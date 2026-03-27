Alicante presenta una Revista de Semana Santa con guiños al papel de la mujer, la cocina y la Santa Faz

La Semana Santa de Alicante 2026 ha comenzado a vivirse este Viernes de Dolores con un acto que ya se ha convertido en tradición: la presentación de la Revista de Semana Santa. El Salón Azul del Ayuntamiento fue el escenario donde autoridades, cofrades y alicantinos se dieron cita para descubrir la publicación que este año alcanza su número 28.

La revista, que se distribuye en 223 páginas y de la que se ha realizado una tirada de 300 ejemplares, refleja en su portada la silueta de una cruz blanca sobre un fondo azul, evocando el Mediterráneo. Su autor, David Hernández, explicó que, la revista, "hace referencia a una Semana Santa, como la de Alicante, que se ve reflejada en el mar. He utilizado una técnica digital que ofrece la impresión de que se trata de una acuarela".

Su contenido incluye artículos con quiós al papel de la mujer en la Semana Santa alicantina, la historia, literatura religiosa, tradición, gastronomía y actualidad, con especial atención a la Santa Faz, con contribuciones de autores como Tomás Bordera Amérigo, Assumpció Brotons Boix, Enrique Cutillas Iglesias, Elvira Rodríguez y Santiago Linares Albert, entre otros. También se aborda la evolución de los pasos procesionales, la relevancia cultural de la Virgen de los Dolores, segundo paso procesionado por mujeres en Alicante, y la tradición culinaria de la Semana Santa alicantina, reflejando así la riqueza patrimonial y la diversidad de vivencias que caracterizan estas celebraciones.

Este año, en la Semana Santa alicantina desfilarán cerca de 12.000 cofrades y hermanos en las 27 procesiones programadas entre los domingos 29 de marzo y 5 de abril.

Una publicación de referencia

Durante el acto de presentación de la revista, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, fue el encargado de definir el el conjunto de la publicación, afirmando que es una suma de "trabajo, pasión y religiosidad". "Es para leer y guardar y que condensa en su conjunto cómo vivimos y sentimos la Semana Santa en Alicante", apuntó Villar.

El acto contó también con la presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, integrantes de la corporación municipal y el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis. Durante su intervención, Cutanda subrayó la relevancia de la publicación al afirmar que "esta Revista supone una auténtica referencia y que, por la calidad de sus artículos, se ha convertido en imprescindible para investigadores y estudiosos".

Por su parte, Alfredo Llopis puso de relieve la evolución de la Semana Santa alicantina en los últimos años. "Cada vez participan más jóvenes en nuestras cofradías y hermandades, se han sumado nuevos colectivos de colegios, como el Ángel de la Guarda en este 2026, y también se venden más palcos en la Carrera Oficial. La afluencia de público en las salidas de procesión refleja este crecimiento y entusiasmo de la ciudad por su tradición", aseguró Llopis.

Auténtica referencia

Esta es la relación de artículos que incluye, y sus autores: