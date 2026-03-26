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Alumnos de FP de Alicante aprenden en uno de los epicentros culinarios de Europa

Estudiantes de Restauración del IES Miguel Hernández viajan a Francia para participar en talleres gastronómicos

Jornadas FP Skills de grado básico y grados adaptados en el IES Canastell

Jornadas FP Skills de grado básico y grados adaptados en el IES Canastell

Jornadas FP Skills de grado básico y grados adaptados en el IES Canastell / Pilar Cortés

A. Fajardo

A. Fajardo

Futuros cocineros de Alicante aprenden en uno de los epicentros culinarios de Europa. El IES Miguel Hernández ha protagonizado una destacada experiencia educativa con la participación del alumnado de primero de Grado Medio de Servicios de Restauración en una movilidad Erasmus+ desarrollada en Francia.

Durante esta estancia, el grupo fue acogido por los centros Lycée des métiers Jean Baptiste Decrétot de Louviers y Lycée hôtelier Georges Baptiste de Canteleu, que abrieron sus puertas a los estudiantes alicantinos y les ofrecieron una experiencia formativa de gran valor.

Los alumnos participaron en talleres vinculados a la gastronomía francesa, la cultura del país y la observación de prácticas profesionales relacionadas con la cocina, el servicio y la panadería.

Estudiantes del IES Miguel Hernández de Alicante, durante su estancia en Francia

Estudiantes del IES Miguel Hernández de Alicante, durante su estancia en Francia / INFORMACIÓN

En común con la gastronomía española

La actividad sirvió no solo acercarse a otras metodologías de aprendizaje, sino también para descubrir los numerosos nexos de unión entre la cultura francesa y la española, especialmente en aspectos como la tradición culinaria, la convivencia en torno a la mesa y el valor del patrimonio cultural.

Además de la dimensión académica y profesional, los profesores de este instituto han apuntado a que la movilidad supuso una importante experiencia de crecimiento personal, convivencia y apertura europea para los estudiantes, reforzando el compromiso del IES Miguel Hernández con una formación de calidad, internacional y conectada con la realidad del sector.

En auge

La Formación Profesional (FP) ha ganado en solo cinco años más de 10.000 nuevos alumnos en la provincia. El número de jóvenes alicantinos que apuestan por aprender un oficio se ha incrementado en un 32 %, hasta superar los 42.000 estudiantes por ser una vía formativa más rápida y práctica y con una alta inserción laboral, lo que está llevando a las empresas a buscar mano de obra en los centros educativos, incluso, antes de que el alumnado haya acabado su formación.

Noticias relacionadas y más

De hecho, la Comunidad Valenciana es la segunda con más proporción de alumnado escolarizado en los ciclos formativos grado medio y superior de toda España, según el último informe del Ministerio de Educación. Estos dos niveles son, los que paralelamente, más crecimiento de estudiantes han experimentado en la provincia, que ha pasado de tener 27.202 estudiantes en el curso 18-19 a 37.100 alumnos en el curso 23-24, el último que aparece en las estadísticas del Gobierno.

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