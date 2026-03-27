Sanidad cifra en 200.000 los pacientes no atendidos en la Comunidad por las huelgas médicas

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha exigido hoy a la ministra de Sanidad, Mónica García, que busque una solución antes del 27 de abril para evitar la próxima huelga de médicos convocada. En este sentido, el conseller ha recordado que la huelga ha afectado ya a más de 200.000 pacientes en la Comunidad Valenciana.

En concreto, debido a esta huelga, 83.117 personas han dejado de ser atendidas consultas externas, 22.373 en técnicas, 3.059 en cirugías y 98.696 en Atención Primaria. Del total de afectados, cerca de 70.000 son pacientes de la provincia de Alicante. Las operaciones suspendidas han sido un millar.

El conseller ha dado estos datos antes de asistir al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abordan la huelga que sindicatos médicos mantienen convocada durante una semana al mes hasta junio para mostrar su rechazo al Estatuto Marco y demandar un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

Un millar de operaciones suspendidas por los paros en los hospitales alicantinos

Presión

Al respecto, Marciano Gómez ha aclarado que este punto “se incluyó en el orden del día ante la presión de las todas las comunidades autónomas, que solicitamos a la ministra hablar de la huelga, el mayor problema actual que tiene la sanidad pública española y que lamentablemente no se había incluido en el orden del día del pleno”.

“Asistimos al Consejo con una línea constructiva y de diálogo, pero también contundente porque es responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad, y por tanto es el que tiene que buscar soluciones para resolver este problema que está suponiendo un trastorno a millones de españoles", ha destacado Gómez.

Valoración del conseller de Sanidad; Marciano Gómez, sobre la huelga de médicos / Pilar Cortés

Gran impacto

Durante su intervención, el conseller ha afirmado que el Gobierno Valenciano, por su parte, sigue generando “eficiencia, dinamismo y eficacia, para intentar resolver los problemas con políticas multidisciplinares, con mínimos ajustados a estas huelgas indefinidas, buscando protocolos y circuitos alternativos para poder resolver este grandísimo impacto que están sufriendo los valencianos, como el resto de los españoles, por una situación que ha provocado el Ministerio y no las comunidades autónomas”, ha afirmado.

En referencia al Estatuto Marco, Marciano Gómez ha resaltado que “buscamos una vía de diálogo, que los médicos tengan un capítulo propio como mínimo porque entendemos que su situación es diferente al resto. No entendería firmar un Estatuto Marco sin contar con el colectivo médico, uno de los mayores protagonistas del sistema sanitario público, que es lo que en estos momentos está pasando”.

Financiación

“A corto plazo pedimos soluciones ante los problemas que tiene que resolver la ministra de Sanidad, Mónica García, como el estatuto y aquellas otras condiciones que pacte con los sindicatos y generen un impacto autonómico, que haya una financiación para que las comunidades autónomas las podamos asumir” ha finalizado Gómez.