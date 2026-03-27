El tiempo para Semana Santa en Alicante: la Aemet avisa de viento y descenso térmico el Domingo de Ramos

La provincia de Alicante encara este viernes, 27 de marzo, el inicio del primer gran fin de semana de la Semana Santa con un tiempo en general estable, aunque con algunos cambios que irán a más conforme avancen los días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un escenario tranquilo en el arranque, pero con más viento y un ambiente más fresco de cara al Domingo de Ramos.

Para este viernes, el tiempo estará marcado por el predominio de cielos despejados en la mayor parte de la provincia. Solo a primeras horas podrían aparecer intervalos de nubes bajas en el litoral, donde no se descarta alguna lluvia débil y aislada durante la mañana.

Las temperaturas mínimas descienden ligeramente, mientras que las máximas se mantienen sin grandes cambios, dejando un ambiente suave durante el día pero algo más fresco al amanecer. El viento soplará flojo de componente norte, con algunos intervalos moderados en la costa, girando a sureste a partir del mediodía.

De cara al sábado, 28 de marzo, la situación seguirá siendo bastante estable, aunque con más presencia de nubes en el litoral. Se esperan intervalos nubosos, especialmente en la costa, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas durante la madrugada en el norte de la provincia. Las temperaturas apenas variarán, manteniéndose en valores suaves para la época. El viento será flojo por la mañana, pero tenderá a intensificarse ligeramente durante la tarde, con predominio de la componente sur.

El cambio más importante llegará el domingo, 29 de marzo, coincidiendo con el Domingo de Ramos. Aunque el cielo se mantendrá poco nuboso, el viento del norte ganará protagonismo, con intervalos moderados y rachas que podrán ser fuertes en algunos puntos, especialmente en el interior y zonas expuestas.

Las temperaturas máximas tenderán a descender en el interior y prelitoral, mientras que en la costa se mantendrán más estables. Además, no se descartan heladas débiles en puntos del interior norte, lo que refuerza ese ambiente más frío en el arranque de la Semana Santa.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el inicio del fin de semana de Semana Santa estará marcado por el tiempo estable y el predominio del sol, aunque con algunos matices entre el viernes, el sábado y el Domingo de Ramos.

Este viernes 27 la jornada será tranquila, con cielos poco nubosos y solo algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descarta alguna precipitación débil y aislada por la mañana, aunque la probabilidad es baja. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 17 grados, con una sensación térmica mínima de unos 5 grados a primera hora. El viento soplará flojo de componente sureste y este, sin demasiada incidencia.

Para el sábado 28 seguirá el ambiente estable, con intervalos nubosos a primeras horas y más claros conforme avance el día. Las temperaturas subirán ligeramente, con valores entre los 8 y los 18 grados, en una jornada suave y sin cambios bruscos. El viento será flojo por la mañana, pero tenderá a ganar algo de intensidad durante el día.

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, traerá el cambio más destacado del fin de semana. Aunque el cielo seguirá poco nuboso, el viento del norte cobrará protagonismo, con rachas que podrán alcanzar los 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados, por lo que el ambiente no será frío en términos absolutos, pero el viento puede hacer que la jornada resulte más desapacible, especialmente en zonas abiertas y junto al mar.

El tiempo en Elche

En Elche, el primer fin de semana de la Semana Santa estará marcado por la estabilidad, aunque con algunos matices entre jornadas y un aumento claro del viento de cara al Domingo de Ramos.

Este viernes 27 comenzará con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes, sin precipitaciones relevantes pese a una ligera probabilidad a primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 4 grados al amanecer. El viento será flojo, de componente este y sureste.

El sábado 28 seguirá la tónica estable, con intervalos nubosos a primeras horas y ambiente más abierto durante el día. Las temperaturas subirán ligeramente, con valores entre los 6 y los 19 grados, en una jornada suave. El viento se mantendrá flojo por la mañana, con tendencia a intensificarse ligeramente más adelante.

El Domingo de Ramos traerá el cambio más destacado. Aunque el cielo se mantendrá poco nuboso, el viento del norte ganará protagonismo, con rachas que podrán alcanzar los 60 km/h. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 19 grados, pero el viento hará que la sensación sea más fresca, especialmente en exteriores y zonas abiertas.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el inicio de la Semana Santa vendrá marcado por un tiempo en general estable, aunque con un aumento claro del viento.

Este viernes 27 la jornada será tranquila, con intervalos de nubes y claros y sin precipitaciones relevantes. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 15 grados, con un ambiente suave durante el día. El viento será flojo, de componente este.

El sábado 28 continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, entre los 9 y los 16 grados, en una jornada sin grandes cambios. El viento soplará flojo por la mañana, aunque tenderá a intensificarse ligeramente en las horas centrales.

El Domingo de Ramos llegará con más protagonismo del viento. Aunque el cielo seguirá poco nuboso, se esperan rachas que podrán alcanzar los 60-65 km/h, especialmente en zonas expuestas del litoral. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 11 y los 16 grados, pero el viento hará que el ambiente resulte más fresco junto al mar.

El tiempo en Elda

En Elda, el primer fin de semana de la Semana Santa estará marcado por la estabilidad, con temperaturas suaves durante el día pero con contrastes térmicos entre jornadas y un cambio importante el Domingo de Ramos.

Este viernes 27 comenzará con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes, sin precipitaciones relevantes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una sensación térmica mínima que podrá bajar hasta los 1 grado a primera hora, dejando un ambiente frío al amanecer. El viento será flojo y variable.

El sábado 28 será una jornada más templada, con predominio del sol y algunos intervalos nubosos. Las temperaturas subirán de forma clara, alcanzando máximas de hasta 20 grados, con mínimas en torno a los 5 grados, en un día agradable y primaveral. El viento seguirá siendo flojo.

El Domingo de Ramos llegará con un descenso térmico notable y más viento. Las temperaturas se moverán entre los 5 y los 16 grados, pero el viento del norte ganará intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h. Esto hará que la sensación térmica sea más baja, especialmente en zonas abiertas, marcando el cambio más claro del fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el primer fin de semana de la Semana Santa estará marcado por la estabilidad, aunque con algunos cambios en el viento y un ambiente algo más fresco de cara al domingo.

Este viernes 27 la jornada comenzará con intervalos de nubes y claros, con una baja probabilidad de precipitaciones a primera hora. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 7 grados al amanecer. El viento soplará flojo de componente este.

El sábado 28 seguirá la estabilidad, con intervalos nubosos a primeras horas y cielos más abiertos durante el día. Las temperaturas se mantendrán similares, entre los 9 y los 17 grados, en una jornada suave. El viento será flojo por la mañana, con tendencia a intensificarse ligeramente en las horas centrales.

El Domingo de Ramos traerá más protagonismo del viento, aunque sin cambios importantes en el estado del cielo, que seguirá poco nuboso. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 18 grados, pero el viento del norte dejará rachas de hasta 50 km/h, lo que hará que el ambiente resulte algo más fresco junto al litoral.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el arranque de la Semana Santa vendrá marcado por la estabilidad y el predominio del sol, aunque con un cambio en el viento y un ambiente algo más fresco de cara al Domingo de Ramos.

Este viernes 27 la jornada será tranquila, con intervalos de nubes y claros a primeras horas y cielos más despejados después. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados, con una sensación térmica mínima de unos 7 grados al amanecer. El viento será flojo de componente este.

El sábado 28 continuará el tiempo estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas de hasta 21 grados, con mínimas en torno a los 7 grados, en una jornada claramente primaveral. El viento será flojo por la mañana, con ligera tendencia a intensificarse durante el día.

El Domingo de Ramos traerá el principal cambio del fin de semana. Aunque el cielo seguirá poco nuboso, el viento del norte ganará protagonismo, con rachas que podrán alcanzar los 50-55 km/h. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 20 grados, pero el viento hará que el ambiente se perciba algo más fresco, especialmente en zonas altas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el inicio de la Semana Santa estará marcado por la estabilidad, aunque con un descenso progresivo de temperaturas y un aumento del viento.

Este viernes 27 la jornada será tranquila, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, con una sensación térmica similar, dejando un ambiente frío a primera hora y suave durante el día. El viento será flojo de componente norte.

El sábado 28 continuará el tiempo estable, con predominio del sol y algunos intervalos de nubes. Las temperaturas se mantendrán entre los 4 y los 15 grados, con una ligera mejoría en la sensación térmica durante las horas centrales. El viento seguirá siendo flojo y variable.

El Domingo de Ramos traerá el cambio más notable. Aunque el cielo seguirá poco nuboso, el viento del norte ganará intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 70-75 km/h. Las temperaturas bajarán, con valores entre los 4 y los 13 grados, lo que, unido al viento, hará que la sensación térmica sea claramente más fría, especialmente en zonas expuestas del interior.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el inicio de la Semana Santa estará marcado por la estabilidad en general, aunque con un aumento del viento y un ligero empeoramiento de cara al domingo.

Este viernes 27 la jornada será tranquila, con intervalos de nubes y claros a primeras horas y cielos más despejados después. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con una sensación térmica similar, dejando un ambiente suave durante el día. El viento soplará flojo de componente norte y este.

El sábado 28 continuará el tiempo estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas de hasta 18 grados, con mínimas en torno a los 8 grados, en una jornada agradable. El viento será flojo por la mañana, con tendencia a intensificarse algo más durante el día.

El Domingo de Ramos traerá el cambio más claro en el litoral norte. Aunque el cielo seguirá en general poco nuboso, aumentará la probabilidad de intervalos nubosos e incluso no se descarta alguna precipitación débil. El viento del norte ganará protagonismo, con rachas que podrán alcanzar los 80-85 km/h, especialmente en zonas expuestas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 y los 17 grados, pero el viento hará que el ambiente resulte más fresco junto al mar.