Tráfico en Alicante hoy: la A-70 vuelve a colapsarse con atascos de varios kilómetros en plena hora punta

La mañana de este jueves 26 de marzo deja importantes complicaciones en las carreteras de la provincia de Alicante, con 40 incidencias activas en 14 vías, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:25 horas.

El principal problema a esta hora se concentra en la A-70 a la altura de Fontcalent, donde se registran retenciones de más de 3,5 kilómetros en sentido hacia Murcia, entre los kilómetros 18 y 21,5. A esta congestión se suma otro tramo con circulación irregular en sentido contrario, lo que agrava la situación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Además, en esta misma vía se ha notificado un obstáculo fijo en el kilómetro 20,934, así como varias afecciones por obras en salidas cercanas, lo que contribuye a empeorar la fluidez del tráfico en plena hora punta.

La DGT pone en marcha hoy una campaña de control del uso del cinturón y sillitas infantiles / Europa Press

Problemas también en la N-332

Otra de las carreteras más afectadas es la N-332, especialmente en el entorno del sur de la provincia. En concreto, se registran retenciones entre Bacarot y El Altet, con tráfico irregular en sentido hacia Murcia.

También continúan las complicaciones habituales en Torrevieja, donde la circulación es irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, uno de los puntos negros recurrentes de la red viaria alicantina.

A estas incidencias se suman varios tramos en obras, como en Guardamar del Segura o Torre de la Horadada, donde hay carriles cerrados que afectan a la circulación.

Los radares del túnel de San Juan se ponen las botas / Alex Domínguez

Obstáculos y obras en varias vías de Alicante

Más allá de las principales retenciones, el parte de la DGT recoge numerosos obstáculos fijos en otras carreteras, como la A-70 en Mutxamel, la CV-83 en Cases del Senyor o la A-31 en La Estación, así como incidencias por accidentes en vías secundarias.

Asimismo, continúan activos varios tramos en obras en la red principal, como la AP-7 entre Almoradí y Rojales, la A-7 en Carrús o la A-79 entre Torrellano y Bacarot, con cortes móviles y estrechamientos de carril.

Cortes totales que siguen activos

Entre las incidencias más graves destacan los cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, una de las afecciones más importantes de la provincia, así como el corte prolongado en la CV-868 en la Parroquia de la Matanza, que mantiene la circulación completamente interrumpida.

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Con todo, Tráfico recomienda extremar la precaución, especialmente en los accesos a Alicante y en los tramos con obras activas, donde los estrechamientos y cortes de carril pueden provocar nuevas retenciones a lo largo de la mañana. La previsión es que la circulación continúe siendo intensa en las próximas horas, coincidiendo con los desplazamientos habituales y el aumento del tráfico en los principales ejes de la provincia.