacados, sobresale el paso por la calle Altamira, donde el trono avanza a marcha militar durante varios minutos, generando una estampa que sorprende especialmente a quienes lo contemplan por primera vez. "Es bastante impresionante", afirma Madrid.

Tradición recuperada

Fundada en su etapa actual en 2002, la cofradía retoma una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando este paso era uno de los más grandes y destacados de la ciudad. Desde su recuperación, la Sentencia ha vuelto a ocupar su lugar en la Semana Santa alicantina, recordando un episodio clave de la Pasión.

La lectura reiterada del fallo de Pilato no es solo un acto simbólico, sino una forma de acercar al público el significado profundo de la escena. "Este año destacamos el poder mantenernos, el poder trabajar y estar abiertos para recibir a aquella gente que quiera participar con nosotros", señala el presidente de la cofradía.

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Así, bajo la luz del Viernes Santo, la Cofradía de la Sentencia de Jesús continúa así su camino, consolidando una propuesta distinta que, entre palabra e imagen, mantiene viva una de las tradiciones más significativas de Alicante.