Sanidad
El Hospital Doctor Balmis de Alicante acogerá una campaña extraordinaria de donación de sangre y plasma
La iniciativa, organizada junto al Centro de Transfusión, se celebrará el próximo martes 31 de marzo en el lucernario, de 9:30 a 21:00 horas, e incorpora también la inscripción para ser donante de médula ósea
El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, junto al Hospital General Universitario Doctor Balmis, organiza el próximo martes, 31 de marzo, una jornada extraordinaria de donación de sangre y de plasma, en la que los donantes tendrán también la opción de inscribirse como donantes de médula ósea.
La campaña se celebrará en el Lucernario del Hospital Doctor Balmis en horario ininterrumpido de 9:30 a 21:00 horas.
Durante la jornada se ofrecerán diferentes obsequios a todos los donantes, como botellas isotérmicas o fundas de portátil, como muestra de agradecimiento por este gesto solidario. Además, se sortearán experiencias regalo, gracias a la colaboración altruista de diversas entidades.
Plasma
En esta jornada, el Centro de Transfusión incorpora, además de la donación de sangre, la posibilidad de donar plasma y de inscribirse en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea en el mismo momento de la donación. Para ello, se dispondrá de equipos específicos que permitirán a las personas donantes informarse sobre el proceso de donación de plasma. Asimismo, quienes lo deseen podrán formalizar su inscripción como donantes de médula ósea durante su visita.
La jefa de servicio del Centro de Transfusión, la doctora Mabel Ortiz de Salazar, ha subrayado que “este evento se dirige tanto a trabajadores del Departamento de Salud Alicante-Hospital General como a la población general y busca concienciar sobre la importancia de donar sangre y plasma de forma regular. Con ello, no solo podemos salvar vidas, sino también fomentar la solidaridad y la colaboración entre los miembros de la comunidad”.
Reservas todo el año
Por su parte, el gerente del departamento de salud, Francisco Soriano, ha destacado que “se trata de una iniciativa clave para garantizar el mantenimiento de las reservas de sangre en niveles óptimos durante todo el año. Donar sangre es un gesto sencillo que salva vidas y contribuye directamente al buen funcionamiento del sistema sanitario. Por ello, animamos tanto a nuestro personal como a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria”.
Requisitos para la donación
Cabe recordar que puede donar sangre cualquier persona sana mayor de 18 años y que pese más de 50 kilos. Además, se recomienda no acudir en ayunas y beber abundantes líquidos. Para donar es necesario presentar DNI u otro documento oficial de identificación con fotografía.
Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro, siempre que el intervalo entre donaciones sea superior a los dos meses.
Edades para donar médula
En cuanto a la inscripción en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea con carácter general, pueden inscribirse todas las personas sanas de entre 18 y 40 años.
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