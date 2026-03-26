Procesiones de Martes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
Consulta los pasos que saldrán hoy por las calles de Alicante
Sigue la Semana Santa de Alicante 2026 con la celebración hoy del Martes Santo. Aquí te contamos las cuatro procesiones que podrás ver en la ciudad, sus novedades de este año, el horario y el recorrido que harán.
Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Stmo. Ecce-Homo y Ntra. Sra de la Amargura
La Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura procesionará este Martes Santo en Alicante con importantes novedades. Culmina la talla de los casetones del paso y estrena cirios votivos, uno en memoria de las víctimas de Adamuz. Destacan su amplio cortejo, la doble revirá junto al Mercado Central y su solemne recorrido
Salida: P. San Antonio de Padua, 18.20 horas
Recorrido: P. San Antonio de Padua, Carmelo Calvo, Gutiérrez Petén, Quintana, Segarra, Alfonso El Sabio, Castaños, Ruperto Chapí, Duque Zaragoza, Venia (20.40 horas), Rambla, Portal de Elche, Bailén, Gerona, Gerona, Bazán, Bazán, Bazán, Alfonso El Sabio, Gutiérrez Petén, Gutiérrez Petén, Carmelo Calvo (23.45 horas)
Puntos recomendados: Asistir a la salida de los pasos de su parroquia por la estrechez de la puerta, doble "revirá" en Quintana y Capitán Segarra y discurrir de la Cofradía por el entorno del Teatro Principal y Carrera Oficial
Imágenes titulares:
- Santísimo Ecce-Homo, obra de Castillo Lastrucci (1954)
- Nuestra Señora de la Amargura, obra de Castillo Lastrucci (1959)
Hermandad Penitencial Stabat Mater
La Hermandad Penitencial Stabat Mater procesionará el Martes Santo en Alicante manteniendo su esencia tradicional. Con fuerte presencia de jóvenes vinculados al colegio Hermanos Maristas, la cofradía destaca por el rigor de su cortejo. Sobresalen los complejos giros del paso y el emotivo encuentro final en la plaza del Ayuntamiento
Salida: I. P. Ntra. Sra de Gracia, 20.00 horas
Recorrido: I. P. Ntra. Sra de Gracia, Montañeta, Teatro, Bazán, Duque Zaragoza, Venia (21.25 horas), Rambla, Mayor, Mayor, Plaza Stma. Faz, Lonja Caballeros, Jorge Juan, Ayuntamiento (23.00 horas)
Puntos recomendados: Giros del paso de Stabat Mater en calles Teatro, Bazán y Pascual Pérez, transcurrir de los tronos por calle Mayor y plaza Santísima Faz y encuentro del Cristo de la Caña y Nuestra Buena Madre en Plaza del Ayuntamiento
Imágenes titulares:
- Grupo Escultórico Stabat Mater, obra de Remigio Soler (1993)
- Nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario, obra de Ramón Cuenca Santos (2020)
Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo del Mar Ntra. Sra. de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma
La Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada procesionará el Martes Santo en Alicante con novedades centradas en el cortejo y el estreno de una nueva saya bordada. Destacan la salida de rodillas desde Santa María, la cangrejá en Villavieja y la interpretación de nuevas marchas en la Carrera Oficial
Salida: Basílica de Santa María, 19.15 horas
Recorrido: Basílica de Santa María, Pza Santa María, Villavieja, Mayor, Lonja Caballeros, Monjas, San Agustín, Montengón, Labradores, San Cristóbal, Pintor Sorolla, López Torregrosa, Venia (22.15 horas), Rambla, Mayor, Concatedral, San Nicolás, San Agustín, Pz Stma. Faz (23.45 horas)
Puntos recomendados: Plaza de Santa María, doble revirá por el Convento de las Monjitas de la Sangre y cangrejá en la calle Villavieja
Imágenes titulares:
- Santísimo Cristo del Mar (1942), obra de Castillo Lastrucci
- Nuestra Señora de los Dolores Coronada (finales S. XVI), obra anónima napolitana
- San Juan de Palma (1942) Castillo Lastrucci
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús procesionará el Martes Santo recuperando su recorrido tradicional por la avenida de la Constitución. En crecimiento constante, destaca la incorporación de numerosos niños y jóvenes. Sobresalen la subida por la calle Labradores, el encuentro final y el carácter familiar.
Salida: Concatedral San Nicolás, 21.00 horas
Recorrido: Concatedral San Nicolás, Plaza Stma. Faz, Montengón, Labradores, Alfonso El Sabio, Constitución, Duque Zaragoza, Venia (22.50 horas), Rambla, Rambla, Mayor, Entrada (23.45 horas)
Puntos recomendados: Transcurrir de la procesión por el Casco Antiguo, la subida por Labradores y el encuentro en la plaza de Abad Penalva al finalizar la procesión
Imágenes titulares:
- Nuestro Padre Jesús (1942), obra anónima de la Escuela Valenciana
- Santísima Virgen de las Penas (2008), obra de Víctor García Villalgordo
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años en 2026: base de cotización, límite de rentas y declaración de la Renta
- El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
- El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
- Las procesiones de Semana Santa que hay en Elche este domingo: estos son los horarios y los recorridos
- Procesiones de Domingo de Ramos en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
- Torrevieja reabre todo el paseo del dique de Levante hasta el faro tras la remodelación de 6,5 millones de euros
- Inspiración para el Parque Central de Alicante: los soterramientos en España, antes y después de Óscar Puente
- Hércules CF - Marbella FC