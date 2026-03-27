Alicante apagará dos de sus lugares más emblemáticos este sábado por la Hora del Planeta 2026

Alicante volverá a quedarse a oscuras este sábado en dos de sus rincones más reconocibles. La ciudad se suma a la Hora del Planeta 2026 con el apagado simbólico de las luces de la Plaza Séneca y de la iluminación exterior del castillo de Santa Bárbara, una acción prevista para el 28 de marzo a las 20.30 horas.

La iniciativa cumple este año su 20ª edición y se ha convertido en uno de los gestos ambientales más conocidos del mundo. Nació en Sídney en 2007 como una acción simbólica para llamar la atención sobre el cambio climático y hoy moviliza a millones de personas, empresas e instituciones en cerca de 200 países.

En Alicante, el gesto tendrá una imagen muy reconocible: dos espacios emblemáticos de la ciudad apagados durante una hora para lanzar un mensaje claro sobre la necesidad de proteger el planeta. La acción busca recordar que la naturaleza no es algo ajeno, sino el sistema que sostiene la vida cotidiana: el aire, el agua, los alimentos y, en definitiva, la salud y el bienestar de todos.

El Castillo de Santa Bárbara se apaga por 'La Hora del Planeta' / hector fuentes

Mucho más que apagar la luz

La Hora del Planeta ya no se entiende solo como un apagón simbólico. WWF la presenta como un movimiento global frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, dos de los grandes desafíos ambientales actuales. El mensaje de este año vuelve a poner el foco en la urgencia de actuar y en la capacidad que tienen los pequeños gestos para convertirse en una llamada colectiva.

Por eso, junto al apagado de monumentos, la campaña anima también a la ciudadanía a participar desde casa: apagar las luces durante una hora, reducir el consumo eléctrico o dedicar ese tiempo a una actividad sencilla y sostenible.

La Hora del Planeta 2026 invita a apagar las luces durante una hora para concienciar sobre el cambio climático / INFORMACIÓN

Alicante se suma a una movilización global

La participación de Alicante se enmarca en una convocatoria internacional que este 2026 vuelve a reunir a ciudades, instituciones y ciudadanos de todo el mundo. En la provincia, además, otros organismos como la Agencia Provincial de la Energía también se han adherido a la campaña, reforzando el mensaje de concienciación ambiental en una semana marcada por las acciones en favor del clima.

El gesto durará solo una hora, pero busca dejar una imagen poderosa: la de una ciudad que apaga parte de su luz para recordar que el futuro del planeta depende también de decisiones cotidianas.

Vídeo: AGENCIA ATLAS

Cuándo será la Hora del Planeta 2026

La cita será este sábado 28 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30 horas, franja en la que se desarrollará el apagado simbólico en Alicante y en miles de lugares del mundo.

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La Hora del Planeta vuelve así a Alicante con una imagen tan sencilla como potente: menos luz durante una hora para dar más visibilidad a un mensaje que cada año gana fuerza.