Luis Morata, nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de Les Naus

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha formalizado este jueves la incorporación de Luis Morata como nuevo concejal del Partido Popular. Su toma de posesión, incluida como primer punto del orden del día, se produce para cubrir el puesto dejado por Rocío Gómez, que ocupaba el puesto de concejal de Urbanismo, que presentó su dimisión el pasado mes de febrero tras hacerse público que figuraba como adjudicataria, junto a su marido, de una vivienda protegida en la promoción de Les Naus, ubicada en el entorno de La Condomina.

Luis Alfonso Morata accede al acta de concejal como número 16 de la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales y primer integrante en la lista de reserva. Expresidente de la hoguera La Torreta, su incorporación se produce de forma automática tras la renuncia de Gómez, de acuerdo con el orden establecido en la lista electoral.

Su entrada en la corporación municipal constituye la segunda incorporación al equipo de gobierno del PP durante el presente mandato, después de la registrada el pasado verano con la llegada de Rafael Alemañ.

La dimisión de Rocío Gómez se produjo tras la publicación por parte de INFORMACIÓN de su condición de beneficiaria de una vivienda protegida en el residencial Les Naus. A esta salida se sumó previamente la de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, que ocupaba un puesto de libre designación y dejó el cargo al conocerse que dos de sus hijos y uno de sus sobrinos eran propietarios de viviendas en esa misma promoción.

Reasignación de competencias en Urbanismo

La sustitución se enmarca en una serie de cambios en la estructura del equipo de gobierno derivados de este caso. La salida de Gómez ha tenido efectos directos tanto en la composición del grupo popular como en la distribución de competencias dentro del ejecutivo local. Tras la dimisión de Gómez, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, firmó un decreto para otorgar el área de Urbanismo al concejal Antonio Peral, quien asumió esta concejalía junto con la de Conservación de Inmuebles.

El decreto establece que Peral mantiene de forma provisional sus delegaciones en Presidencia, Innovación, Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, a la espera de una reorganización más amplia del ejecutivo municipal que se completará con la integración del nuevo concejal.

Durante el periodo de baja de Rocío Gómez, el vicealcalde Manuel Villar había asumido las competencias de Urbanismo, responsabilidad que ha ejercido hasta la aprobación de este nuevo reparto.

Cambios previos en el organigrama municipal

La incorporación de Morata se suma a los cambios realizados en el verano tras la salida del concejal Toni Gallego. Aquel relevo dio lugar a una reestructuración del organigrama municipal que afectó a varias áreas de gestión.

En ese ajuste, Rafael Alemañ asumió las concejalías de Limpieza, Gestión de Residuos y Parques y Jardines. Por su parte, el vicealcalde Manuel Villar dejó el área de Limpieza para situarse al frente de Recursos Humanos, manteniendo además Deportes y otras competencias.

Previamente, Nayma Beldjilali asumió Hacienda y Patrimonio tras la marcha de Gallego. En esa misma reorganización, Begoña León pasó a gestionar Mayores y Familia; Carlos de Juan incorporó Juventud; Cristina García asumió Partidas Rurales; y Julio Calero quedó al frente de Derechos Públicos, que incluye Inmigración, Voluntariado y Cooperación, junto con Seguridad Ciudadana.