El tramo de carretera más peligroso de España está en Alicante, según un estudio: 93 accidentes y 141 víctimas en cinco años
El informe sitúa en la provincia de Alicante uno de los puntos negros con mayor concentración de siniestros de toda la red viaria
El tramo de carretera más peligroso de toda España está en Alicante. Así lo señala el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que sitúa el kilómetro 0 de la A-77a como el punto con mayor número de accidentes y víctimas del país.
En concreto, este acceso a la ciudad acumuló 93 accidentes y 141 víctimas entre 2020 y 2024, unas cifras que lo colocan a la cabeza del ranking nacional de siniestralidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que el informe utiliza el término “víctimas” para referirse al conjunto de personas afectadas en los siniestros, es decir, heridos y fallecidos, no únicamente a las muertes.
Un punto negro en la entrada a Alicante
La A-77a es una vía clave en el entorno de Alicante, ya que conecta la A-70 (circunvalación) con la A-77, uno de los principales accesos hacia San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante.
Se trata, por tanto, de un tramo con un tráfico muy elevado, especialmente en horas punta, lo que incrementa el riesgo de siniestros.
El informe de AEA identifica este punto como el más conflictivo de la red viaria española en base al número de accidentes con víctimas registrados en los últimos cinco años.
Tras este tramo aparecen otros puntos especialmente conflictivos de la red viaria española. El siguiente se localiza en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas, mientras que en el kilómetro 15 de esa misma vía se contabilizaron 85 siniestros y 103 víctimas. También figura el kilómetro 12 de la A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, aunque en esta edición ya no aparece entre los 295 tramos más peligrosos al haber mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.
Un problema sostenido en el tiempo
Los datos reflejan una siniestralidad especialmente elevada en este tramo. Según el estudio, entre 2020 y 2024 se registraron 93 accidentes y un total de 141 víctimas, unas cifras que lo sitúan por delante de otros corredores de gran capacidad del país y lo convierten en el punto con peor balance del periodo analizado.
El hecho de que estos datos correspondan a un periodo de cinco años indica que no se trata de un episodio puntual, sino de un problema estructural.
Desde AEA advierten de la necesidad de prestar especial atención a este tipo de tramos, conocidos como “puntos negros”, donde la concentración de accidentes es significativamente superior a la media.
Un acceso clave en Alicante con alta densidad de tráfico
Se trata de uno de los principales nudos de acceso a Alicante, un punto por el que cada día confluyen miles de vehículos y en el que se encadenan incorporaciones, salidas y cambios de carril en muy poco espacio. A esa complejidad se suma el efecto embudo que genera el entorno de la "turbo rotonda", un diseño pensado para ordenar la circulación, pero que también exige mayor atención por parte de los conductores en una zona con mucho tráfico y maniobras continuas. Todo ello convierte este tramo en un punto especialmente sensible, sobre todo en horas punta.
La aparición de este acceso al frente del informe vuelve a situar a Alicante en el foco de la seguridad vial. El estudio de AEA, elaborado a partir de datos oficiales de accidentalidad, pone el acento en aquellos puntos de la red donde la concentración de siniestros es más elevada y donde, por tanto, resulta más urgente actuar para reducir el número de accidentes y víctimas.
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