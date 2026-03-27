Más de un tercio de docentes de Secundaria logra plaza en el concurso de traslados dentro de sus tres primeras opciones

La Conselleria de Educación ha publicado la resolución definitiva del concurso de traslados que permite a los profesores de Educación Secundaria y a los inspectores con plaza fija cambiar de lugar de trabajo.

En esta convocatoria se han ofertado 3.600 puestos vacantes, a los que han concurrido 4.285 docentes de toda la Comunidad Valenciana. Del total de participantes, 2.819 profesoras y profesores han obtenido destino definitivo, lo que representa un 65,79 % de adjudicaciones.

El proceso ha supuesto un avance significativo en la estabilidad del profesorado, según ha destacado el departamento de Carmen Ortí, porque 1.719 docentes que hasta ahora no disponían de destino definitivo lo han conseguido en esta convocatoria, lo que equivale al 87,7 % del total de participantes en esa situación.

Un docente reparte un examen en clase. Las oposiciones de 304 plazas de maestros se despejan con este decreto y serán en junio. / Efe

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Asimismo, más de un tercio del personal adjudicado (34 %) ha obtenido plaza en alguna de sus tres primeras peticiones, y casi un 40 % en sus cinco primeras, unas cifras que reflejan "un alto grado de satisfacción en la asignación de destinos y una mejora en la conciliación de la vida personal y profesional del profesorado", según la Administración autonómica.

En cuanto al cuerpo de Inspección Educativa, la totalidad de las 14 solicitudes presentadas han sido adjudicadas, todas ellas en su primera petición.