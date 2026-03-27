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Una inspección autonómica constata desprendimientos en "diversas aulas" de la Escuela de Arte de Alicante

Los técnicos descartan riesgos para la seguridad del edificio, pero el STEPV reclama medidas cautelares para prevenir daños a alumnos y profesores

La consellera de Educación inspecciona la Escuela de Arte para comprobar el mal estado de las instalaciones

La consellera de Educación inspecciona la Escuela de Arte para comprobar el mal estado de las instalaciones

Jose Navarro

A. Fajardo

A. Fajardo

Una inspección del Servicio territorial de Infraestructuras Educativas ha constatado la raíz del problema que origina los desprendimientos en "diversas aulas" de la Escuela de Arte y Diseño de Alicante (Easda). El deficiente estado de estas dependencias ha llevado al Ayuntamiento y la Conselleria de Educación a comprometerse a buscar una ubicación para trasladar a su comunidad educativa, sin querer desvelar por ahora plazos, ni emplazamientos concretos.

Según el informe al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, fechado hace escasos días (el 25 de marzo), lo que cae del techo son áridos que están afectando al edificio 2, debido al "inadecuado material de relleno que se utilizó en el encuentro entre los elementos prefabricados del forjado y los paramentos verticales". Los técnicos autonómicos han comprobado, durante una visita a las instalaciones, "que se utilizaron restos de distinta procedencia (áridos, cascotes, trozos del material del falso techo,…) sin ningún tipo de conglomerante para solidarizar los distintos elementos".

A ello se suma que con el tiempo las chapas colocadas en la parte inferior del forjado se han ido deteriorando, llegando incluso a desprenderse en algunos puntos, tal y como indica el informe. Esto ha provocado la caída de los elementos sueltos que formaban esa unión y el hundimiento de las piezas de pavimento situadas en la parte superior, según el documento.

Pese a la alarma generada entre los alumnos y profesores por estos desprendimientos, los técnicos han descartado que las lesiones aparecidas reviertan algún problema o patología estructural y ha rechazado que se encuentre "comprometida la seguridad del edificio o de sus ocupantes". Con todo, los técnicos han pedido al centro que realice "las actuaciones necesarias" para proceder a la reparación de las zonas.

Estudiantes y profesores de la EASDA reclaman un edificio nuevo frente a los “arreglos provisionales”

Uno de los arreglos que ha efectuado recientemente la conselleria en la Easda. / Alex Domínguez

Medidas cautelares

Desde STEPV han tachado la postura autonómica de "inaceptable".El sindicato mayoritario de la enseñanza pública ha recriminado que se deje en manos de los centros la responsabilidad y el coste de unas deficiencias que tienen origen estructural y que son competencia directa de la Administración.

Además, el sindicato alerta de que, aunque el informe afirma que no existe riesgo estructural, sí hay un riesgo evidente para la seguridad del profesorado y del alumnado, ya que se han producido desprendimientos dentro de las aulas. Por ello, han exigido que se actúe con criterios de prevención y no únicamente con valoraciones técnicas limitadas.

Noticias relacionadas y más

La organización sindical ha exigido a Educación una intervención inmediata para reparar las deficiencias detectadas, una evaluación de Riesgos Laborales específica en el centro y medidas cautelares para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

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