La Soledad se engrandece bajo el honor de la Gran Cruz de Oro

La noche del Viernes Santo cae con una solemnidad distinta cuando la Basílica de Santa María abre sus puertas. No hay prisa en el aire, sino una cadencia pausada que invita al recogimiento. Es entonces cuando la ciudad guarda silencio para contemplar a una madre sola, acompañada por siglos de devoción y por un cortejo que encierra la esencia más antigua de la Semana Santa alicantina.

La Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María vuelve a poner en la calle una de las estampas más sobrecogedoras de la semana de pasión de Alicante. Lo hace, además, en un año marcado por el reconocimiento institucional y espiritual del Priorato de España de la Real Cofradía de San Teotonio, que reconoce este año con la "Gran Cruz de Oro" a la imagen de la Soledad en Santa María, que refuerza su legado y proyecta su futuro.

Es un honor volver a participar en la procesión del Viernes Santo cerrando el cortejo más antiguo de la Semana Santa Charo Zamarra — Dama de mantilla

Un cortejo que cierra la historia

La procesión parte desde la Basílica en uno de los inicios más simbólicos de la Semana Santa cuando el silencio del recogimiento se rompe solo por la Bocina Oficial que interpreta el tradicional "Toque de Ciudad". Tras ella, un extenso cortejo de cofrades y damas de mantilla acompaña a la Virgen en su dolor en un recorrido que resume el peso histórico de una cofradía que hunde sus raíces en el siglo XVII.

Entre ellas se encuentra Charo Zamarra, dama de mantilla de la cofradía, que describe la emoción de ese instante. "Como dama de mantilla de Nuestra Señora de la Soledad, es un honor volver a participar en la procesión del Viernes Santo cerrando el cortejo más antiguo de la Semana Santa alicantina", apunta Zamarra.

La imagen de la Soledad, obra anónima de la Escuela Valenciana, avanza así entre cirios y marchas solemnes, obra de la banda de tambores "Santísimo Cristo de las Almas", y custodiada por la Escolta de Gran Gala del Cuerpo de la Policía Local y por la Banda Sinfónica Municipal en su condición de Caballeros Custodios, seguidos de las autoridades civiles y militares y presidida por el obispo de Orihuela-Alicante.

Su presencia, serena y majestuosa, cierra la Procesión del Santo Entierro, en la que también participan las hermandades Mater Desolata y Santo Sepulcro, culminando así el relato de la pasión en las calles de Alicante. "La acompañaremos sus cofrades, sus fieles y todos los alicantinos que quieran verla y consolarla en su dolor de madre", subraya Zamarra. La dimensión emocional se entrelaza así con la relevancia institucional de la distinción recibida.

Novedades que engrandecen la devoción

Este año, la cofradía vive un momento especialmente significativo con la concesión de la "Gran Cruz de Oro" del Priorato de España de la Real Cofradía de San Teotonio, un reconocimiento que llega con la bendición del papa León XIV y que refuerza su compromiso religioso, social y cultural.

Los preparativos de la cofradía no solo se centran en el cortejo, sino en preservar una tradición que trasciende generaciones. Desde la organización de las insignias hasta la coordinación con autoridades civiles y eclesiásticas, cada detalle se cuida con precisión, como el banderín con el escudo de la Casa Real en terciopelo carmesí en honor a los Reyes de España y la bandera de Alicante que abren el camino de la cofradía.

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Así, entre tradición, solemnidad y nuevos reconocimientos, la Soledad vuelve a recorrer Alicante como un testimonio vivo de fe, historia y emoción compartida.