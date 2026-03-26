La tarjeta SIP virtual llega a Alicante: así puedes llevarla en el móvil y olvidarte del plástico

Adiós a la tarjeta SIP física. Los pacientes de la provincia de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, que así lo prefieran podrán prescindir del soporte plástico y llevarla en el móvil. El paso de convertir la tarjeta sanitaria en virtual es una de las nuevas funcionalidades que contempla la actualización de la APP GVA+Salut que está realizando la Conselleria de Sanidad y que incorpora nuevas funciones con el objetivo de adaptarla a la realidad asistencial actual de la ciudadanía.

Esto permitirá al paciente identificarse con su SIP (Sistema de Identificación Personal) en el móvil a la hora de realizar trámites sanitarios, lo que "agiliza el acceso a los servicios asistenciales”, ha afirmado el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad, Bernardo Valdivieso, en la presentación de estas novedades.

La nueva versión incluye opciones como acceso a imágenes clínicas de informes o pruebas diagnósticas del paciente, entre otras. En estos momentos hay más de 65 millones de imágenes médicas almacenadas, que ya están disponibles para cada usuario, es decir, se puede acceder al histórico de pruebas de imagen (radiografías, ecografías, etc.) y a sus informes a través de la aplicación. Además de visualizarlas, se pueden descargar e incluso compartirlas mediante un enlace y un código PIN.

Los pacientes podrán acceder al histórico de pruebas de imagen (radiografías, ecografías, etc.) y a sus informes a través de la aplicación

Cambio de color

Todo esto se suma al cambio de color en las nuevas tarjetas físicas que sean emitidas, que sustituyen la franja roja superior por el azul pantone 293C. Porque quien prefiera seguir llevando su SIP de plástico podrá hacerlo, aunque ahora azul, color corporativo de la actual Generalitat.

En la presentación del diseño y funcionamiento de la nueva aplicación, el secretario autonómico ha señalado que esta herramienta digital “se ha consolidado ya como el principal canal de comunicación digital entre el ciudadano y el sistema sanitario".

Entre las novedades que incorpora, la nueva versión permite al paciente acceder de forma rápida a sus informes, a pruebas que le han realizado o visualizar determinadas imágenes clínicas, entre otras funcionalidades.

Nueva imagen de la APP GVA+Salut / INFORMACIÓN

Qué hacer para conseguir la nueva tarjeta

Todas estas nuevas funciones ya se han incorporado en la aplicación, por lo que para hacer uso de ellas el ciudadano únicamente debe actualizar la aplicación GVA+Salut en su dispositivo móvil.

Una vez actualizada, el usuario visualizará una nueva interfaz de la app, que se ha estructurado en menús y secciones para facilitar la navegación entre los distintos servicios disponibles.

Quienes lo prefieran podrán mantener la SIP física aunque las nuevas que se emitan serán azules

SMS y vídeo

En este punto el secretario autonómico ha anunciado que en los próximos días la ciudadanía irá recibiendo un SMS con un enlace a un video explicativo para saber cómo llevar a cabo la actualización.

También hay que tener en cuenta que, para acceder a la Historia de Salud Electrónica, a la tarjeta SIP virtual u otras funciones, es necesario hacerlo mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico para garantizar el mayor nivel de seguridad según indica la propia Ley de Protección de Datos.

En el apartado de la Historia de Salud Electrónica, el usuario va a poder consultar las vacunas que le han sido administradas y la previsión de las próximas dosis según el calendario vigente.

Código QR

En cuanto a la dispensación farmacéutica todas las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana están preparadas para poder visualizar las recetas mediante un código QR que se genera en la aplicación. "Es más cuando todas las comunidades autónomas incorporen en sus sistemas la SIP electrónica también podrá usarse en el resto del territorio nacional”, ha añadido Valdivieso.

Con todo ello, Sanidad persigue poner a disposición del ciudadano una herramienta digital que facilite el acceso rápido a su espacio de salud, en el que disponga de toda la información posible sobre su recorrido en el sistema sanitario desde el mismo teléfono móvil, es decir, que va a poder gestionar sus citas o consultar informes, pruebas, tratamientos farmacológicos, vacunas o información general sobre el cuidado y prevención de su salud.

"El objetivo es hacer más sencilla la relación del paciente con la sanidad pública, reducir los trámites y dar más autonomía a las personas a la hora de gestionar sus necesidades asistenciales, así conseguimos una sanidad más cercana y personalizada gracias al proceso de transformación digital que estamos desarrollando desde la Conselleria. Todo ello, con las máximas garantías de seguridad, protección y confidencialidad de los datos”.

El objetivo es hacer más sencilla la relación del paciente con la sanidad pública, reducir los trámites y dar más autonomía a las personas Bernardo Valdivieso — Secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanidad

Niveles de polen

Para este año 2026, está previsto incorporar un área destinada a la promoción de la salud, que se visualizará en un apartado denominado "Mis pautas de salud", y recogerá información personalizada sobre estilos de vida saludables, bienestar emocional, alimentación, ejercicio físico, así como consejos o información sobre programas orientados al cuidado de la salud. Además, la aplicación registrará información sobre los niveles de polen que resultará de gran utilidad para pacientes alérgicos ya que les ayudará a prevenir posibles crisis.

Por otra parte, se está trabajando en la mejora de la gestión asistencial y de las citas a través de la aplicación, con el principal objetivo de reducir cargas administrativas innecesarias, mejorar la transparencia de cara al ciudadano y simplificar los trámites, señala Sanidad.

Geolocalización de farmacias y desfibriladores En cuanto a los tratamientos farmacológicos, que actualmente ya se pueden visualizar en la app, el próximo paso es facilitar al usuario la visualización de la medicación pautada en Primaria y en Hospitalaria, así como emitir avisos para renovar los tratamientos crónicos. Además, el objetivo es facilitar un registro automático de constantes como el peso, temperatura o glucosa, mediante dispositivos médicos compatibles, así como pautas actualizadas para pacientes con tratamientos anticoagulantes. Por otro lado, se pretende incorporar herramientas de geolocalización para facilitar el acceso a las farmacias, incluidas las de urgencia, o la localización de desfibriladores.

Cita para el cribado de cáncer de mama

Así, los justificantes, por ejemplo, el ciudadano podrá generarlos automáticamente, descargarlos en formato pdf o realizar una selección múltiple de fechas.

Además, la aplicación incluirá el seguimiento de pacientes en tiempo real durante intervenciones quirúrgicas, indicaciones prácticas previas a una cita, la capacidad de cancelar una cita o modificarla sin necesidad de anulación previa o incluso solicitar cita en programas como el de prevención de cáncer de mama.