SEMANA SANTA DE ALICANTE | VIERNES SANTO
El Santo Sepulcro vuelve a levitar sobre Constitución
La Hermandad del Santo Sepulcro de Alicante forma parte de la Procesión del Santo Entierro con su Cristo Yacente, combinando tradición y novedades como un chasis renovado que le permitirá "levitar" y un recorrido recuperado por la avenida de la Constitución. Fundada en 1943, mantiene emoción, solemnidad y arraigo en Alicante
Entre luces tenues y el murmullo contenido de los fieles, la tarde del Viernes Santo adquiere un silencio solemne que envuelve a toda la ciudad desde la Concatedral de San Nicolás. Es en ese momento cuando la Hermandad del Santo Sepulcro emerge como un testimonio vivo de la devoción, cargado de historia y de novedades que este año lo harán todavía más impresionante.
Desde sus orígenes, esta hermandad ha sido custodio del momento más solemne del relato pasional en la ciudad como parte fundamental del cortejo del Santo Entierro con un Cristo yacente que simboliza la muerte del Señor. Pero este año, la hermandad realiza un importante cambio en el mecanismo del paso, que procesiona sobre ruedas, y que supondrá una importante actualización. "Este es uno de los pasos que va a ruedas en Alicante, y porque creemos que el Cristo Yacente debe bajar dignamente sobre ellas, como si levitara, hemos cambiado el chasis de abajo. Es un cambio puramente mecánico y no se verá por los faldones, pero alivia mucho el peso" destaca la hermana mayor de la hermandad, Esmeralda Giner.
Cuando fallece un familiar se va al entierro, y el Viernes Santo vamos todos al entierro del Señor
Un recorrido que regresa a sus raíces
Pero no solo el paso se renueva, sino también su recorrido, recuperando su paso por la avenida de la Constitución. "Nuestro Cristo Yacente volverá a bajar por la avenida de la Constitución como hace años, es una calle tan bonita y con tanto sentido para nosotros que teníamos que recuperarla para el recorrido", explica Giner quien destaca que espera que "la imagen del Cristo 'flotando' entre el público el Viernes Santo será muy emocionante".
Este año, además de la mejora mecánica del paso y el recorrido recuperado, los fieles podrán seguir en tiempo real la ubicación del Cristo Yacente gracias a la iniciativa del año pasado, y disfrutar de la restauración realizada con la colaboración del Rotary Club Lucentum Alicante. La Fanfarria Banda de Música Ciudad de Asís acompañará con solemnidad, completando una procesión que combina tradición, historia y la emoción de ver cómo el Santo Sepulcro parece flotar entre la devoción de los alicantinos.
Historia y tradición que perduran
Fundada en 1943, la Hermandad del Santo Sepulcro tiene profundas raíces en la Semana Santa alicantina. Su paso, de estilo barroco y sobredorado, fue costeado por el Ayuntamiento, portando su escudo en el frontis. Aunque la cofradía se reorganizó tras la Guerra Civil, desde entonces ha sido pieza clave en la Procesión del Santo Entierro, junto a Mater Desolata y la Cofradía de la Soledad de Santa María.
La Procesión del Santo Entierro es, como recuerda Giner, un acto de acompañamiento y recogimiento. "Cuando fallece un familiar se va al entierro, y el Viernes Santo vamos todos al entierro del Señor, acompañando a nuestro Señor Yacente", destaca la hermana mayor de la hermandad.
El Viernes Santo, por tanto, será un viaje entre el pasado y la innovación, entre la fe y la técnica, donde el Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro sigue inspirando respeto, recogimiento y admiración.
Hermandad del Santo Sepulcro
- Sede: Concatedral de San Nicolás
- Fundación: 1943
Imágenes titulares
- Santísimo Cristo Yacente (1943), de la Escuela Valenciana
Horarios
- Salida, a las 20.45 horas
- Venia, a las 22.05 horas
Puntos recomendados
- Salida de la procesión por la puerta de la concatedral, subida de la procesión por la calle Labradores y paso del cortejo por Carrera Oficial
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