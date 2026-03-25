La vacuna contra la meningitis protegerá a los bebés de Alicante contra más variantes microbianas

Actualización del calendario de vacunación e inmunización de la Comunidad Valenciana para 2026. Entre las principales modificaciones introducidas por la Conselleria de Sanidad para los ciudadanos de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón destaca la ampliación de los serogrupos (variantes microbianas) en las dosis contra la meningitis en los lactantes. Así se sustituye la vacuna monovalente frente al serogrupo C de la enfermedad meningocócica por la conjugada tetravalente, que amplía la protección frente a los serogrupos A, C, W e Y.

Esta actualización supone "un avance relevante en la protección frente a una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave",, especialmente en los primeros meses de vida, que constituyen el periodo de mayor riesgo, explican desde Sanidad. Sin embargo, se dan casos en otras edades como el de la joven de 17 años fallecida el lunes en el Hospital de Dénia por una forma bacteriana de la patología, que puede ser letal, frente a la vírica, que en menos peligrosa y más común.

La incorporación de la vacuna tetravalente permite ofrecer "una protección más amplia desde edades tempranas, anticipándose a los cambios en la circulación de los distintos serogrupos y reforzando tanto la protección individual como la comunitaria".

Refuerzo de la estrategia frente al virus del papiloma humano para captar a varones no vacunados hasta los 21 años

Sarampión, rubeola, paperas y varicela

En población infantil, el calendario amplía la vacunación frente a la gripe hasta los 6 años de edad, extendiendo la protección a una etapa de alta incidencia y transmisión. Asimismo, se adelanta la administración de la segunda dosis frente a sarampión, rubeola, parotiditis (paperas) y varicela, facilitando que los niños y niñas completen la pauta antes del inicio de la etapa escolar.

Como novedad relevante, el calendario incorpora la vacunación frente al virus respiratorio sincitial en personas adultas con mayor vulnerabilidad, como residentes en centros de mayores y personas trasplantadas. Esta medida complementa la estrategia ya implantada en lactantes y refuerza la prevención de infecciones respiratorias graves en los grupos de mayor riesgo.

En el ámbito de la prevención del cáncer, se refuerza la estrategia de vacunación frente al virus del papiloma humano mediante acciones dirigidas a la captación de varones no vacunados hasta los 21 años, contribuyendo a mejorar la protección poblacional frente a las enfermedades asociadas a este virus.

Vacunación a un niño / INFORMACIÓN

Herpes zóster

El calendario mantiene y refuerza, además, las recomendaciones de vacunación frente a gripe, covid-19 y herpes zóster, adaptándolas a la edad y a las condiciones de riesgo dentro de un enfoque integral de protección de la salud.

Toda la actividad vacunal se registrará en el Sistema de Información Vacunal de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá un seguimiento en tiempo real, la evaluación de coberturas y la mejora continua de los programas.

Con esta actualización, la Conselleria de Sanidad refuerza su compromiso con la vacunación como una herramienta esencial para proteger la salud de la población en todas las etapas de la vida, prevenir enfermedades graves y contribuir al bienestar colectivo.

Evidencia científica

Desde Sanidad aseguran que con estos cambios se consolida un modelo de protección a lo largo de toda la vida basado en la evidencia científica y adaptado a la evolución de las enfermedades inmunoprevenibles.

Asimismo, desde la Generalitat recuerdan que la vacunación constituye una de las intervenciones más eficaces en salud pública, capaz de prevenir enfermedades graves, evitar hospitalizaciones y reducir la mortalidad, además de contribuir a la protección colectiva. En este contexto, la actualización del calendario incorpora mejoras relevantes en distintas etapas vitales, con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar las coberturas vacunales y avanzar hacia una mayor equidad en el acceso.