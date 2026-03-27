La exaltación de la Saeta y Mantilla llena de emoción el convento de las Monjas de la Sangre de Alicante

El convento de las Monjas de la Sangre acogió este Viernes de Dolores la 38 edición de la Exaltación de la Saeta y Mantilla, organizada por la cofradía del Cristo del Divino Amor y la Virgen de la Soledad Coronada "La Marinera". La ceremonia, que marca un momento destacado en el inicio de la Semana Santa de Alicante, reunió a fieles, cofrades y artistas en un acto cargado de devoción y tradición.

El evento estuvo presidido por las dos nuevas imágenes que la cofradía sumará este año a la Semana Santa de Alicante: Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre. Ambas imágenes saldrán este Miércoles Santo por primera vez a las calles de la Alicante como parte del cortejo procesional de la cofradía del Divino Amor y la Virgen de la Soledad Coronada, quienes también estuvieron presidiendo la celebración. Así, Jesús Coronado procesionará portada por antiguos alumnos del centro Ángel de la Guarda mientras que el Cristo de la Sangre será portado por integrantes de la Asociación de Veteranos de Boinas Verdes, soldados en activo del MOE y miembros de la Fundación Roble y Machete.

Un acto con solera

El acto combinó música, emoción y reconocimiento. Los cantaores Iván y Abraham Segura, integrantes del Grupo Chaskío, junto a Raquel Álvarez y Paz de Manuel, dedicaron saetas que llenaron de solemnidad el convento. Juan Francisco Trigueros ejerció de exaltador, ofreciendo una intervención apasionada dedicada a su madre que captó la atención de todos los asistentes. Además, la diputada autonómica Lola Peña fue nombrada Hermana de Honor.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, destacó la relevancia de la exaltación para "poner en valor dos de las esencias que caracterizan a la Semana Santa de Alicante" y subrayó la implicación de los centros escolares, señalando al colegio Ángel de la Guarda como ejemplo reciente de apoyo a la nueva imagen de Jesús Consolado y del auge que la Semana Santa ha experimentado en los últimos años.

El cartel anunciador de esta edición reprodujo en acuarela la imagen de Jesús Consolado junto a la silueta de una dama de mantilla, obra de un autor anónimo. Esta tradición artística se remonta al pintor alicantino Manuel Reig, fallecido en 2018, y ha continuado con Pedro Ruiz (2019), María Teresa Miralles (2022), Ada Meri (2023), Fabiola Merrades (2024) y Luis Soriano (2025), consolidando un legado que combina arte y religiosidad.