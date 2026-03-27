“Creciendo Juntos”: vuelve el mayor evento educativo de Alicante, con entrada gratis y acceso a Terra Natura

El sábado 25 de abril de 2026, las familias tienen una cita muy especial en Benidorm con el evento “Creciendo Juntos”, una jornada pensada para acompañar, inspirar y ofrecer herramientas reales a quienes viven de cerca la crianza y la educación de niños y adolescentes. Pero hay algo que lo hace aún más irresistible: asistir al evento te da acceso gratuito a Terra Natura durante todo el día.

“Creciendo Juntos” no es solo una charla más. Es un encuentro dinámico, cercano y práctico donde madres, padres, docentes y educadores podrán descubrir nuevas formas de afrontar los retos actuales de la infancia. En un mundo en constante cambio, entender lo que viven los menores —desde el uso de la tecnología hasta la alimentación o su bienestar emocional— se ha vuelto fundamental. Por eso, este evento reúne a expertos en educación, salud, ciberseguridad, nutrición infantil, entre otras áreas, que compartirán consejos útiles y aplicables desde el primer momento.

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La jornada, organizada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, comenzará a las 10:00 h con la apertura de puertas, y el evento se desarrollará de 11:00 a 13:00 h. Durante esas dos horas, los asistentes podrán aprender, reflexionar y llevarse ideas claras para mejorar el día a día en familia. Es una oportunidad perfecta para resolver dudas, escuchar a profesionales y conectar con otras familias que comparten inquietudes similares.

Un equipo de veterinarios, biólogos y cuidadores trabajan cada día con protocolos de bienestar animal / .

Además, durante la charla se habilitará la zona multiaventura con monitores para menores de entre 5 y 17 años. En ella, los niños podrán disfrutar de puentes colgantes, troncos, puentes mono, tirolina y mucho más, mientras sus padres asisten y escuchan con calma a los expertos. Los menores de 5 años, por motivos de seguridad, estarán junto a sus padres o tutores en la charla educativa.

Durante la charla se habilitará la zona multiaventura con monitores para menores de entre 5 y 17 años / .

Entrada gratis a Terra Natura para ese día

Al finalizar el evento, todos los asistentes inscritos podrán quedarse a disfrutar de Terra Natura hasta las 18:00 h, hora de cierre del parque. Sí, has leído bien: entrada totalmente gratuita al parque durante el resto del día solo por asistir a “Creciendo Juntos”. Un plan redondo para combinar aprendizaje y ocio en familia, sin coste adicional.

Eso sí, es imprescindible realizar la inscripción previa. Una vez completada, recibirás un correo electrónico con un código QR que permitirá el acceso conjunto de todas las personas incluidas en la reserva. En la entrada se os entregará una pulsera acreditativa para disfrutar tanto del evento como del parque.

Terra Natura forma parte de los programas europeos de conservación de especies amenazadas / .

Es importante tener en cuenta que aquellas personas que no estén inscritas previamente deberán adquirir su entrada directamente en taquilla, por lo que reservar con antelación es clave para aprovechar esta oportunidad única.

El evento tendrá lugar en Terra Natura, con acceso por taquillas en Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, cruce con CV-70 (03502 Benidorm, Alicante). La inscripción estará disponible hasta el 20 de abril de 2026 a las 00:00, o hasta completar aforo.

Mapa de Terra Natura Benidorm

“Creciendo Juntos” es mucho más que una jornada informativa: es una experiencia para aprender, compartir y disfrutar en familia. Y además, con el regalo de un día completo en Terra Natura.

¿Te lo vas a perder? Inscríbete en este enlace.