De 1959 a 2026: los tapices que transforman el Ayuntamiento en un escaparate de la Semana Santa

La Semana Santa ha llegado a las puertas del Ayuntamiento de Alicante con flores para preservar la devoción haciendo, además, un guiño al pasado. Desde este jueves se reproduce el cartel anunciador de este año junto con el de 1959 junto al Consistorio mediante dos tapices producidos mediante flores preservadas.

El primer tapiz, de 2026 y , original del malagueño Rafael Laureano Martínez, representa la imagen de la Santa Mujer Verónica, original de Antonio Castillo Lastrucci, perteneciente a la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, que procesiona en la matinal del Domingo de Ramos.

El de Manuel Albert, de 1959, tiene como fondo el monte Benacantil y la ermita de Santa Cruz. Se aprecia también, en un segundo plano, la silueta de la Virgen de las Angustias, que tiene su salida procesional en la noche del Jueves Santo. Ya, en un primer plano, se pueden ver cuatro nazarenos. La doble composición está situada sobre dos paneles de 5 metros de alto y 3 de ancho. Para su montaje, coordinado por la concejalía de Fiestas que dirige Cristina Cutanda, se ha utilizado hibrisco, pétalos de girasol, gayuba, manzanilla y lavanda.

¿Cómo se hacen los tapices?

Como ha comunicado el Ayuntamiento, todas las flores que se han usado para los tapices con "100% naturales" y para preservarse se cortan "en su punto máximo de belleza" para ser sometidas a un proceso de conservación donde se sustituye su savia por una mezcla de glicerina y ortos componentes naturales. "Este tratamiento mantiene su textura, flexibilidad y aspecto fresco durante meses o incluso años, sin necesidad de agua ni luz", indican.

Los tapices florales de la Semana Santa 2026 se instalan a las puertas del Ayuntamiento. / Alex Domínguez

Tercer año

El Ayuntamiento lleva ya tres años poniendo en marcha esta iniciativa. La reproducción del cartel de la Semana Santa 2024, obra del sevillano Pedro Castro, y otro alusivo al 80 Aniversario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa constituyeron los primeros motivos de los tapices florales. En 2025 fueron los del cartel anunciador de ese mismo año, obra de Rafael Muñoz, y el de 1949, original de Manuel Moreno.

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El adorno alusivo a la Semana Santa se completará con la instalación en la fachada principal del Ayuntamiento de 27 balconadas correspondientes a cada una de las hermandades y cofradías de Alicante, y las de los escudos del Ayuntamiento de Alicante y de la Junta Mayor.