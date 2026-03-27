¿Cuántas enfermeras hacen falta en Urgencias de los hospitales de la provincia de Alicante?

Un estudio del Sindicato de Enfermería Satse revela que se precisan, al menos, 324 enfermeras más en las Urgencias de los hospitales públicos de la Comunidad entre semana y que se elevarían a 343 contando fines de semana, y al respecto advierte de que la finalización de los contratos de refuerzo de la campaña de la gripe a finales de este mes "solo traerá más caos", afirma el colectivo. En lo que respecta a los hospitales de la provincia de Alicante (nueve ya que no se incluye el del Vinalopó, público de gestión privada) cifra las necesidades de estas sanitarias en cerca de un centenar de lunes a viernes, y en unas 115 más los fines de semana.

Al respecto, explica que ha elaborado este estudio sobre necesidades reales de enfermeras en estos servicios "tras la situación que han sufrido los enfermos que han pasado por Urgencias durante los últimos meses --esperas de más de seis horas para ser atendido, pacientes en camas en los pasillos de Urgencias hasta 70 horas, o boxes con dos y hasta tres pacientes hacinados-- y señala que esta situación "la sufren no solo los pacientes, sino también los trabajadores de estos Servicios".

Más tarjetas SIP

Satse recuerda que en 2022 se crearon 1.302 nuevas plazas de enfermeras para los hospitales, pero que desde entonces "no se han aumentado puestos de enfermeras, solo se han consolidado a través de procesos selectivos", mientras que el número de pacientes que se atiende en los hospitales, y el número de enfermos que pasan por las Urgencias "anualmente no deja de aumentar". De hecho, según datos de la propia Conselleria de Sanidad, de 2020 a 2024 se incrementaron en más de 337.000 el número de tarjetas sanitarias SIP en la Comunidad.

En estos años, también según cifras de la propia Conselleria de Sanidad, se ha incrementado exponencialmente el número de urgencias atendidas en los hospitales de las tres provincias: de 1.735.840 urgencias atendidas en 2020 se pasó a las 2.593.013 de 2024, es decir, un incremento del 49,38% de urgencias entre 2020 y 2024.

Satse afirma que las Urgencias que más problemas han tenido para hacer frente a la presión asistencial -y, consecuentemente, las que han sufrido mayores esperas y saturaciones- son "precisamente, las que necesitan más enfermeras".

La tarjeta SIP, desde ahora en el móvil / INFORMACIÓN

Por hospitales

De hecho, señala que las cifras de necesidades de enfermeras son "alarmantes" en algunos hospitales, como el Hospital General de Alicante, que necesitaría 21 enfermeras más y 23 los fines de semana; el Hospital General de Castellón, 19; el Hospital Clínico, 25; la Fe, 24; el General de Valencia, 28, o el Hospital de la Ribera, 27. En el Hospital de Elche faltarían cinco entre semana y siete fines de semana; 17 y 18 en Torrevieja; 8 y 10 en Elda; 7 y 9 en Marina Baixa; cuatro en Dénia; 14 y 15 en el Hospital de Sant Joan; y tres y cinco en el Hospital de Alcoy.

Además, advierte de qué va a pasar cuando, el próximo 31 de marzo, la Conselleria rescinda los contratos de las enfermeras de refuerzo de Urgencias. Así, recuerda que Sanidad decidió prolongar un mes más los contratos de refuerzo de invierno para las Urgencias, que finalizaban el 28 de febrero, tras las peticiones de las Direcciones de los Departamentos de salud, que consideraban que era imposible hacer frente a la presión asistencial sin este refuerzo.

Pacientes en pasillos

Así, señala que "la falta de enfermeras en los hospitales públicos es tan extrema que ha habido días en que estos refuerzos de Urgencias han debido acudir a alguna planta para reforzar allí dejando las Urgencias con menos personal".

Por ello, teme que las saturaciones "continuarán o se agravarán", y de hecho afirma que esta misma semana, se han vivido en las Urgencias situaciones como "pacientes en los pasillos esperando una cama hasta 70 horas en el Hospital Clínico, boxes de urgencias con capacidad para una persona con hasta cuatro pacientes en camilla separados por cortinillas en el Hospital de Alzira; hasta tres horas de demora en los triajes de Urgencias para evaluar la gravedad de los casos en el Peset; o salas de Observación con un 122% de pacientes más de su capacidad en el General de Valencia". Los hospitales más saturados de la provincia de Alicante son el General, Marina Baixa y San Juan, según Satse.

Saturación

Satse afirma que el colapso de la Sanidad pública valenciana es "evidente" y que por ello "lleva tiempo recordando a la Conselleria de Sanidad la necesidad urgente de incrementar las plantillas, y de invertir en más centros sanitarios ya que los actuales se han quedado pequeños.

Sin embargo, critica que "parece que más personal e infraestructuras no es una prioridad para la Generalitat" y ve "paradójico" que "este deterioro progresivo de la Sanidad pública por falta de inversión en recursos humanos y materiales coincida con un incremento progresivo de las derivaciones de pruebas y operaciones a centros sanitarios privados, como si se tratara de una estrategia para justificar el desvío de pacientes cada vez mayor a la Sanidad privada".