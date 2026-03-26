Mater Desolata crece con una nueva cartela para su Cristo

La tarde del Viernes Santo en Alicante se abre con un cortejo que no busca imponerse, sino emocionar desde la sencillez. En el barrio de Carolinas, la Hermandad Penitencial Mater Desolata se prepara para iniciar su estación de penitencia como la primera hermandad miembro de la Procesión del Santo Entierro, en un ambiente donde la cercanía y el recogimiento marcan cada paso.

Desde la parroquia de San José, la hermandad, fundada en 1948, avanza con la serenidad de quien ha sabido crecer sin perder su esencia. No es una corporación multitudinaria, pero sí profundamente arraigada a su barrio y a la ciudad. "Somos quizás una hermandad pequeña, de barrio, pero llevamos unos años creciendo y queremos seguir creciendo", explica su hermano mayor, Francisco Cánovas.

Está hecha en Sevilla por una imaginera joven que ha crecido con José María Leal, tiene algo especial Francisco Cánovas — Hermano mayor

Un cortejo que abre el Santo Entierro

La hermandad Mater Desolata es la encargada de abrir uno de los cortejos procesionales más solemnes de la Semana Santa alicantina. Lo hace como parte de la procesión del Santo Sepulcro, con un papel que define su identidad. "Es todo un honor para nosotros", señala Cánovas. El cortejo lo componen dos imágenes: Mater Desolata, que representa la desolación de la Virgen ante la cruz vacía, obra de Juan Giner Masegosa de 1948, y el Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo, obra de José María Leal de 2018.

El recorrido deja imágenes especialmente impactantes, como el paso por la calle López Torregrosa. "Bajar por esta calle es una sensación distinta, es muy estrecha, la luz acompaña y la verdad que impresiona ver al Cristo bajar por ahí", describe Cánovas. A ello se suman otros momentos destacados, como el encuentro entre el Cristo y la Virgen en la plaza del Abad Penalva o el encuentro con el Cristo Yacente en el interior de la Concatedral de San Nicolás.

Novedades que consolidan el proyecto

Entre las principales novedades de este 2026 destaca la incorporación de una nueva cartela al paso del Cristo. Se trata de la segunda pieza de un proyecto artístico que se desarrolla por fases. "Este año estrenamos la segunda cartela del paso del Santísimo Cristo”", la trasera. Está hecha en Sevilla por una imaginera joven que ha crecido con José María Leal y creemos que tiene algo especial y que va a dar que hablar", explica el hermano mayor quien destaca que este trabajo se suma al iniciado el pasado año, cuando se presentó la renovada cartela delantera.

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Entre tradición y compromiso, Mater Desolata continúa su camino. Con cada mejora, con cada nuevo detalle, la hermandad reafirma su lugar en la Semana Santa alicantina.