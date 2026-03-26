La Aemet alerta de otro cambio en Alicante: adiós al calor de estos días

La provincia de Alicante afronta este jueves, 26 de marzo, una jornada marcada por un nuevo cambio en el tiempo tras el acusado ascenso térmico de ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas máximas, que será localmente notable en algunas zonas del interior.

El día estará dominado por el sol, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones previstas, en un contexto de estabilidad generalizada en toda la provincia.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas experimentan cambios o suben ligeramente, mientras que las máximas tienden a bajar, poniendo fin al episodio de calor más acusado de la jornada anterior. Este descenso será más evidente en el interior, donde los termómetros recortarán varios grados.

El viento soplará de componente nordeste en el litoral durante la mañana, girando a este a partir del mediodía, con intervalos moderados y tendencia a amainar al final del día. En el resto de la provincia será flojo a moderado y variable, tendiendo también a componente este durante la tarde.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos durante todo el día y sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas reflejarán el cambio respecto a días anteriores, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que se quedarán en los 17, dejando un ambiente más fresco que en la jornada previa.

El viento será uno de los elementos más destacados. Soplará de componente este, con intervalos moderados e incluso rachas que podrán alcanzar los 50 km/h, especialmente durante la mañana, lo que reforzará la sensación de frescor en el litoral.

El tiempo en Elche

En Elche, la jornada se mantendrá estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes a lo largo del día, sin precipitaciones relevantes.

Las temperaturas bajan respecto a la jornada anterior, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 18, dejando un ambiente más fresco, especialmente en comparación con el calor reciente.

El viento soplará de componente este, con intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, especialmente durante las horas centrales, lo que acentuará la sensación de frescor en el litoral sur.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada será estable, con predominio de cielos poco nubosos durante todo el día y sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17, en línea con un ambiente más fresco que en jornadas anteriores.

El viento será protagonista en el litoral. Soplará de componente este durante buena parte del día, con intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 55 km/h, especialmente en zonas expuestas, reforzando la sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos despejados durante todo el día y sin precipitaciones.

Las temperaturas reflejan el descenso respecto a la jornada anterior, con mínimas en torno a los 4 grados y máximas que alcanzarán los 18, dejando un ambiente más fresco, especialmente a primera hora.

La sensación térmica será acorde a esos valores, con un inicio de día frío y una recuperación progresiva durante las horas centrales.

El viento soplará flojo de componente este y sureste, sin rachas destacadas, lo que permitirá que el descenso térmico se note con mayor claridad durante la mañana.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada será estable, con cielos poco nubosos durante el día y algunos intervalos de nubes, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17, en línea con un ambiente más fresco que en la jornada anterior.

El viento volverá a ser protagonista en el litoral. Soplará de componente este con intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h, especialmente durante las horas centrales, lo que acentuará la sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la jornada será estable, con cielos poco nubosos durante el día y sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas se mantendrán más contenidas que en la jornada anterior, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 18, dejando un ambiente suave pero menos cálido.

La sensación térmica será ligeramente inferior en algunos momentos del día, especialmente a primera hora, cuando podrá bajar hasta los 7 grados, reforzando esa percepción de fresco pese a la estabilidad.

El viento soplará de componente este, con intervalos moderados durante buena parte del día y rachas que podrán alcanzar los 35 km/h, especialmente en zonas abiertas, contribuyendo a esa sensación más fresca.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada será estable, con cielos despejados durante todo el día y sin precipitaciones.

Las temperaturas descienden respecto a la jornada anterior, con mínimas en torno a los 6 grados y máximas que se quedarán en los 15, dejando un ambiente más fresco, especialmente en el interior.

La sensación térmica acentuará ese descenso, sobre todo a primera hora, cuando podrá situarse en torno a los 5 grados, reforzando la percepción de frío en el arranque del día.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte y este, sin rachas destacadas, lo que permitirá que el ambiente fresco se mantenga durante buena parte de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada se mantendrá estable, con cielos poco nubosos durante todo el día y sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas bajan ligeramente respecto a la jornada anterior, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 16, dejando un ambiente más fresco en el litoral norte.

La sensación térmica será algo inferior en algunos momentos, especialmente a primera hora, cuando podrá situarse en torno a los 7 grados, reforzando la percepción de fresco.

El viento soplará de componente nordeste durante la mañana, girando a este a lo largo del día, con intervalos moderados y sin rachas destacadas, contribuyendo a ese ambiente más suave junto al mar.