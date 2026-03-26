Procesiones de Martes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy

Sigue la Semana Santa de Alicante 2026 con la celebración hoy del Martes Santo. Aquí te contamos las cuatro procesiones que podrás ver en la ciudad, sus novedades de este año, el horario y el recorrido que harán.

Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Stmo. Ecce-Homo y Ntra. Sra de la Amargura

La Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura procesionará este Martes Santo en Alicante con importantes novedades. Culmina la talla de los casetones del paso y estrena cirios votivos, uno en memoria de las víctimas de Adamuz. Destacan su amplio cortejo, la doble revirá junto al Mercado Central y su solemne recorrido

Salida: P. San Antonio de Padua, 18.20 horas

Recorrido: P. San Antonio de Padua, Carmelo Calvo, Gutiérrez Petén, Quintana, Segarra, Alfonso El Sabio, Castaños, Ruperto Chapí, Duque Zaragoza, Venia (20.40 horas), Rambla, Portal de Elche, Bailén, Gerona, Gerona, Bazán, Bazán, Bazán, Alfonso El Sabio, Gutiérrez Petén, Gutiérrez Petén, Carmelo Calvo (23.45 horas)

Puntos recomendados: Asistir a la salida de los pasos de su parroquia por la estrechez de la puerta, doble "revirá" en Quintana y Capitán Segarra y discurrir de la Cofradía por el entorno del Teatro Principal y Carrera Oficial

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Santísimo Ecce-Homo, obra de Castillo Lastrucci (1954)

Nuestra Señora de la Amargura, obra de Castillo Lastrucci (1959)

Semana Santa 2026: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura / Rafa Arjones

Hermandad Penitencial Stabat Mater

La Hermandad Penitencial Stabat Mater procesionará el Martes Santo en Alicante manteniendo su esencia tradicional. Con fuerte presencia de jóvenes vinculados al colegio Hermanos Maristas, la cofradía destaca por el rigor de su cortejo. Sobresalen los complejos giros del paso y el emotivo encuentro final en la plaza del Ayuntamiento

Salida: I. P. Ntra. Sra de Gracia, 20.00 horas

Recorrido: I. P. Ntra. Sra de Gracia, Montañeta, Teatro, Bazán, Duque Zaragoza, Venia (21.25 horas), Rambla, Mayor, Mayor, Plaza Stma. Faz, Lonja Caballeros, Jorge Juan, Ayuntamiento (23.00 horas)

Puntos recomendados: Giros del paso de Stabat Mater en calles Teatro, Bazán y Pascual Pérez, transcurrir de los tronos por calle Mayor y plaza Santísima Faz y encuentro del Cristo de la Caña y Nuestra Buena Madre en Plaza del Ayuntamiento

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Grupo Escultórico Stabat Mater, obra de Remigio Soler (1993)

Nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario, obra de Ramón Cuenca Santos (2020)

Semana Santa 2026: Hermandad Penitencial Stabat Mater / Pilar Cortés

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo del Mar Ntra. Sra. de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma

La Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada procesionará el Martes Santo en Alicante con novedades centradas en el cortejo y el estreno de una nueva saya bordada. Destacan la salida de rodillas desde Santa María, la cangrejá en Villavieja y la interpretación de nuevas marchas en la Carrera Oficial

Salida: Basílica de Santa María, 19.15 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Pza Santa María, Villavieja, Mayor, Lonja Caballeros, Monjas, San Agustín, Montengón, Labradores, San Cristóbal, Pintor Sorolla, López Torregrosa, Venia (22.15 horas), Rambla, Mayor, Concatedral, San Nicolás, San Agustín, Pz Stma. Faz (23.45 horas)

Puntos recomendados: Plaza de Santa María, doble revirá por el Convento de las Monjitas de la Sangre y cangrejá en la calle Villavieja

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Santísimo Cristo del Mar (1942), obra de Castillo Lastrucci

Nuestra Señora de los Dolores Coronada (finales S. XVI), obra anónima napolitana

San Juan de Palma (1942) Castillo Lastrucci

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma de Alicante / Rafa Arjones

Hermandad de Nuestro Padre Jesús

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús procesionará el Martes Santo recuperando su recorrido tradicional por la avenida de la Constitución. En crecimiento constante, destaca la incorporación de numerosos niños y jóvenes. Sobresalen la subida por la calle Labradores, el encuentro final y el carácter familiar.

Salida: Concatedral San Nicolás, 21.00 horas

Recorrido: Concatedral San Nicolás, Plaza Stma. Faz, Montengón, Labradores, Alfonso El Sabio, Constitución, Duque Zaragoza, Venia (22.50 horas), Rambla, Rambla, Mayor, Entrada (23.45 horas)

Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante / Rafa Arjones

Puntos recomendados: Transcurrir de la procesión por el Casco Antiguo, la subida por Labradores y el encuentro en la plaza de Abad Penalva al finalizar la procesión

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