El inicio de la negociación de las demandas del profesorado acaba sin acuerdo para frenar la huelga educativa del 31 de marzo en Alicante

Primera reunión para comenzar a negociar las mejoras laborales que exige el profesorado y lejos de llegar a un acuerdo para frenar la huelga educativa convocada en la provincia de Alicante el próximo martes, 31 de marzo, y en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

Tras un encuentro de dos horas, la Conselleria Educación trató este jueves de convencer, sin éxito, a los sindicatos del "importante esfuerzo" que está realizando el sistema educativo valenciano para absorber la llegada continua de alumnado (13.146 alumnos nuevos en la provincia con el curso ya empezado), así como para incrementar los recursos necesarios para hacer frente a esta realidad social.

Sin embargo, esta primera toma de contacto no sirvió para buscar un consenso sobre las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza, como son el aumento salarial, la bajada de ratios, el refuerzo de personal, la reducción de la burocracia o la protección del valenciano. Muchas de estas, ya fueron supeditadas por el departamento de Carmen Ortí a la financiación del Gobierno central, a través de un decálogo hecho público esta semana, que ha contribuido a acrecentar todavía más el malestar de los docentes. Según los sindicatos, la falta de respuestas y de concreción a las demandas de los docentes brillaron por su ausencia y ambas partes se han emplazado a otra mesa sectorial el 16 de abril para empezar a tratar el calendario de negociación.

Para empezar, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, insistió en la necesidad "de abordar la negociación desde una posición de cesión por ambas partes, teniendo en cuenta la compleja realidad que atraviesa el sistema educativo de la Comunidad Valenciana, marcada por el crecimiento sostenido del alumnado, el incremento de recursos necesarios y las limitaciones derivadas de la infrafinanciación autonómica".

Después, el representante de la conselleria, argumentó que desde el inicio del presente curso, la Comunidad "ha incorporado 27.970 nuevos alumnos, lo que ha supuesto, en términos organizativos, la puesta en marcha en apenas seis meses del equivalente a 50 centros educativos de tamaño medio y 24 secciones de instituto".

Los sindicatos de la enseñanza pública en la reunión con la Conselleria de Educación para negociar las mejoras que demanda el profesorado / INFORMACIÓN

La provincia concentra el 47 % del nuevo alumnado que llega a la Comunidad con el curso ya empezado

Este crecimiento, especialmente intenso en la provincia de Alicante, que concentra el 47 % del nuevo alumnado, ha tenido un impacto directo en la estructura del sistema, según el portavoz autonómico. McEvoy también advirtió que el número de docentes ha pasado de 72.800 en septiembre a 77.700 en febrero de 2026, lo que supone un incremento de cerca de 5.000 profesores en lo que llevamos de curso.

Entre otras cifras, el secretario autonómico también defendió que la Comunidad "ha sido la autonomía que más ha aumentado su inversión en educación en el curso 2024, con un crecimiento del 11,8 %, por encima de otras comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid".

Sindicatos a las puertas de la Dirección Territorial de Educación, este jueves / INFORMACIÓN

"Nula voluntad"

Sin embargo, pese a que Educación anunció, al término de la reunión, "un acercamiento de posturas" con los sindicatos, la lectura que realizaron los representantes del profesorado fue totalmente opuesta.

"Después de seis meses solicitando la negociación de mejoras salariales y laborales, la conselleria ha sido incapaz de presentar ni una sola propuesta sobre la plataforma reivindicativa presentada en numerosas ocasiones en los últimos meses por los sindicatos convocantes de las movilizaciones: STEPV, CSIF, CCOO y UGT", lamentó el sindicato mayoritario, que alertó de que el propósito de la conselleria es "volver a alargar en el tiempo la negociación".

El STEPV reiteró, por tanto, que la huelga del 31 de marzo sigue en pie y, que "muy probablemente, el curso acabará en mayo", como ya están planteando las asambleas de docentes que se han activado en los centros educativos para protestar por las condiciones en las que se encuentra la enseñanza pública y sus salarios, congelados desde hace más de una década.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública también ha respaldado el parón del próximo martes, que contará con concentraciones en los principales municipios de la provincia y con una manifestación a las 12 horas, desde las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante.

Por su parte, las secciones sindicales de STEPV, CSIF y CCOO en la Junta de Personal Docente de Alicante también se concentró este jueves a las puertas de la Dirección Territorial de Educación y tachó de "farsa" la reunión convocada por parte de la Administración. Además, calificó de "insulto" el decálogo enviado desde la conselleria sobre las mejoras laborales que reivindican los docentes.