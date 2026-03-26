Una reflexión de esperanza para la paz en Palestina expresado desde Alicante

Creer en la convivencia. Es el mensaje que ha reiterado este jueves Ron Gidrón, nacido en Tel Aviv en 1946, quien ha desplegado sus argumentos para defender su mensaje en un momento histórico en el que el conflicto en Oriente se alarga, adquiere matices que lo hacen cada día más imprevisible y afecta, además, a la economía doméstica por los efectos en la subida del carburante.

Hay que conocer los argumentos y entablar conversaciones con la parte contraria Manuel Desantes — Director de la Biblioteca de los Libros Felices

Gidrón, asentado en Alicante y con una larga trayectoria como empresario y compositor, ha sido presentado por la periodista Asunción Valdés, y por el director de la Biblioteca de los Libros Felices, Manuel Desantes, que ha introducido el acto. “Parlamentar” es el verbo que Desantes, también catedrático de Derecho Internacional Privado por la Universidad de Alicante, ha defendido a la hora de explicar la intención del coloquio. En los próximos meses se invitará, para hablar sobre la posibilidad de la paz en Oriente Próximo, a personas de El Líbano, de Irán y de Palestina, con la intención de “conocer los argumentos y entablar conversaciones con la parte contraria”.

Es difícil pensar en la paz en un momento en el que la guerra está tan ramificada Asunción Valdés — Periodista

Por momentos, la aproximación ha sido complicada. Ron Gidrón ha expuesto planteamientos que no han convencido al público. Aunque la intención de Desantes no era la de “convencer”, sino la de “aprender”, tal como él mismo ha insistido en sus intervenciones, la responsabilidad histórica que el protagonista del coloquio ha inculpado a los palestinos por no haber propiciado la creación de dos estados a mediados del siglo pasado no ha contado con un consenso general.

Optimismo

Tampoco la previsión de que la política exterior de Donald Trump pueda llegar a buen puerto, posibilidad que Gidrón no ha descartado. Pese a ello, también ha habido aportaciones optimistas que han contado con más aprobación. Asunción Valdés, periodista de largo recorrido en el ámbito nacional e internacional (entre otras cosas, fue corresponsal de Radio Nacional en Bonn y en Bruselas, fue la primera directora de la primera edición del Telediario en TVE o directora de relaciones con los medios de la Casa Real), ha explicado que apostó por la profesión cuando se interesó por la Guerra de los Seis Días de 1967. Tras esta anécdota preguntaba al protagonista el porqué de su confianza en los planes de paz “en un momento en el que la guerra está tan ramificada”. “Simplemente confío en que hay una oportunidad y merece la pena aprovecharla”, ha respondido Gidrón.

Ron Gidrón junto a Asunción Valdés. / Alex Domínguez

Para desplegar su afirmación, el protagonista del coloquio ha razonado indicando que “a todos les conviene la paz regional: es una zona de importancia por el tema energético, con grandes actores, un territorio que es la cuna de la humanidad y la paz significa prosperidad”. En este sentido, ha destacado que “en países con gobiernos tan arcaicos como el de Arabia Saudí se han dado cuenta de que Israel aporta tecnología y avances científicos, y el conjunto de la población puede salir beneficiada”, ha dicho mostrando esperanza en que el mundo árabe acabe aceptando la existencia de Israel por razones de pragmatismo.

El problema, sin embargo, es “cómo llegar a esta situación”, y situaba en “los extremistas de las dos sociedades” un impedimento. “No quieren llegar a acuerdos”, lamentaba, recordando que muchos líderes musulmanes y hebreos que han perseguido o incluso asesinados por miembros de su propia comunidad. Para el ponente, uno de los caminos para llegar a la paz es la “neutralización de Irán”, posibilidad que según él haría “factible forzar a los radicales judíos a que dejen de ocupar terrenos en Cisjordania e impiden la creación de un estado soberano”.

A todos les conviene la paz regional: la paz significa prosperidad Ron Gidrón — Ponente

Pese a que se trata de una misión “muy complicada”, Gidrón ha querido insistir en que, pese a todo, “la convivencia existe”, ya que se ve reflejada en ámbitos cotidianos, pero “es muy triste ver como las oportunidades para la paz se esfuman”. A su vez, el futuro del primer ministro, Benjamin Netanyahu, está en entredicho con las elecciones que deberán celebrarse no más tarde del mes de octubre y en un contexto en el que sobre él pesan acusaciones de corrupción y de traición. “La clave está en que haya un gobierno fuerte y que apueste por la paz”, concluyó Gidrón.

Tras el rechazo de algunas de las afirmaciones del ponente, Desantes resolvió la discrepancia con una pregunta clara. "¿Continuamos?", propuso de cara a los próximos coloquios, recibiendo el "sí" del público.