Del balcón al cañón: la lluvia de aleluyas estrena un lanzamiento inesperado este Domingo de Resurrección en Alicante

La plaza del Ayuntamiento de Alicante se prepara para uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa: el lanzamiento de los aleluyas en el Domingo de Resurrección. Tras el cambio de ubicación del año pasado debido a los problemas en la estructura de los balcones, la tradición regresa con una puesta en escena renovada. Este año, las estampas se lanzarán desde los balcones del Salón Azul del consistorio, pero no a mano como se hacía hasta hace unos años, sino impulsadas por cañones de confeti.

La modificación responde a la imposibilidad de acceder libremente a los balcones del Ayuntamiento y busca mantener la esencia del acto sin comprometer la seguridad de los asistentes ni de las autoridades. El presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Alfredo Llopis, explica que el cambio viene impulsado tras la experiencia de 2025. "El año pasado se lanzaron los aleluyas desde el edificio municipal que se encuentra junto al Ayuntamiento y aquello deslució el momento del Encuentro y del lanzamiento de los aleluyas. Este año hemos querido innovar de forma que pudiéramos volver a la plaza del Ayuntamiento a vivir este momento", apunta Llopis.

Una tradición adaptada a la seguridad

Para adaptarse al nuevo método, las estampas se han reducido a un tamaño de 5x7 centímetros, lo que permite que puedan ser disparadas desde los cañones, con un alcance de hasta 18 metros. "Se van a colocar en el Salón Azul dos cañones, como los que tiran confeti, y se van a disparar desde ahí. Lo más bonito es tirarlo a mano, pero si no se puede, esta es una buena solución", apunta el presidente de la Junta Mayor.

Llopis asegura que la medida no altera la esencia del acto y que se ha trabajado en colaboración con la Hermandad de la Alegría. "Tanto este año como el anterior, fuimos a todos los hoteles de la plaza del Ayuntamiento, a las comunidades de vecinos y a la Audiencia Provincial para pedir que nos dejaran subir a las azoteas y tirar los aleluyas desde ahí, y todos nos dijeron que no. Por eso el año pasado lo hicimos desde el edificio municipal contiguo y este año hemos optado por los cañones de confeti", apunta el presidente de la Junta Mayor.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explica cómo se desarrollará la operación de lanzamiento desde el Salón Azul. "Los balcones no se pueden pisar todavía, entonces se han solicitado por parte de la Junta Mayor colocar en el Salón Azul unas máquinas que van a disparar, como un cañón, para que los aleluyas salgan por las ventanas y se pueda hacer el Encuentro en la plaza como se hacía habitualmente", apunta Cutanda. La concejala de Fiestas aclara que el acceso al Salón Azul estará limitado únicamente al personal que operará los cañones. "Los demás estaremos abajo en la plaza del Ayuntamiento disfrutando del Encuentro", afirma Cutanda.

La experiencia del año pasado

En 2025, la tradición vivió un cambio excepcional, por primera vez en años, los aleluyas no se lanzaron desde los balcones del Ayuntamiento, sino desde el edificio municipal contiguo. La medida se adoptó tras la caída de un cascote en octubre de 2024 que obligó a perimetrar las torres del consistorio. Aunque la ubicación alternativa permitió mantener el acto, muchos asistentes lamentaron no poder disfrutar de la lluvia de aleluyas desde el lugar habitual. Aun así, la Virgen y el Resucitado repitieron su Encuentro en la parte central de la plaza, recibiendo el aplauso del público.

Con esta nueva propuesta, los organizadores buscan recuperar la espectacularidad del lanzamiento de los aleluyas, adaptando la tradición a las condiciones de seguridad sin perder su carácter emotivo. De esta forma, la plaza del Ayuntamiento se llenará nuevamente de aplausos, color y devoción el Domingo de Resurrección.