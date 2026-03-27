La Alegría florece en el encuentro del Resucitado

La mañana del Domingo de Resurrección despierta en Alicante con un pulso distinto. Tras días de silencio y recogimiento, la ciudad se abre a la luz, al color y a una alegría contenida que, poco a poco, se transforma en celebración. Es el día en el que la muerte deja paso a la vida, y las calles se convierten en escenario de uno de los momentos más esperados de toda la Semana Santa: el encuentro entre la Virgen y su hijo.

Desde la concatedral de San Nicolás, el Santísimo Cristo Resucitado inicia una procesión única, no solo por su significado, sino por su carácter integrador. En ella participan miembros de todas las hermandades y cofradías de la ciudad, con sus representantes y costaleros, pero con una diferencia esencial: los rostros descubiertos, símbolo de la esperanza.

Santísimo Cristo Resucitado de Alicante / Rafa Arjones

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Alicante y hermano mayor del Cristo Resucitado, Alfredo Llopis, destaca esa esencia colectiva de este cortejo procesional. "La imagen del Resucitado pertenece a todas las hermandades porque es de la Junta Mayor que las engloba, eso es lo que la hace única", apunta Llopis. Este año, además, la imagen, obra del artista Ramón Cuenca, ha sido restaurada tras detectarse una pequeña grieta. "Nos gusta tener las imágenes bien cuidadas y actuar antes de que cualquier daño vaya a más", apunta el presidente de la Junta Mayor.

Lo más bonito y simbólico es el encuentro entre la madre y su hijo resucitado Rafaela Alcaide — Hermana mayor

El encuentro que lo cambia todo

Por su parte, la Virgen de la Alegría desciende desde la Basílica de Santa María en una bajada espectacular por sus escalinatas, portada por costaleros que visten indumentaria tradicional de Hogueras. La hermana mayor de la Gloriosa Hermandad, Rafaela Alcaide, subraya la emoción de ese instante. "Lo más bonito y simbólico es el encuentro entre la madre y su hijo resucitado. La plaza se llena y se tiran los aleluyas, es una procesión muy alegre y emocionante", apunta Alcaide.

El momento culminante llega en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Allí, a mediodía, el Resucitado se encuentra con la Virgen de la Alegría en una escena cargada de simbolismo. "Es un momento álgido, con una petalá, el baile entre la Virgen y el Cristo y el lanzamiento de aleluyas", explica Llopis.

Es un momento álgido, con una petalá, el baile entre la Virgen y el Cristo y el lanzamiento de aleluyas Alfredo Llopis — Hermano mayor

Novedades que llenan de vida la procesión

La hermandad de la Alegría presenta importantes estrenos este año. "Hemos cambiado la presidencia, el capataz y la banda de música. Además, estrenamos un himno nuevo para la Virgen, un regalo muy especial", señala Alcaide. A ello se suma uno de los elementos más singulares: el manto de flores naturales, diseñado a partir de dibujos infantiles.

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Por su parte, el Resucitado mantiene tradiciones como la petalá en la Plaza de Abad Penalva a su salida y el recorrido por Explanada y Rambla, donde la multitud acompaña el cortejo en un ambiente festivo. Tras el encuentro, el Resucitado regresa a San Nicolás mientras la Virgen vuelve a Santa María, poniendo fin a una jornada que transforma el duelo en esperanza. Y en esa belleza luminosa, entre música, flores y aleluyas, Alicante celebra el triunfo de la vida.

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría Sede: Basílica de Santa María

Fundación: 1996 Imágenes titulares Nuestra Señora de la Alegría, obra de Jose María Leal Bernáldez (2016) Horarios Salida, a las 11:30 horas

Encuentro, a las 12:00 horas Puntos recomendados Bajada por las escaleras de la calle Jorge Juan, encuentro con el Resucitado en la Plaza Ayuntamiento y subida por la cuesta de San Nicolás