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El obispo Munilla, sobre la eutanasia de Noelia: "Señor, mira a los jueces que han dictado sentencia en favor de su muerte"

El obispo de Orihuela-Alicante pide oraciones por la joven, su familia, los jueces, los sanitarios y los medios en un mensaje difundido en redes el mismo día en que Noelia tiene prevista la prestación de ayuda para morir tras una larga batalla judicial.

El Obispo de Orihuela-Alicante, Jose Ignacio Munilla, durante el acto del pregón de la Semana Santa de Alicante.

El Obispo de Orihuela-Alicante, Jose Ignacio Munilla, durante el acto del pregón de la Semana Santa de Alicante. / HÉCTOR FUENTES

J. A. Giménez

J. A. Giménez

José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, ha reaccionado al caso de Noelia con un texto en el que mezcla crítica pública, reflexión moral y una llamada directa a la oración. Su mensaje llega el mismo día en que la joven, de 25 años, tiene prevista la eutanasia tras más de un año y medio de espera y después de que los tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaran frenar el procedimiento.

En ese texto, Munilla resume su posición en tres ideas. La primera, que “algunos confunden el acompañamiento con la audiencia”. La segunda, que “cuando la ley avala quitar la vida, algo esencial en la ley se ha quebrado”. Y la tercera, que considera la principal, apela a la fe: “Mientras se discute en redes sociales, Jesucristo se acerca a todos y ofrece su misericordia”. A partir de ahí, invita a los fieles a unirse a una oración con una misma petición repetida una y otra vez: “Señor, ten misericordia”.

La oración de Munilla

La oración recorre todos los actores del caso. Munilla pide misericordia para Noelia, para sus padres, para los políticos y trabajadores sociales, para los jueces que han dictado resoluciones favorables a la eutanasia y para los sanitarios que participan en el proceso. También incluye a “cuantos hirieron el corazón de esta joven durante toda su vida”, con una referencia expresa a quienes la violaron, y extiende esa súplica a los medios de comunicación y a los propios ciudadanos, a quienes advierte del riesgo de convertirse en “espectadores frívolos”.

El mensaje lo difunde en un momento de máxima exposición pública del caso. Noelia, que quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022 a raíz de una agresión sexual múltiple, había explicado en entrevistas recientes que no quería “ser ejemplo de nadie” y que solo reclamaba decidir sobre su propia vida. Su solicitud fue aprobada en 2024, pero la oposición de su padre alargó el proceso durante meses hasta convertirlo en uno de los casos más mediáticos sobre la ley de eutanasia en España.

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La intervención de Munilla añade ahora una voz religiosa muy clara a un debate ya cargado de tensión judicial, política y moral. Su texto no entra en matices legales ni médicos. Va por otro camino: cuestiona el marco de fondo de la eutanasia, critica la dimensión pública que ha tomado el caso y coloca toda la escena bajo una idea central, la de la misericordia.

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