Importantes cambios en el transporte para conectar Alicante con San Vicente y Mutxamel: estas serán las nuevas líneas

Cuatro líneas más, dos de ellas directas para unir Alicante con San Vicente y Alicante con Mutxamel. Esas son las principales novedades de la nueva concesión de transporte interurbano de la comarca de l'Alacantí, los llamados "autobuses azules", que ha sido presentada en Alicante por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus.

Se trata, según explicó el conseller, del nuevo servicio que viene a sustituir el contrato que anteriormente daba cobertura a la comarca. "Estaba caducado cuando llegamos al gobierno y ha habido que hacer contratos de emergencia en los últimos tiempos para intentar cubrir mejor los servicios que no estaban incluidos en el contrato", ha señalado Martínez Mus.

Diez años de contrato

La nueva concesión, que con este acto arranca su fase de exposición pública, estima una cifra de 10,5 millones de viajeros anuales y un coste total del servicio de 18,5 millones de euros cada año, de los cuales la Generalitat aportará 6,9 millones durante la década que durará el contrato.

Mapa de líneas de la nueva concesión. / INFORMACIÓN

"Es algo que afecta a la vida cotidiana de las personas, y el primer objetivo es que la gente use más el transporte público, mejorando la oferta", ha detallado el conseller. Las principales novedades son la creación de cuatro nuevas líneas, de las cuales una es la ruta directa de la actual línea 23, entre Mutxamel-Sant Joan-Alicante; y otra ruta directa de la línea 24, entre San Vicente y Alicante. Las otras dos líneas que se crearán tendrán como itinerario Mutxamel-Busot-El Campello y El Campello-Mutxamel-Universidad de Alicante.

En las otras líneas, que suman un total de 14 y conforman 21 rutas, se plantea el aumento de frecuencias y la consolidación de mejoras ya introducidas como el servicio durante todo el año entre Aigües y El Campello o entre Agost y San Vicente, la cual se extenderá hasta Alicante. En cuanto a mejoras concretas, se plantea el aumento de la flota de buses articulados en las líneas principales.

La presentación tuvo lugar en Casa Mediterráneo. / Pilar Cortés

La concesión, que dará servicio a una conurbación de medio millón de habitantes, pivotará entre los centros atractores de Alicante, el hospital de Sant Joan, el hospital de San Vicente, la UA, el aeropuerto de Alicante-Elche y la Playa de San Juan. Además, seis líneas se incorporan al sistema TAM, que implica la unión tarifaria con los buses urbanos de Alicante y el TRAM hasta El Campello.

Estas serán las rutas entre Tàngel y el Hospital de Sant Joan; El Campello y el Hospital de Sant Joan; Busot y Mutxamel; Busot y El Campello; Aigües y El Campello; y finalmente la línea entre Agost, San Vicente y Alicante.

Presentación con el presidente

La presentación contó con la asistencia de cinco alcaldes de la comarca y del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, quien ha celebrado que "se incorporan servicios directos que suponen menos paradas". "Yo siempre he dicho que para que el transporte interurbano funcione se debe controlar la distancia y el tiempo", añadió el presidente.

Además, ha destacado que a la llegada del PP al gobierno autonómico había "90 licencias caducadas en toda la Comunidad y que hemos tenido que ir adaptando a las necesidades". En este sentido, ha recordado que ya se han adjudicado mejoras en el transporte interurbano en la Marina Baixa, con el nuevo transporte interurbano; en el refuerzo del Bus del Vinalopó; las 9 líneas de la Nueva Alcoyana o las 28 creadas en la Vega Baja, donde ha reivindicado haber "puesto líneas de autobús en la Vega Baja, que no había".

Pérez Llorca se ha acordado también del Gobierno de España para criticar la situación del servicio de Larga Distancia y de Cercanías: "Lo pueden comparar fácilmente con lo que pasa con el ferrocarril y el Cercanías, ahí está la diferencia, cuando las cosas se hacen con rigor, cuando se trabaja con seriedad y cuando se escucha a los usuarios y los ayuntamientos."

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en calidad de anfitrión, ha aprovechado su paso por el atril para postular que "la movilidad de futuro en Alicante pasa necesariamente por el transporte público y por la necesidad de que el Gobierno ejecute la variante de Torrellano para, por fin, estar conectados con el aeropuerto". Plasmó, además, la idea de "un futuro en que el autobús sea común para todos los municipios de l’Alacantí".

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Con el proyecto ya expuesto, el conseller Martínez Mus ha aprovechado para pedir a los alcaldes que participen en el proceso de alegaciones, que inicia este mes de abril, para añadir mejoras a la concesión final del transporte interurbano de l'Alacantí.