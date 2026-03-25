Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue

La isla de Tabarca incrementa su oferta de alojamiento con la reapertura del Centro de Experiencias Ambientales del Mediterráneo (CEAM) como albergue turístico. La instalación municipal, por primera vez en sus veinte años de historia, cuenta con una gestión externalizada, a cargo de la empresa Esatur, quien puso en marcha el servicio este miércoles con una combinación de oferta de alojamiento con actividades culturales, educativas y medioambientales dirigidas tanto a grupos organizados como a viajeros individuales.

El Ayuntamiento de Alicante ya había señalado que, con la decisión de externalizar el centro, buscaba "potenciar las posibilidades de alojamiento para grupos previamente concertados y su función como centro de animación cultural y turística en la isla". Así, el albergue municipal de Tabarca pasará a estar gestionado por la mercantil alicantina durante los próximos cuatro años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

Oferta de actividades y experiencias

El proyecto aspira a consolidar Tabarca como destino de turismo sostenible, ofreciendo alojamiento combinado con una programación de actividades culturales, educativas y de ocio. Entre las experiencias que podrán disfrutar los visitantes se incluyen inmersiones con snorkel en la reserva marina, rutas interpretativas por la isla acompañados por guías titulados, talleres gastronómicos, que incluyen catas de productos locales, como arroces, vinos de Alicante o clases para aprender a elaborar alioli, y sesiones de observación astronómica con telescopio en puntos estratégicos como Punta Falcón.

El espacio ofrece talleres para dar a conocer la gastronomía y los productos de la provincia. / Áxel Álvarez

El albergue ofrece plazas para 20 personas y ha sido renovado para garantizar confort y funcionalidad a los usuarios, manteniendo un compromiso con la sostenibilidad y la economía circular en la isla. Los precios por noche se sitúan en 35 euros para escolares y 50 euros para viajeros individuales. Aquellos visitantes que solo deseen participar en actividades o visitas culturales pueden acceder por 22 euros el día, todas las tarifas con IVA incluido.

Horario y temporada de apertura

El albergue funcionará de manera diferenciada según la temporada. Entre abril y junio estará abierto los fines de semana y para grupos bajo reserva previa. Desde junio hasta septiembre, permanecerá operativo todos los días, ampliando así la capacidad de alojamiento durante la temporada alta.

El CEO de Esatur, Jorge Rodríguez, destacó que "la reapertura del CEAM Tabarca supone una clara apuesta por un modelo turístico responsable". "Buscamos un turismo basado en la educación ambiental, la puesta en valor del territorio y la generación de experiencias vinculadas al Mediterráneo", destacó Rodríguez.

El CEAM, inaugurado en 2006, permite la pernoctación de hasta 20 personas y recibió en 2024 la distinción de Centro Azul, en reconocimiento a su labor educativa y medioambiental. La reapertura del albergue no solo amplía las plazas hoteleras de la isla, sino que refuerza la capacidad de Tabarca para acoger grupos organizados y turistas individuales interesados en experiencias educativas y de contacto con el medio natural.