Aviso para los padres: cambios en los colegios de Alicante por la Semana Santa

Este domingo, 29 de marzo, arranca la Semana Santa de Alicante. Una festividad que llenará las calles de la ciudad de pasos y procesiones pero que también llevará días festivos para los trabajadores y para los niños y adolescentes en colegios e institutos.

Las fechas de la Semana Santa de cada año van cambiando conforme se ajusta el calendario laboral y escolar. Es por ello que este año en la ciudad de Alicante habrán varios cambios con respecto a 2025 que los padres deberán tener en cuenta.

Mientras que en 2025 las fechas de la Semana Santa en la ciudad de Alicante coincidieron a mitad del mes de abril, este año se adelantan. Los centros educativos tuvieron vacaciones del 17 al 28 de abril de 2025 pero este año las fechas son semanas antes y con otro cambio significativo.

Cambios en la Semana Santa de Alicante

La Semana Santa 2026 adelanta este año su calendario. Como comentábamos el Domingo de Ramos será el 29 de marzo por lo que el resto de los días grandes se celebrarán en la primera semana de abril.

El calendario escolar marca como días sin clase para este 2026 en Semana Santa del 1 al 10 de abril. Así pues los niños volverán a las clases el lunes, 13 de abril. No serán muchas las jornadas lectivas esa semana, ya que como todos los años, la Santa Faz se celebra en Alicante ese jueves, que este año será 16 de abril. Y como también viene siendo habitual, el viernes 17 de abril será festivo también en el calendario escolar y los niños podrán disfrutar de un puente largo en estas fechas.

Pero los cambios que deben conocer los padres con respecto a los días de vacaciones durante la Semana Santa no sólo tienen que ver con que se adelanten las fechas. Este año, el Consejo Escolar Municipal ha decidido que uno de los días festivos que marcarían en el calendario sería el 1 de abril, Miércoles Santo.

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Esto es una novedad importante, ya que lo habitual es que los escolares comiencen sus vacaciones en Jueves Santo, por lo que este año las vacaciones duran un día más. Un día que sigue siendo laborable para los padres, al igual que lo es el Jueves Santo. El calendario laboral de la ciudad de Alicante únicamente marca como festivos el Viernes Santo, este año el 3 de abril, y el Lunes de Pascua, 6 de abril.