Cincuenta profesores se encierran en un instituto de Elche para presionar por las mejoras laborales en la escuela pública

Cincuenta profesores han dado un paso más en sus protestas para reivindicar mejoras salariales y laborales a la Generalitat, después de semanas de movilizaciones, que han llevado a muchos a impartir ya clases con chalecos y camisetas de protesta. Este jueves ha tenido lugar el primer encierro de docentes de la provincia en el Centro integrado de Formación Profesional La Torreta de Elche, donde los profesionales de la enseñanza han querido visibilizar su hartazgo por permanecer entre los peor pagados del país y por la masificación de las aulas, unida a la falta de recursos para atender las necesidades de un alumnado cada vez más diverso.

Desde las 18 horas, profesores de diferentes colegios e institutos permanecen en las instalaciones educativas, algunos llegados de otros municipios, con la vista puesta en pasar incluso la noche. De hecho, hay quienes se han llevado colchonetas y sacos de dormir. El encierro ha comenzado con la charla "Palestina: historia de un genocidio" y ha seguido con un taller de pancartas, en el que han participado estudiantes. También han incluido un concierto a cargo de la banda de música del IES Sixto Marco y de La Torreta. Por último, estaba previsto un sopar del cabasset para cenar.

La medida ha sido organizada por la Asamblea de Docentes de Elche, una de las más de cien que se han activado en toda la Comunidad para elevar la presión por la mejora de la enseñanza pública y de las condiciones laborales para el profesorado.

"La idea es que se extiendan los encierros en los centros, se van a tensar las cosas todavía más porque la Conselleria de Educación no ha ofrecido nada en su primera reunión de este jueves", señala Felip Vicedo, profesor del centro educativo ilicitano e integrante del Consejo Sindical Obrero.

Y es que tras un encuentro de dos horas, la Conselleria Educación trató este jueves de convencer, sin éxito, a los sindicatos del "importante esfuerzo" que está realizando el sistema educativo valenciano para absorber la llegada continua de alumnado (13.146 alumnos nuevos en la provincia con el curso ya empezado), así como para incrementar los recursos necesarios para hacer frente a esta realidad social. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, también advirtió que el número de docentes ha pasado de 72.800 en septiembre a 77.700 en febrero de 2026 en la Comunidad Valenciana, lo que supone un incremento de cerca de 5.000 profesores en lo que llevamos de curso.

No obstante, la cita no sirvió para buscar acercamiento sobre las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza. De hecho, muchas de estas, ya fueron supeditadas por el departamento de Carmen Ortí a la financiación del Gobierno central, a través de un decálogo hecho público esta semana, que ha contribuido a acrecentar todavía más el malestar de los docentes.

Parar las clases en mayo

Además de la huelga educativa que hay convocada por los sindicatos, para el próximo martes, 31 de marzo, este movimiento de profesores que está cogiendo cada vez más fuerza en los centros educativos también baraja ya parar las clases a partir de mayo, lo que implicaría un caos en las evaluaciones del alumnado, ya que no se podrían poner las notas.

Las reivindicaciones del profesorado pasan por la recuperación de las plantillas docentes, la reducción de la carga burocrática, condiciones dignas para los profesionales especialistas, así como la existencia de una unidad de enfermería en cada centro.

Los docentes también exigen a la conselleria que se reconozca el derecho a días de asuntos propios, puesto que, según denuncian, la comunidad es una de las pocas autonomías que no lo contempla. Otras de las demandas son la mejora salarial, la cual critican que lleva sin realizarse 18 años, la bajada de las ratios en las aulas, el blindaje del valenciano en la enseñanza y la mejora de condiciones para el personal interino.