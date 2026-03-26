“Cuando cerraron la vida”, la historia de la clausura del centro de día de la plaza América de Alicante explicada en un documental

Las emociones vuelven a florecer en el barrio alicantino de Altozano. Los mayores que se quedaron sin el centro de día de la plaza América, que fue clausurado en agosto por falta de presupuesto del Consell, se reencuentran para participar en la grabación de “Cuando cerraron la vida”.

Se trata de un documental de Iván Gisbert, hijo de una de las usuarias afectadas, que ha puesto en marcha después de sacar a la luz un corto el pasado mes de noviembre que se convirtió en un aperitivo de esta nueva pieza. La anterior tenía seis minutos de duración, y la nueva requerirá un visionado de una hora, incorporando más testimonios y otros protagonistas de los hechos.

Esta semana, en la iglesia de la calle Aaiun, a 500 metros del antiguo centro, se han reunido los participantes en el documental. Hay usuarios afectados, trabajadoras y familias, que explican sus testimonios a Gisbert después de que el director les formule preguntas. El ambiente es de alegría por un reencuentro que antes era cotidiano. Y también de pesar después de haber perdido el espacio que compartían cada mañana.

El director del documental, Iván Gisbert. / Pilar Cortés

Iván Gisbert defiende la elaboración del documental después de la publicación del cortometraje porque “en este tiempo no han reabierto ningún otro centro ni han reubicado a ningún usuario”. Su madre, María López, explica que va cada mañana por su cuenta a otro centro en la Albufereta, a cinco kilómetros del centro anterior y, por tanto, alejado de su hogar. “Éramos una familia y lo sentimos muchísimo”, dice a la vez que celebra “el reencuentro con mucha alegría”.

El director del documental, en el que trabajan una docena de personas, pretende que su obra sirva como “herramienta de presión para que lo que ha sucedido no vuelva a ocurrir en ninguna otra ciudad de España”.

Según sus cálculos, el corto estará disponible entre finales de mayo y el mes de junio. Lo acabarán de grabar “después de Semana Santa” y lo montarán en aproximadamente un mes. Uno de los elementos a introducir en la pieza será una canción de rap, que aún está por decidir. En total, unas 15 personas serán partícipes.

Presencia de políticos

En la pieza audiovisual aparecen, también, concejales del Ayuntamiento de Alicante. Gisbert ha hablado con los portavoces del PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida-Podemos, Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente. Según explica, ha intentado hablar con la concejala de Bienestar Social, Begoña León, del PP, aunque aseguran que no les ha atendido. “Llevamos un mes y medio detrás de ella, pero no ha dado resultado”.

Pese a esta participación, Gisbert aclara que el suyo “no es un documental político”. Según él, “los políticos sacan el lado humano” y le “da igual quien gobierne”. “Si las cosas se hacen mal hay que denunciarlo, y si esto ocurriera con cualquier otro partido gobernando también haría el documental”. Manolo Copé, que también es músico, participa interpretando uno de sus temas, “Primavera sin barreras”, coreado por los afectados por el cierre del centro de día.

Del acompañamiento al aislamiento: ‘Cuando cerraron la vida’ retrata las consecuencias del cierre de centro de día en Plaza de América / Pilar Cortés

El presupuesto del documental es “muy escaso”, dice Gisbert, que destaca que no han recibido “ningún tipo de ayuda” y que incluso le está costando dinero de su bolsillo. Su intención es presentarlo “a televisiones, plataformas, festivales y allá donde se pueda mover”.

Testimonios

Entre los presentes en la grabación está Marcelina Muñoz, una mujer dependiente que ha podido llegar a la zona de rodaje gracias a su nieta. “Desde que cerraron el centro no salgo de casa”, lamenta. Elma Jusdado, ex trabajadora del centro, está ahora en el paro y dedicándose a estudiar. “He tenido contacto con ellos en las concentraciones y por teléfono”, dice en referencia a la relación con las personas a las que cuidaba. “Esto es un palo muy grande para todos, éramos como una familia”, y valora positivamente la elaboración del documental. “Siempre que se pueda hacer alguna acción por seguir con la lucha para reabrir el centro, bienvenida sea”.

También participa en la grabación María Pardo, hija de un antiguo usuario que estuvo 15 años yendo al centro de día. “Para mí fue un alivio, estaba muy atendido y activo, necesitaba estar allí, pero ahora ha dado un bajón porque no tiene la misma actividad”, dice sobre su padre, que “en el centro estaba siempre acompañado y en casa existía la tranquilidad de saber que estaba bien atendido”.

A día de hoy, pese a que el Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, expresó su voluntad de recuperar el centro en un lugar diferente, el proyecto aún está por concretar y no se espera que se resuelva a corto plazo. Gisbert, con su documental, pretende concienciar a las autoridades para que el proceso se acelere.