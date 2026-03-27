SEMANA SANTA | DOMINGO DE RESURRECCIÓN
La Alegría florece en el encuentro del Resucitado
El Domingo de Resurrección, Alicante celebra una procesión única con el Cristo Resucitado, restaurado este año, acompañado por miembros de todas las cofradías. El momento clave es su encuentro con la Virgen de la Alegría, que estrena himno y cambios organizativos, bajo una lluvia de aleluyas que llena la ciudad de emoción, luz y esperanza
La mañana del Domingo de Resurrección despierta en Alicante con un pulso distinto. Tras días de silencio y recogimiento, la ciudad se abre a la luz, al color y a una alegría contenida que, poco a poco, se transforma en celebración. Es el día en el que la muerte deja paso a la vida, y las calles se convierten en escenario de uno de los momentos más esperados de toda la Semana Santa: el encuentro entre la Virgen y su hijo.
Desde la concatedral de San Nicolás, el Santísimo Cristo Resucitado inicia una procesión única, no solo por su significado, sino por su carácter integrador. En ella participan miembros de todas las hermandades y cofradías de la ciudad, con sus representantes y costaleros, pero con una diferencia esencial: los rostros descubiertos, símbolo de la esperanza.
El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Alicante y hermano mayor del Cristo Resucitado, Alfredo Llopis, destaca esa esencia colectiva de este cortejo procesional. "La imagen del Resucitado pertenece a todas las hermandades porque es de la Junta Mayor que las engloba, eso es lo que la hace única", apunta Llopis. Este año, además, la imagen, obra del artista Ramón Cuenca, ha sido restaurada tras detectarse una pequeña grieta. "Nos gusta tener las imágenes bien cuidadas y actuar antes de que cualquier daño vaya a más", apunta el presidente de la Junta Mayor.
Lo más bonito y simbólico es el encuentro entre la madre y su hijo resucitado
El encuentro que lo cambia todo
Por su parte, la Virgen de la Alegría desciende desde la Basílica de Santa María en una bajada espectacular por sus escalinatas, portada por costaleros que visten indumentaria tradicional de Hogueras. La hermana mayor de la Gloriosa Hermandad, Rafaela Alcaide, subraya la emoción de ese instante. "Lo más bonito y simbólico es el encuentro entre la madre y su hijo resucitado. La plaza se llena y se tiran los aleluyas, es una procesión muy alegre y emocionante", apunta Alcaide.
El momento culminante llega en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Allí, a mediodía, el Resucitado se encuentra con la Virgen de la Alegría en una escena cargada de simbolismo. "Es un momento álgido, con una petalá, el baile entre la Virgen y el Cristo y el lanzamiento de aleluyas", explica Llopis.
Es un momento álgido, con una petalá, el baile entre la Virgen y el Cristo y el lanzamiento de aleluyas
Novedades que llenan de vida la procesión
La hermandad de la Alegría presenta importantes estrenos este año. "Hemos cambiado la presidencia, el capataz y la banda de música. Además, estrenamos un himno nuevo para la Virgen, un regalo muy especial", señala Alcaide. A ello se suma uno de los elementos más singulares: el manto de flores naturales, diseñado a partir de dibujos infantiles.
Por su parte, el Resucitado mantiene tradiciones como la petalá en la Plaza de Abad Penalva a su salida y el recorrido por Explanada y Rambla, donde la multitud acompaña el cortejo en un ambiente festivo. Tras el encuentro, el Resucitado regresa a San Nicolás mientras la Virgen vuelve a Santa María, poniendo fin a una jornada que transforma el duelo en esperanza. Y en esa belleza luminosa, entre música, flores y aleluyas, Alicante celebra el triunfo de la vida.
Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría
- Sede: Basílica de Santa María
- Fundación: 1996
Imágenes titulares
- Nuestra Señora de la Alegría, obra de Jose María Leal Bernáldez (2016)
Horarios
- Salida, a las 11:30 horas
- Encuentro, a las 12:00 horas
Puntos recomendados
- Bajada por las escaleras de la calle Jorge Juan, encuentro con el Resucitado en la Plaza Ayuntamiento y subida por la cuesta de San Nicolás
Santísimo Cristo Resucitado
- Sede: Concatedral de San Nicolás
- Fundación: 1995
Imágenes titulares
- Cristo resucitado, obra de Ramón Cuenca Santos (2002)
Horarios
- Salida, a las 10:45 horas
- Encuentro, a las 12:00 horas
Puntos recomendados
- Salida de San Nicolás, encuentro con la Virgen en la Plaza Ayuntamiento, encuentro con la Virgen en la puerta de San Nicolás al finalizar la procesión
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Tabarca amplía sus plazas para pernoctar con la reapertura del albergue
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- Estas son las mejores monas de Pascua de la provincia de Alicante