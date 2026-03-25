Sumar asegura que su campaña para pedir la dimisión de Barcala ha logrado 1.500 firmas en dos días
La formación impulsa una iniciativa tras el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus
La campaña de Moviment Sumar País Valencià para exigir la "dimisión inmediata" del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "ha superado las 1.000 firmas en solo un solo día" y ha llegado "a las 1.500 en 48 horas", según ha informado la formación a través de un comunicado.
Según afirman desde Sumar: "Esta rápida respuesta ciudadana refleja el malestar creciente ante la gestión municipal en materia de vivienda y, especialmente, por el caso del residencial de vivienda pública Les Naus". La investigación del caso destapado por este diario sacó a la luz las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida que han provocado, hasta el momento, tres dimisiones, entre ellas la de la concejala de Urbanismo Rocío Gómez.
Desde la formación, coliderada en la Comunidad por el alicantino Xavi López, han destacado "que este apoyo masivo evidencia" que la ciudadanía "no está dispuesta a tolerar prácticas irregulares ni un uso partidista de los recursos públicos".
"La campaña, impulsada en un contexto de emergencia habitacional con fuertes incrementos en el precio del alquiler, pone el foco en la necesidad de garantizar un acceso justo y transparente a la vivienda pública", han resaltado.
El cocoordinador de la formación y exedil de Unidas Podemos (UP) en Alicante, Xavier López, ha señalado: "En solo 24 horas, más de mil personas han levantado la voz para exigir responsabilidades. Es evidente que la ciudadanía tiene clara la responsabilidad del alcalde en el caso de Les Naus y reclama medidas inmediatas para devolver la dignidad al Ayuntamiento de Alicante".
Por su parte, Carmen Padilla, también es cocoordinadora, ha remarcado que "esta movilización es solo el principio de una respuesta social que irá a más si no hay explicaciones claras y actuaciones contundentes".
Sumar ha reiterado su petición de "dimisión inmediata" del alcalde, la "recuperación pública del residencial", "transparencia total en la adjudicación de vivienda pública" y "una investigación completa de los hechos y depuración de responsabilidades".
La formación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "continuar sumándose a la campaña de firmas para defender el derecho a una vivienda digna" y "poner fin" a lo que ha calificado como un "caso flagrante de irresponsabilidad institucional".
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