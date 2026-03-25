Tráfico en Alicante hoy: retenciones de casi tres kilómetros en la A-70 y problemas en la N-332 en una mañana con 41 incidencias
El tramo entre El Campello y Mutxamel concentra los mayores atascos, mientras la N-332 registra tráfico lento en Torrevieja y El Altet
La provincia de Alicante registra este miércoles 25 de marzo por la mañana 41 incidencias en 12 carreteras, según la última actualización del parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:21 horas.
La situación más complicada se concentra en los principales accesos a la capital y en las vías del litoral, donde coinciden retenciones, accidentes y obras en plena hora punta.
La A-70, principal foco de retenciones
Uno de los puntos más conflictivos se localiza en la A-70, la circunvalación de Alicante. Desde las 08:26 horas se registran retenciones entre los kilómetros 3 y 5,6, entre El Campello y Mutxamel, en sentido hacia Alicante. En ese mismo tramo hay además un obstáculo que provoca circulación irregular en el km 5,601, lo que está ralentizando aún más el tráfico.
La N-332 vuelve a concentrar problemas
La N-332 es otro de los ejes más afectados durante la mañana. En Torrevieja, se mantienen retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, mientras que en El Altet hay tráfico irregular entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido hacia Murcia.
A estas complicaciones se suman varios accidentes, como el registrado en Coveta Fumà (km 122,199) y otro en la N-332a en Guardamar del Segura (km 71,649).
Accidentes y obstáculos en varias carreteras
El parte recoge además varios incidentes repartidos por la provincia.
Destaca el accidente en la N-340 en Algars (km 798,4), donde hay un carril cerrado, así como un incendio de vehículo en la misma vía a la altura de Gormaig.
También se ha notificado otro accidente en la CV-804 en Biar (km 4,817), además de diversos obstáculos en la A-7 en Bonanza (Raiguero de) y en Orito.
Obras y cortes de tráfico en Alicante
A todo ello se suman numerosas afecciones por obras que siguen condicionando la circulación en la provincia.
Entre las más relevantes:
- Corte total de la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, activo hasta el 27 de marzo
- Corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, una de las incidencias más prolongadas
- Obras en la A-7 en Ibi, Moralet y Altabix, con carriles cerrados
- Trabajos en la N-332 en Guardamar y Pilar de la Horadada, con restricciones de carril
También continúan las afecciones en la AP-7 en Almoradí y Rojales, así como en los túneles entre Calp y l’Olla, donde hay carriles cerrados.
Un mapa de tráfico muy cargado
El conjunto de incidencias dibuja una mañana con circulación irregular en buena parte de la provincia, especialmente en los accesos a Alicante y en las principales carreteras del litoral.
La combinación de retenciones, accidentes y obras está provocando un tráfico denso en varios puntos clave, coincidiendo con las primeras horas de mayor movilidad del día.
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