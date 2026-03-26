Calles cortadas al tráfico en Alicante en Semana Santa: días y horas en las que no se podrá circular ni aparcar durante las procesiones

La Semana Santa en Alicante dará comienzo este Domingo de Ramos y las procesiones llenarán las calles de la ciudad. Los alicantinos verán que decenas de calles permanecen cortadas al tráfico hasta el 5 de abril, por lo que conocer la fecha y la hora concreta en la que no se podrá circular resultará de utilidad.

El Ayuntamiento de Alicante avanza que hasta las 23.00 horas del 5 de abril (o hasta que finalice la última prohibición” la Rambla de Méndez Nuñez, desde la calle Duque de Zaragoza hasta la Explanada, permanecerá cortada.

Los cortes de calles también se ampliarán a las vías por las que pasen las distintas procesiones y que están aquí recogidas:

Cortes de calles el Domingo de Ramos en Alicante. 29 de marzo.

HORA: 11:30 – 14:40

ITINERARIO: Diputación Provincial, Av. de la Estación, Plaza de los Luceros, Av. Alfonso X el Sabio, Av. de la Constitución, C/ Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), Explanada de España; Plaza del Mar, C/Cervantes, Plaza del Ayuntamiento

HORA: 11:30 – 14:30

ITINERARIO: Plaza de Santa María; C/ Villavieja; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/Muñoz; Plaza Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza San Cristóbal; C/ Mestre Martínez; C/ General Primo de Rivera; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Villavieja; Plaza de Santa María.

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz / Rafa Arjones

HORARIO: 12:10 – 15:15

ITINERARIO: Plaza de Santa María; C/ Villavieja; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/Muñoz; Plaza Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza San Cristóbal; C/ Mestre Martínez; C/ General Primo de Rivera; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; Plaza Santísima Faz, C/ Mayor C/Villavieja; Plaza de Santa María.

HORA: 18:00 – 21:00

ITINERARIO: Basílica Santa María; C/ Villavieja; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/Mayor; C/ Muñoz; Plaza Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza de San Cristóbal; C/ Mestre Martínez; C/ General Primo de Rivera; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/Mayor; C/ Villavieja; Basílica de Santa María

HORA: 19:00 – 23:00

ITINERARIO: Convento RR MM Capuchinas; C/ Cándida Jimeno Gargallo; C/ San Ildefonso; C/ Susana Llaneras; Av. Alfonso El Sabio; Av. Constitución; C/Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/Mayor; C/ Muñoz; Plaza de Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza de San Cristóbal; C/ General Primo de Rivera; Rambla de Méndez Núñez; Av. Alfonso El Sabio; C/ San Vicente.

Semana Santa 2026: Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa / Jose Navarro

HORA:18:50 – 00:00

ITINERARIO: Plaza Hospital Viejo, Cuesta de la Fábrica (Hasta la esquina de la Plaza de la Misericordia), Plaza de la Misericordia, C/ Trafalgar, C/ Gallo, C/ Pozo, C/Concepción, cruce C/ San Vicente, C/ Vicente Inglada, C/ Calderón, cruce Av. Alfonso el Sabio, C/ López Torregrosa, CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor, C/ Muñoz, C/ Miguel Soler (hasta Puerta Negra), Plaza Abad Penalva, C/ Labradores, Plaza San Cristóbal; C/ Primo de Rivera, cruce Av. Alfonso el Sabio, C/e San Vicente (Hasta esquina C/ Concepción), C/ Concepción, C/ Díaz Moreu, Plaza Santa Teresa, Plaza Hospital Viejo

HORA: 17:30 – 01:00 (30/03/2026)

ITINERARIO: Salida Trono Encuentro: C/Jaén, Plaza Padre Fontova, C/Ángel Casado, Avda. Doctor Rico, Avda. Condes Soto Ameno (Parroquia San Blas). Salida Trono Flagelado: C/Jaén, C/Poeta Garcilaso, Avda. Condes Soto Ameno (Parroquia San Blas). Inicio procesión: Avda. Conde Soto Ameno, C/San Juan Bautista, C/Pintor Gisbert, Plaza General Mancha, C/Tucumán, Avda. Benito Pérez Galdós, C/Tucumán, C/San Juan Bosco, Avda. General Marvá, C/Poeta Quintana, C/Pablo Iglesias, Avda. Alfonso el Sabio, C/Navas, C/del Teatro, C/ Bazán, C/San Ildefonso, C/Cándida Jimeno Gargallo, C/Bailen, C/Duque Zaragoza, CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/Mayor, C/Muñoz, Plaza Abad Penalva (entrada a la Concatedral). Regreso: salida de la Concatedral: Plaza Abad Penalva, C/San Jose, Rambla Méndez Núñez, C/Duque Zaragoza, C/del Teatro, C/Navas, Avda. Alfonso el Sabio, C/Pablo Iglesias, C/Poeta Quintana, Avda. General Marvá, Avda. Benito Pérez Galdós, C/Tucumán, Plaza General Mancha, Avda. Conde Soto Ameno, C/Poeta Blas de Loma, C/Wenceslao Fernández Flores, C/Jaén (Sede de la Hermandad – FIN)

Cortes de calles el Lunes Santo en Alicante. 30 de marzo.

HORA: 18:00 – 02:00

ITINERARIO: Parroquia Ntra. Sra. de Gracia, Plaza de la Montañeta, C/Ángel Lozano, C/ del Teatro, C/ Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor, C/ San Nicolás, C/ Miguel Soler, SI Concatedral San Nicolás de Bari (Puerta Negra), Salida de Concatedral por Puerta Principal, Plaza Abad Penalva, C/ Muñoz, C/ Mayor, Avda. Rambla de Méndez Núñez, Portal de Elche (zona peatonal), C/ Bailén (zona peatonal), C/ San Francisco, C/ Castaños, C/ Barón de Finestrat, C/ Jerusalén, C/ Colón, Plaza de la Montañeta, Parroquia Ntra. Sra. de Gracia.

HORA: 18:00 – 23:00

ITINERARIO: C/ Virgen del Socorro, C/ Fray Juan Rico, Paseíto de Ramiro, C/ Jorge Juan, 2º Pórtico Ayuntamiento, Plaza Santísima Faz, C/ Mayor, C/ Muñoz, Plaza Abad Penalva C/Labradores, Plaza San Cristóbal C/General Primo de Rivera, CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), Explanada de España, Puerta del Mar, Paseo de Gómiz C/Virgen del Socorro, Ermita Virgen del Socorro.

Semana Santa 2026: Cofradía del Cristo "El Morenet" de los Hombres del Mar / Jose Navarro

HORA: 17:45 – 22:30

ITINERARIO: Plaza Dr. Gómez Ulla, C/ Dr. Sapena, C/ San Carlos, C/Adolfo Blanch, C/Sevilla, Plaza Hospital Viejo, C/ Díaz Moreu, Plaza de Santa Teresa, Plaza de España, C/ Calderón de la Barca, Av. Alfonso X El Sabio, C/ Tomás López Torregrosa, CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Rafael Altamira, Plaza del Ayuntamiento.

HORA: 19:00 – 23:59

ITINERARIO: Ermita de San Roque; C/ San Roque; C/ Lepanto; Plaza del Puente; C/ Toledo; Plaza de Cagalalhoya; C/ Toledo; C/ Pedro Sebastiá; Plaza de Quijano; C/ San Agustín; C/ Monjas; Plaza Virgen del Remedio; C/ Lonja de Caballeros; C/Mayor; Plaza de la Santísima Faz; C/ Mayor; C/ San Nicolás; C/ San Pascual; C/ Labradores; Plaza de San Cristóbal; C/ Primo de Rivera; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; Plaza de Abad Penalva

Cortes de calles el Martes Santo en Alicante. 31 de marzo.

HORA: 18:20 – 00:15

ITINERARIO: Parroquia San Antonio de Padua; C/ Poeta Carmelo Calvo; C/ José Gutiérrez Petén; C/ Poeta Quintana; C/ Capitán Segarra; Av. Alfonso X el Sabio; C/Castaños; Plaza Ruperto Chapí; C/ del Teatro; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), Portal de Elche (zona peatonal); C/ Bailén; C/ Gerona; C/ Bazán; Av. Alfonso X el Sabio; C/ José Gutiérrez Petén; C/ Poeta Carmelo Calvo y Parroquia San Antonio de Padua

Semana Santa 2026: Hermandad Penitencial Stabat Mater / Pilar Cortés

HORA: 20:00 – 23:00

ITINERARIO: Plaza de la Montañeta; C/ Ángel Lozano; C/ del Teatro; C/ Bazán; C/ Pascual Pérez; Av. de la Constitución; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/ Lonja de Caballeros; C/ Jorge Juan; Plaza del Ayuntamiento.

HORA: 19:00 – 01:00

ITINERARIO: Plaza de Santa María; C/ Villavieja; C/ Mayor; C/ Lonja de Caballeros; Plaza Virgen del Remedio; C/ Monjas; C/ San Agustín; C/ Montengón; C/ Padre Maltés C/ Virgen de Belén, C/ San Nicolás, C/ San Pascual; C/ Labradores; Plaza San Cristóbal; C/ Mestre Martínez; C/ Primo de Rivera; Rambla Méndez Núñez; C/ Pintor Sorolla; C/ Tomás López Torregrosa; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; C/ Miguel Soler; Plaza Abad Penalva; C/ Miguel Soler; C/San Nicolás; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz: C/ Mayor; C/Villavieja; Plaza de Santa María.

HORA: 21:00 – 24:00

ITINERARIO: Plaza de Abad Penalva; C/ Muñoz; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/ San Agustín; C/ Montengón; C/ San Pascual; C/ Labradores; Plaza San Cristóbal: C/ General Primo de Rivera, cruce Rambla de Méndez Núñez, Av. Alfonso X El Sabio, Av. Constitución, C/ Duque de Zaragoza, CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; Plaza de Abad Penalva.

Semana Santa 2026: Hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y Nuestra Madre del Amor y del Buen Consejo / Pilar Cortés

Cortes de calles el Miércoles Santo en Alicante. 1 de abril.

HORA: 18:30 – 23:30

ITINERARIO: Convento RRMM Agustinas; C/ Monjas; C/ San Agustín; C/ Montengón; C/San Nicolás; C/ Virgen de Belén; C/ Santos Médicos; Plaza San Cristóbal; C/ Mestre Martínez, C/ General Primo de Rivera; Rambla de Méndez Núñez; C/ Pintor Sorolla; C/ Tomás López Torregrosa; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor, Plaza Santísima Faz, C/ Mayor, C/ Lonja de Caballeros, Plaza Virgen del Remedio, C/ Monjas, Convento RRMM Agustinas

HORA: 19:00 – 23:59

ITINERARIO: Ermita de Santa Cruz, C/ Diputado Auset; C/ San Antonio; C/ San Rafael; Plaza del Carmen; C/ del Carmen, C/ Cienfuegos; C/ Santos Médicos; Plaza San Cristóbal; C/ Primo de Rivera; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; Plaza de Abad Penalva, C/ San Nicolás.

Hermandad Penitencial de Santa Cruz de Alicante / Rafa Arjones / Jose Navarro

Cortes de calles el Jueves Santo en Alicante. 2 de abril

MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN

HORA: 19:30 – 00:15

ITINERARIO: Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos); C/ Poeta Carmelo Calvo; C/ José Gutiérrez Petén; C/ Manuel Antón; C/ Campos Vasallo; C/ Poeta Quintana; C/ Capitán Segarra; Avda. Alfonso X el Sabio; C/ Castaños; Plaza Ruperto Chapí; C/ del Teatro; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), Plaza Portal de Elche (zona peatonal); C/ Bailén; Av. Constitución; C/ Médico Pascual Pérez; C/ Castaños; Av. Alfonso X el Sabio; C/ Capitán Segarra; C/ Poeta Quintana; C/ José Gutiérrez Petén; C/ Poeta Carmelo Calvo; Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos).

PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE, VENERABLE Y SALESIANA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTA CENA

HORA: 20:00 – 02:00

ITINERARIO: Patio Casa Salesiana; C/ Ferré Vidiella; C/ San Juan Bosco; Av. General Marvá, Plaza de los Luceros (derecha dirección Alfonso El Sabio); Av. Alfonso X el Sabio (dirección Mercado); Av. Constitución; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), la procesión finaliza en el cruce de la Rambla de Méndez con la C/San Fernando, donde se ponen ruedas a los tronos para iniciar el regreso. REGRESO CON LOS TRONOS A RUEDAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COSTALEROS EMPUJANDO LOS TRONOS: Rambla de Méndez Núñez (fondo de saco); Cruce de la Explanada de España; Avda. Conde de Vallellano, Av.Loring, C/ Pintor Aparicio; Avda. Ramón y Cajal; Av. Eusebio Sempere, Av.Oscar Esplá, Plaza de la Estrella, Av. Salamanca, Av. Benito Pérez Galdós; C/ Ferré Vidiella; Patio Casa Salesiana.

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DE LA CARIDAD Y CRISTO DE LA PAZ

HORA: 20:00 – 02:00

ITINERARIO: C/ Foglietti; Plaza de Navarro Rodrigo; C/ Foglietti; Ava. Oscar Esplá; C/Reyes Católicos; Plaza Calvo Sotelo; Plaza de la Montañeta; C/ Ángel Lozano; C/ del Teatro; Plaza Ruperto Chapí; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Lonja de Caballeros, C/ Jorge Juan, Plaza del Ayuntamiento.

HERMANDAD PENITENCIAL DEL PERDÓN

HORA: 22:45 – 01:30

ITINERARIO: Plaza de Abad Penalva; C/Labradores; Plaza San Cristóbal; C/Mestre Martínez; C/General Primo de Rivera; Rambla de Méndez Núñez; Avda.Alfonso X el Sabio; Avda. de la Constitución; C/Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/Mayor; C/Muñoz; Plaza de Abad Penalva.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS (PROCESIÓN DEL SILENCIO)

HORA: 23:30 – 02:00

ITINERARIO: C/ Miguel Soler; C/ Muñoz; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/ Mayor; C/Lonja de Caballeros; Plaza Virgen del Remedio; C/ Monjas; C/ San Agustín; C/ Montengón; C/ San Nicolás; C/ Virgen de Belén; C/ Santos Médicos; Plaza San Cristóbal; C/ General Primo de Rivera; C/ Pintor Sorolla; C/ Tomás López Torregrosa; C/ Artilleros; Avda. Constitución; C /Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; C/Miguel Soler

Cortes de calles el Viernes Santo en Alicante. 3 de abril

COFRADÍA DE LA SENTENCIA DE JESÚS

HORA: 10:15 – 14:30

ITINERARIO: C/ Haroldo Parres; C/ Gonzalo Mengual; C/ Padre Esplá; Plaza de Pio XII; C/Alcalde Suárez Llanos; C/ Adolfo Blanch; C/ Sevilla; Hospital Viejo San Antón; Plaza de Santa Teresa; Plaza de España; C/ Calderón de la Barca; C/Tomás López Torregrosa; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Méndez Núñez), C/ Rafael Altamira; Plaza del Ayuntamiento

HERMANDAD PENITENCIAL MATER DESOLATA

HORA: 17:45 -22:30

ITINERARIO: C/ Monforte del Cid; C/ Garbinet; C/ Cronista Viravens; C/ San Carlos; C/Sevilla; Plaza del Hospital Viejo; Plaza Santa Teresa, C/ Díaz Moreu; C/Concepción, C/ Vicente Inglada, C/ Calderón; cruce Avda. Alfonso X el Sabio; C/ Tomás López Torregrosa; CARRERA OFICIAL – (Rambla de Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; Plaza Abad Penalva

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

HORA: 20:45 – 23:30

ITINERARIO: Plaza de Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza San Cristóbal: C/ Mestre Martínez; C/ General Primo de Rivera; Rambla de Méndez Núñez; Avda. Alfonso X el Sabio; Av. de la Constitución; C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; C/ Muñoz; Plaza Abad Penalva.

REAL Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE SANTA MARÍA

HORA: 20:30 – 23:45

ITINERARIO: Basílica Santa María; C/ Villavieja; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/Mayor; C/ San Nicolás; C/ Miguel Soler; Plaza Abad Penalva; C/ Labradores; Plaza de San Cristóbal; C/ Mestre Martínez; C/ General Primo de Rivera; Rambla Méndez Núñez; Avda. Alfonso X el Sabio; Av. Constitución, C/ Duque de Zaragoza; CARRERA OFICIAL - (Rambla de Méndez Núñez), C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; C/ Mayor; Basílica de Santa María.

Cortes de calles el Domingo de Resurreción en Alicante. 5 de abril.

COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO Y ENCUENTRO CON LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA

HORA: 10:45 – 14:00

ITINERARIO: Plaza de Abad Penalva; C/ Miguel Soler; C/ San Nicolás; C/ Mayor; Plaza Santísima Faz; 2º Pórtico Consistorial; Plaza del Ayuntamiento; Pórtico Audiencia; C/ Cervantes; Plaza Puerta del Mar; Explanada de España; Rambla de Méndez Núñez; C/ Miguel Soler; Plaza de Abad Penalva y S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari.

GLORIOSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA

HORA: 11:00 – 15:00

ITINERARIO: Plaza de Santa María, Escalera de bajada a C/ Jorge Juan; C/ Jorge Juan; Plaza del Ayuntamiento; Pórtico Audiencia; C/ Cervantes; Plaza Puerta del Mar; Explanada de España; Rambla de Méndez Núñez; C/ San José; Concatedral; Plaza de Abad Penalva y S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari, C/ Miguel Soler, C/ San Nicolás, C/ Montengón, C/ San Agustín, C/Monjas.