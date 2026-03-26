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La comunidad educativa de Alicante empieza a recoger firmas para lograr una ley que garantice la climatización de las aulas

Asociaciones de familias, direcciones de centros educativos y entidades se vuelcan para entregar 32.000 apoyos a las Cortes

Así fue la protesta "Queremos aulas, no saunas" en Alicante

Así fue la protesta "Queremos aulas, no saunas" en Alicante

Áxel Álvarez

A. Fajardo

A. Fajardo

La comunidad educativa de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana ha iniciado la recogida de firmas necesaria para que una ley garantice la climatización de las aulas de los centros públicos. Familias, direcciones de centros y maestros ya son fedatarios y voluntarios y están haciendo posible la campaña para recabar apoyos.

En solo dos días, han repartido 170 carpetas para la recopilación de las rúbricas y se agotaron debido a la demanda de las asociaciones de padres y madres de alumnos, de los colegios y de otras entidades. El objetivo que se ha propuesto el grupo promotor de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), junto con la Confederación Gonzalo Anaya, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad (Adep-PV) y la de Secundaria (Adies-PV) es llegar a las 32.000 firmas en un plazo de 8 meses, aunque el mínimo para que siga su tramitación en las Cortes, después de haber sido admitida a trámite en febrero.

La medida plantea un plan integral de climatización sostenible para los centros educativos públicos, la incorporación de energías renovables, criterios de equidad para que todos los centros tengan las mismas garantías, así como dotación económica.

Maestros, directores y asociaciones de familias inician la recogida de firmas para lograr climatización en las aulas

Maestros, directores y asociaciones de familias inician la recogida de firmas para lograr climatización en las aulas / INFORMACIÓN

Necesidad urgente

Sus impulsores están dispuestos a atajar lo que se ha convertido en un problema de seguridad en los colegios e institutos, donde este curso los estudiantes han sufrido mareos e incluso lipotimias que han hecho necesaria la atención sanitaria. Un riesgo para la salud que desató numerosas protestas de la comunidad educativa en las tres provincias nada más arrancar el nuevo curso y que llevó incluso a centros de Alicante, Elche y de la Vega Baja a pedir a las familias la aportación ventiladores para sobrellevar el calor. Este invierno también ha habido problemas en centros de San Vicente del Raspeig y de Orihuela por la rotura de calderas, lo que ha llevado a alumnos a estar con los abrigos en clase.

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El departamento, dirigido por Carmen Ortí, está actualmente en fase de diagnóstico previo de las instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana para detectar una a una las deficiencias y necesidades que tienen los colegios e institutos. Una tarea que se prevé que sea ardua y farragosa, dados los más de 2.000 centros existentes, por lo que hasta el próximo curso 26-27 no está previsto que esté culminado el anunciado como "plan director del confort térmico" y que, a partir de ahí, pueda comenzar su implantación.

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