Barcala reorganiza de nuevo su equipo de gobierno en Alicante: áreas menores para el nuevo concejal

Nuevo cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. En este caso, tras la dimisión de Rocío Gómez, por la polémica surgida tras desvelar este diario que era propietaria de un piso en el residencial Les Naus, y la entrada de Luis Morata como concejal, en la segunda incorporación al equipo de gobierno del PP en lo que va de mandato.

Luis Morata, el nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, asume desde este viernes las concejales de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, además de Sanidad y Protección Animal. Así lo ha determinado el alcalde, Luis Barcala, con la firma de un nuevo decreto de modificación de concejalías ejecutivas y delegaciones del equipo de gobierno, que surte efecto de manera inmediata.

Morata ocupa la concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos hasta ahora desempeñada por Antonio Peral, recientemente nombrado concejal de Urbanismo -tras la salida de Rocío Gómez-, que mantiene las áreas de Innovación, Informática y Agenda Urbana. Morata también se hace cargo de Sanidad y Protección Animal, ocupada hasta el momento por la edil Cristina Cutanda, que sigue al frente de Fiestas, Ocupación de Vía Pública y la portavocía del equipo de gobierno.

El nuevo concejal, expresidente de la hoguera La Torreta, se incorpora a la corporación municipal tras una larga trayectoria profesional en la empresa privada con cerca de 40 años de ejercicio, de ellos 38 de forma consecutiva como agente comercial colegiado en el ámbito nacional e internacional, según un comunicado del Ayuntamiento.

Morata, en unas declaraciones facilitadas por el gobierno del PP, ha resaltado que afronta "esta nueva etapa como concejal del Ayuntamiento de Alicante con muchísima ilusión". "Es un reto importante asumir las concejalías de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, además de Sanidad y Bienestar Animal, con la intención de seguir con el magnífico trabajo que han hecho mis predecesores, intentando conseguir fondos europeos para la modernización de nuestra ciudad y también para impulsar proyectos en los aquellos barrios que más lo necesiten”, ha señalado el nuevo edil.

Bienestar Animal es una concejalía que siempre me ha interesado al tener mascotas en casa y en la que intentaré hacer una gran labor Luis Morata — Nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante

El concejal, el segundo que accede durante este mandato municipal tras Rafael Alemañ, ha añadido: "En Sanidad tenemos que seguir trabajando en esos tres nuevos centros de salud que están en marcha en nuestra ciudad –Garbinet, La Torreta y Condomina– [aunque se trata de competencias estrictamente autonómicas] y conseguir el bienestar para todos nuestros ciudadanos. En cuanto a Bienestar Animal, es una concejalía que siempre me ha interesado al tener mascotas en casa y en la que intentaré hacer una gran labor”, ha resaltado el nuevo edil.

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante se completó este jueves hasta alcanzar sus 29 representantes con la toma de posesión de Luis Morata como nuevo concejal en representación del grupo popular.

En la anterior dimisión

Estos ajustes de competencias son los segundos en apenas ocho meses. Entonces, Rafael Alemañ, que entraba en la Corporación, asumió las concejalías de Limpieza, Gestión de Residuos y Parques y Jardines. Por su parte, el vicealcalde Manuel Villar dejó el área de Limpieza para situarse al frente de Recursos Humanos, manteniendo además Deportes y otras competencias.

Previamente, tras la dimisión de Toni Gallego después de que la oposición en bloque (tanto Vox como la izquierda) exigieran su cese por la polémica al haberse incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros, Nayma Beldjilali asumió Hacienda y Patrimonio tras la marcha del economista. En esa misma reorganización, Begoña León pasó a gestionar Mayores y Familia; Carlos de Juan incorporó Juventud; Cristina García asumió Partidas Rurales; y Julio Calero quedó al frente de Derechos Públicos, que incluye Inmigración, Voluntariado y Cooperación, junto con Seguridad Ciudadana.

La primera reestructuración del equipo de gobierno llegó apenas un año después de la toma de posesión de la nueva Corporación. En julio de 2024, Barcala decidió retirar las competencias de Patrimonio a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, para que las asumiera el edil de Hacienda, Toni Gallego. Ese movimiento se convirtió en noticia recientemente, con el estallido del caso de Les Naus, ya que Patrimonio fue la concejalía responsable de la enajenación de la parcela sobre la que posteriormente se ha construido el residencial de vivienda protegida.

Por otro lado, bajo el pretexto de la "eficacia administrativa", el alcalde dotó a su número dos, Manuel Villar, de más responsabilidad en el seno del ejecutivo local. Desde esa fecha, el vicealcalde asume las funciones del resto de miembros del gobierno en "casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Concejalía". Una obligación que era, hasta entonces, del alcalde.

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A estos cambios en las competencias, se suman los puntuales por las bajas de maternidad de concejales del equipo de gobierno durante este mandato.