Más anuncios sobre el Plan General de Alicante, a la espera del borrador

De nuevas zonas verdes a más hospitales, pasando por la construcción de aparcamientos disuasorios o un refuerzo de la red eléctrica para atender el crecimiento urbano. El Ayuntamiento de Alicante continúa desgranando los detalles del próximo Plan General a golpe de anuncio, a la espera de dar a conocer el borrador íntegro. De esta manera, pese a que el ejecutivo popular de Luis Barcala ha abierto un segundo proceso participativo para escuchar la opinión de la ciudadanía, las aportaciones de los vecinos tendrán que realizarse sin conocimiento concreto ni detalles técnicos de la herramienta de planeamiento urbanístico.

El último de los avances se ha dado a conocer este jueves, de nuevo a través de un comunicado. El Consistorio ha manifestado que el próximo Plan General Estructural (PGE) contempla dos nuevas subestaciones eléctricas en Playa de San Juan y el área industrial del Pla de la Vallonga, así como el traslado de la que existe actualmente en Rabasa, junto con medidas para la modernización y digitalización de la red. El objetivo es que estas instalaciones sirvan para atender la demanda que se espera en las próximas décadas, de acuerdo con el crecimiento poblacional estimado, garantizar un suministro seguro y continuo, integrando soluciones sostenibles y minimizando los impactos sobre el paisaje y la ciudad.

"Planificar el desarrollo de Alicante durante los próximos 25 años implica tener en cuenta el incremento en la demanda energética que conllevará el crecimiento poblacional previsto e implementar medidas e infraestructuras que garanticen el suministro doméstico y posibiliten el desarrollo de nuevas actividades económicas", ha apuntado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. Según el edil popular, el PGE "reserva suelo para nuevas subestaciones eléctricas y propone otras medidas como el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético o la modernización y digitalización de la red para optimizar el suministro".

Entre las medidas destacadas en materia de energía, de acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento, destaca el refuerzo y generación de nuevas instalaciones; la instalación de sistemas de almacenamiento energético para equilibrar oferta y demanda; la modernización y digitalización de la red; la integración paisajística y ambiental de la red eléctrica; la generación distribuida mediante energía fotovoltaica en cubiertas de edificios públicos, privados e industriales; y el fomento de comunidades energéticas locales para autoconsumo colectivo.

Otra consulta, más retrasos

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Sin embargo, este año el gobierno local ha anunciado que repetirá el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta supone volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.

Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano.