La subida de la hoguera Alfonso el Sabio a Especial en riesgo por el reparto de la avenida

La cuenta atrás hacia las Hogueras avanza sin tregua, pero en la hoguera Alfonso el Sabio el tiempo apremia más que nunca. La reunión celebrada este miércoles entre la Federació de Fogueres, las concejalías de Fiestas y Seguridad, bomberos y los representantes de la comisión parece no haber despejado las dudas sobre el espacio que podrá ocupar el monumento de la comisión, sino que ha consolidado un escenario de bloqueo que pone en jaque la aspiración de Alfonso el Sabio de plantar en categoría Especial en las Hogueras de 2026.

El encuentro, convocado para abordar la reordenación de espacios en una de las zonas más sensibles de la Fiesta, la avenida Alfonso el Sabio, y la caducidad de los planes de seguridad, se ha saldado con la decisión de respetar el año de permiso que les queda concedido a la hoguera Mercado Central y a la barraca Lo millor de la terreta, que cuentan con permiso para ocupar espacio determinado en el distrito centro hasta las Hogueras de 2027. Una medida que, lejos de resolver el conflicto, condiciona directamente el futuro inmediato de Alfonso el Sabio, que necesita de un mayor espacio en la avenida para poder abarcar el perímetro de seguridad exigido que les permita plantar y quemar un monumento de las dimensiones y altura que se dan en Especial.

De esta forma, la prórroga acordada este miércoles refuerza la posición de las comisiones que ya ocupaban espacio en este distrito festero, dejando en segundo plano nuevas aspiraciones de la hoguera Alfonso el Sabio que el pasado mes de septiembre anunció su subida a la máxima categoría de la Fiesta tras la aprobación de un decreto municipal que prohibió los mesones-bar y limitó el número de racós jóvenes en función de la categoría en la que plante cada comisión.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, señaló tras la reunión que, en este caso, se acordó que "prevalece la prórroga de quienes ya tienen el permiso", lo que sitúa a Alfonso el Sabio en una posición delicada si pretende ocupar parte del espacio mismo enclave para poder plantar un monumento de Especial. Aunque desde la Federació se insiste en que el espacio corresponde históricamente a esta hoguera, la realidad administrativa es otra. "Independientemente de cuál sea la decisión que se adopte este año, la Federació le va a entregar el espacio a Alfonso el Sabio para que pueda plantar en Especial, pero ahora mismo la prórroga manda", explicó Olivares.

Una comisión contra el reloj

Más allá del reparto físico, el gran obstáculo es técnico. Los informes de seguridad, aún pendientes de resolución definitiva, condicionan la viabilidad del proyecto. El radio exigido para la plantà y la cremà no encaja con la propuesta presentada por Alfonso el Sabio para competir en Especial al tener que respetarse un año más los acuerdos con la hoguera Mercado Central y la barraca Lo millor de la terreta. A ello se le suma que cualquier modificación deberá respetar el recorrido de los desfiles que trascurren por esta avenida, un elemento prioritario que limita aún más las opciones.

Desde Alfonso el Sabio, el resultado de la reunión ha generado frustración. El presidente de la comisión, Jorge Costa, lamentó la falta de soluciones a estas alturas del calendario. "No salimos muy contentos, todo son problemas y estamos a 25 de marzo sin resolver nada", afirmó Costa.

En respuesta a estos condicionantes, desde Alfonso el Sabio indican que ya han presentado un nuevo proyecto que busca salvar la situación a la espera de la confirmación por parte de los técnicos municipales. La propuesta mantiene las dimensiones y la ubicación de los racós, pero incorpora ajustes técnicos clave: el monumento se retranquea varios metros hacia atrás y la barraca de "Els Chuanos" se desplazará unos 10 metros para liberar el paso del desfile y cumplir con los radios de seguridad exigidos por la normativa.

Un conflicto con trasfondo territorial

El debate no se limita a la categoría. Alfonso el Sabio reivindica la recuperación de un distrito que considera recortado en los últimos años, clave para su crecimiento y para la instalación de racós y actividad festera. "Nos han quitado territorio y eso nos limita mucho", señala Costa, quien también lamenta la falta de solidaridad entre comisiones.

La solución definitiva parece aplazarse. Las prórrogas concedidas tienen fecha de caducidad en 2027, momento en el que la Federació plantea una reordenación integral de la zona. Mientras tanto, la prioridad, según la organización, es garantizar la seguridad y evitar perjuicios económicos a las comisiones. Pero para Alfonso el Sabio, el tiempo apremia.