Alicante: una Semana Santa que mira al Mediterráneo

La portada de la Revista de la Semana Santa de Alicante 2026 alude al Mediterráneo. Si ese mar siempre ha tenido la catalogación de fusión de culturas, esta Semana Santa aglutina también distintas formas de sentir y vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Lo personalizan las 27 hermandades y cofradías que procesionan desde el Domingo de Ramos, 29 de marzo y hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

La Semana Santa de Alicante, con más de 400 años de historia y reconocida como de Interés Turístico Nacional desde 2022, suma cerca de 12.000 hermanos y cofrades en este 2026, tendencia al alza en los últimos años. Una de esos factores, como explica el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis, “es un incremento del número de jóvenes en las distintas procesiones, y la presencia de nuevos colectivos relacionados con los centros escolares”. Este año es el centro educativo ‘Ángel de la Guarda’, dependiente del instituto secular Ignis Ardens, quien aumenta su implicación con el mecenazgo del trono del Santísimo Cristo del Consuelo -Jesús Consolado-, que procesionará por vez primera en la tarde del Miércoles Santo en el cortejo de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad Coronada ‘La Marinera’.

La Hermandad de Santa Cruz, con más de 80 años de historia, estaca por el descenso por las escalinatas de la calle San Rafael y el posterior regreso ‘a la carrera’ por el mismo itinerario hasta llegar a la Plaza de la Ermita / Jose Navarro

Se dará la curiosidad de que en ese mismo desfile, con salida desde el convento de las Monjas de la Sangre, coincidirá la imagen más antigua -’La Marinera’- con la más novedosa -Cristo del Consuelo- , original del sevillano José María Leal Bernáldez. También procesionará por vez primera con esa misma cofradía el Cristo de la Sangre, portado a brazo por soldados del Mando de Operaciones Especiales (MOE), integrantes de la Fundación de Boinas Verdes ‘Boinas y Machetes’, y de la Asociación de Veteranos de Boinas Verdes.

Serán 53 los tronos que procesionen por las calles y avenidas de Alicante desde las 11.30 horas del 29 de marzo -Hermandad de Jesús Triunfante, conocida como ‘La Burrita’ y Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Virgen de la Paz- hasta el 5 de abril- Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría-.

En la tarde del Jueves Santo se verán cinco procesiones / Pilar Cortés

El Domingo de Ramos, con tres procesiones por la mañana -Hermandad de Jesús Triunfante, Hermandad de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz, y Hermandad del Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica- y cuatro por la tarde -Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol, Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa, y Hermandad del Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, y Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación, es el día con mayor número de desfiles.

Le siguen las cinco procesiones previstas durante la tarde del Jueves Santo -Cofradía de la Santa Redención y María Santísima del Mayor Dolor, Hermandad de la Santa Cena, Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz, Hermandad del Perdón, y Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias.

Se podrán ver imágenes de distintas escuelas representadas por, entre otros, Salzillo, Castillo Lastrucci, Ortega Bru, los hermanos Blanco, Juan Bautista Vera, José María Leal, alicantinos como Remigio Soler, Víctor García Villaverde y Ramón Cuenca, o de autores anónimos de los siglos XVI y XVIII.

Amalgama de estilos

La amalgama de estilos de los imagineros también queda reflejada en las diferencias que se establecen en el conjunto de las procesiones, “y éste es uno de los aspectos que convierten a la Semana Santa de Alicante en distinta y diferente a la de otros puntos de España”, ha explicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. En estos días se combinan cortejos de corte castellano, con otros de aire andaluz o relacionados con señas de identidad alicantinas como la Santa Mujer Verónica, el Cristo del Mar, la Procesión del Silencio, o la del Encuentro en la matinal del Domingo de Resurrección, en la Plaza del Ayuntamiento.

La que más expectación concita de todas ellas es la de la Hermandad de Santa Cruz, con más de 80 años de historia, y que procesiona en la tarde del Miércoles Santo. Sobresale el descenso por las escalinatas de la calle San Rafael y el posterior regreso ‘a la carrera’ por el mismo itinerario hasta llegar a la Plaza de la Ermita. Significativa es, esa misma tarde, el cante de saetas al paso de la Virgen de la Soledad Coronada ‘La Marinera’ `por la Plaza de la Santísima Faz. Son dos de esas muchas singularidades que conforman la Semana de Pasión en Alicante.

Encuentro del Domingo de Resurrección, en la Plaza del Ayuntamiento / Héctor Fuentes

Cuatro son las vírgenes coronadas: Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, Nuestra Señora de los Dolores Coronada, Nuestra Señora de la Piedad Coronada y Virgen de la Soledad Coronada ‘La Marinera’.

El aumento en el número de palcos vendidos para ver el paso de las procesiones por la Carrera Oficial es otro de los elementos que evidencian el auge experimentado por la Semana Santa de Alicante. Unido a ello se incrementan los espectadores que acuden a las salidas y entradas de las procesiones desde las diferentes iglesias y parroquias. ‘El Capuchino’, el programa de mano que edita la Junta Mayor, “también contribuye a vivir ‘a pie de calle’ los desfiles procesionales al destacar varios de los puntos de interés del recorrido de cada uno de los desfiles”, como ha explicado Cutanda.

El paso adelante que ha dado la Semana Santa en los últimos años, con restauración de imágenes y de distintos elementos, también tiene su reflejo en el incremento del patrimonio musical. Este año, por citar algunos ejemplos, se estrenarán las marchas ‘Santísimo Cristo de la Esperanza de los Jóvenes’ (Rubén Urbán), ‘La Misión de la Esperanza’ (Rubén Jordán), ‘Nuestra Señora de las Lágrimas’, ‘Lágrimas que curan’ (ambas de Jesús Albero), o el himno del colegio Inmaculada Jesuitas convertido en marcha procesional por Óscar Ayelo. Volverán a escucharse, después de varios años, ‘Mystica’ y ‘El Señor de Benalúa’.

El camino hacia el 29 de marzo

Hasta llegar al esperado Domingo de Ramos, la Semana Santa ha ido tomando forma con un calendario previo de actos. Lo abrió la presentación del innovador y, a la vez, tradicional cartel anunciador obra de Rafael Laureno Martínez, en el que queda reflejada la imagen de la Santa Mujer Verónica portando el lienzo de la Santa Faz. Las cien páginas de ‘El Capuchino’, reproduciendo ese mismo cartel en la portada, ofrecen desde mediados de febrero información sintetizada del conjunto de las procesiones y una síntesis de los actos de culto más destacados.

Momento en el que Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor, hace entrega de la bandera de Honor al Mando de Operaciones Especiales, Miguel Ángel Jiménez Parejo / MATIAS SEGARRA

La siguiente cita tuvo como escenario el sábado 28 de febrero con el pregón en el que el coronel de la Guardía Civil, José Hernández Mosquera, fundió “sentimientos y sensaciones”. Fue en este mismo acto donde se nombró Abanderado de Honor al Mando de Operaciones Especiales (MOE), en la persona del general de brigada, Miguel Ángel Jiménez Parejo.

Tres fueron los momentos en este mes de marzo, al margen de los actos de hermandades y cofradías, en los que comenzaron a notarse en las calles y plazas los actos previos: el Vía-Crucis de la Junta Mayor con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Tamborrada con el ‘Toque Alicantino’ -original de Sergio Godínez- que dio la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y el Certamen Nacional de Bandas que tuvo como escenario la Plaza del Ayuntamiento.

Y como tradicional prólogo a la Semana Santa 2026, la presentación de la Revista. La que no dejó de editarse ni en los años de la pandemia. La que en la portada de este año recuerda que Alicante, que mira al Mar, cuenta con una Semana Santa mediterránea.