Una hora menos de sueño, más riesgo de infarto e ictus

Llega el horario de primavera/verano y los médicos alertan de su impacto en la salud. Aunque a menudo la población lo prefiere al haber más horas de luz que invitan a una mayor vida social, biológicamente es peor para la salud de niños, personas mayores, con enfermedades neurodegenerativas y en general para todos en una sociedad con un 40 % de personas que toman medicación hipnótica para dormir, un 14 % con insomnio y trastornos como la apnea que se han disparado, afectando incluso a la infancia.

La presencia en consulta de los especialistas del sueño de niños por insomnio y otras alternaciones del sueño se ha multiplicado por cuatro en 15 años, un valor que los médicos atribuyen al uso excesivo de las pantallas (móviles, ordenadores) por la tarde y por la noche, incluso cuando están en la habitación para dormir, lo que interfiere en su concentración y rendimiento escolar, con una mayor inquietud. En ellos el dato es peor: menos dos de cada diez menores duerme mal y menos de lo que debería.

A las dos de la madrugada del domingo serán las tres: entra en vigor el horario de primavera/verano / Áxel Álvarez

Consecuencias biológicas

Mientras se mantiene el debate de la eliminación del cambio de hora en toda Europa, que los expertos en sueño apoyan, la realidad es que en la madrugada de este domingo entrará en vigor el horario de verano y a las 02.00 horas pasarán a ser las 03.00 horas. Dormiremos una hora menos pero las consecuencias biológicas no se quedan en un desajuste de un día pues se ha demostrado que estos cambios que se introducen dos veces al año aumentan el riesgo de infartos e ictus así como los accidentes de tráfico.

En general el cambio de hora, especialmente el paso al horario de verano, no es simplemente un ajuste administrativo, sino una alteración directa de nuestro equilibrio biológico interno. Tal y como explica el doctor Eusebi Chiner, responsable de la Unidad Multidisciplinar de Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant, el organismo humano está regulado por un reloj interno localizado en el cerebro, el núcleo supraquiasmático, que sincroniza funciones esenciales como el sueño, la secreción hormonal y la actividad del sistema nervioso. Este reloj depende fundamentalmente de la luz ambiental, por lo que cuando se adelanta la hora oficial, se produce un desajuste entre el tiempo biológico y el tiempo social.

La apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas son otros trastornos crecientes en nuestra sociedad

Aumenta el cortisol

Este desfase obliga al organismo a activarse antes de lo que le corresponde fisiológicamente, lo que implica dormir menos horas y, sobre todo, en un momento en el que el cuerpo aún no ha completado sus procesos naturales de descanso. Como consecuencia, se produce una activación del sistema nervioso simpático, con aumento de hormonas como el cortisol y liberación de catecolaminas, generando un estado de mayor estrés fisiológico. Este contexto tiene una repercusión directa sobre el sistema cardiovascular.

El dormir una hora menos ya tiene consecuencias al día siguiente: causa astenia, cansancio y falta de rendimiento al día siguiente "sobre todo para efectuar trabajos finos", que requieren de gran concentración.

Pero a la larga puede tener aún peores consecuencias. Según se ha constatado en diversos estudios y en la práctica clínica, durante los días posteriores al cambio de hora, especialmente en la primera semana, se observa un incremento en la incidencia de eventos cardiovasculares agudos, como la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio y el ictus. Este aumento se relaciona con varios mecanismos: la privación de sueño, que afecta a la regulación de la presión arterial y la función vascular; el aumento del tono simpático, que eleva la frecuencia cardiaca y la tensión arterial; y la alteración de procesos como la coagulación y la inflamación, que pueden favorecer la aparición de eventos trombóticos en personas predispuestas.

Las alteraciones horarias causan más enfermedad y pérdida de horas laborales, y más accidentes de tráfico

Medicación

El impacto no se limita al ámbito cardiovascular. Este desajuste también empeora la calidad del sueño en la población general, en un contexto en el que los trastornos del sueño no dejan de crecer. El insomnio es ya uno de los problemas más frecuentes en las consultas médicas, y casi la mitad de la población ha recurrido en algún momento a medicación para poder dormir. A ello se suma el aumento de otros trastornos como el síndrome de las piernas inquietas y el de la apnea obstructiva del sueño, una patología cada vez más prevalente y a menudo infradiagnosticada, que además está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de hipertensión, infarto e ictus. En personas mayores puede afectar a cerca de un 40 % también.

"La falta de sueño crónico, la privación del sueño, el trabajo a turnos, influye mucho en la salud pero también en la rentabilidad laboral y en la pérdida de horas de trabajo a largo plazo por bajas por accidente de tráfico, etc...El sueño es uno de los grandes problemas que afectan a la población y está como en silencio. Es paradójico, se habla poco y hay poca formación acerca de la higiene del sueño, que es uno de los cuatro pilares de la salud junto a la dieta, el ejercicio y el no fumar", apunta el experto en sueño a la vez que neumólogo.

Trastornos de sueño ligados a ansiedad y a problemas afectivos y psiquiátricos A las consultas especializadas y a las generales de Neumología y Medicina Interna, un enorme porcentaje de personas llega con problemas de sueño secundarios ligados a la ansiedad y a problemas psiquiátricos en general, englobando trastornos afectivos, apunta el doctor Chiner, que incide en que "el consumo de medicación (para dormir) es enorme y cada vez mayor". También hay personas con enfermedades crónicas o con asma bronquial que toman muchos fármacos para intentar descansar y la apnea del sueño que es "superprevalente. Es muy difícil asumir el porcentaje tan alto de pacientes para diagnóstico nuevo de de sospecha de apnea de sueño, y a cualquier edad".

Edades más tempranas

Este incremento de los problemas del sueño también se está observando en edades cada vez más tempranas. En particular, los casos de insomnio infantil han experimentado un aumento muy significativo: en apenas quince años, el número de niños atendidos en consulta por este motivo se ha multiplicado por cuatro en los hospitales de la provincia de Alicante. Además, cada vez se diagnostican más casos de apnea del sueño en población pediátrica, lo que refleja un cambio importante en los patrones de descanso y en los hábitos de vida desde edades tempranas.

El doctor Eusebi Chiner / Héctor Fuentes

La falta de sueño crónico influye mucho en la salud y en la rentabilidad laboral, con pérdida de horas de trabajo a largo plazo por bajas, accidente de tráfico, etc Eusebi Chiner — Responsable de la Unidad del Sueño del Hospital de Sant Joan d'Alacant

El cambio al horario de verano también tiene un impacto especialmente relevante en personas con enfermedades neurológicas. En estos pacientes, la alteración de la luz ambiental y del ritmo circadiano puede dificultar aún más la identificación de los ciclos de día y noche, favoreciendo la desorientación, los trastornos del sueño y un empeoramiento general de su estado cognitivo y funcional. Esta mayor vulnerabilidad hace que el ajuste horario pueda afectarles de forma más intensa que a la población general.

En este contexto, el cambio de hora actúa como un factor añadido que agrava una situación ya de por sí preocupante. Aunque sus efectos son generalmente transitorios, puede actuar como desencadenante de eventos más graves en personas vulnerables.