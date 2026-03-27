Los comercios de Alicante vuelven a abrir sus puertas este domingo

El Domingo de Ramos vuelve a ser una jornada de apertura comercial en Alicante. El Observatorio Valenciano del Comercio aprobó en septiembre del año pasado los 11 festivos en los que las tiendas de toda la Comunidad podrán abrir sus puertas, en virtud de la normativa autonómica. Este organismo reúne a representantes del pequeño comercio, las grandes cadenas de distribución, los sindicatos y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Estos 11 días son los que la normativa permite abrir en todo el territorio autonómico, sin tener en cuenta su clasificación. Además, hay que recordar que la ley valenciana también recoge la existencia de Zonas de Gran Afluencia Turística, donde, además de estas fechas, el comercio también puede abrir en otros periodos. Son las siguientes:

Zonas de Gran Afluencia Turística estacional: las tiendas pueden operar estos 11 festivos, además de los ubicados entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua; y todos los del periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

las tiendas pueden operar estos 11 festivos, además de los ubicados entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua; y todos los del periodo comprendido Zonas de Gran Afluencia Turística Anual: se permite la apertura en el periodo de Semana Santa y todos los domingos y festivos desde el 15 de junio hasta el 5 de enero.

Así pues, este Domingo de Ramos, 29 de marzo, los comercios de Alicante abrirán sus puertas hasta el domingo posterior al Lunes de Pascua, que este año es el 6 de abril.

11 días con libertad horaria en la Comunidad Valenciana

Los 11 días que el Observatorio Valenciano del Comercio ha acordado dar libertad horaria el próximo año son:

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